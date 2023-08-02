短暂性全面遗忘症的特点是突然发生的顺行性和逆行性遗忘症，通常持续长达 24 小时。诊断主要是临床诊断，但也进行实验室和影像学检查以排除其他疾病。典型的TGA会自愈但有可能再次发生。除非存在潜在病症，否则没有具体的治疗方法。

短暂性全面遗忘症的年发生率在 3.4 至 10.4/100 000 人之间。大多数 短暂性全面遗忘发生于50～70岁的人群；50岁以下者少见。它对男性的影响略多于对女性的影响（1)。

参考文献 1.Miller TD, Butler CR: Acute-onset amnesia: Transient global amnesia and other causes.Pract Neurol 22 (3):201–208, 2022.doi: 10.1136/practneurol-2020-002826 Epub 2022 May 3.

短暂性全面遗忘的病因 短暂性全面遗忘的病因尚不明确。可能的机制与偏头痛，缺氧和/或缺血，静脉血流异常，癫痫发作以及心理因素有关。 近期数据提示海马体CA1区神经元对代谢因素的敏感性高可能发挥关键作用；以上部位的损害可导致级联反应进而损害海马功能。 过度酒精摄入，服用中等剂量的镇静剂，如巴比妥，或一些违禁药品或有时服用小剂量的苯二氮䓬类（尤其是咪唑安定、三唑仑等）都可引起较特别的良性短暂性全面遗忘。 可能诱发短暂性全面遗忘的事件包括： 突然浸没于冷水或热水中

体力消耗

情绪或心理应激

疼痛

医疗行为

性交

Valsalva动作 然而，通常无法确定触发因素。

短暂性全面遗忘的症状和体征 短暂性全面遗忘的典型表现是 突然产生的严重顺行性遗忘 也可表现为程度相对较轻的逆行性遗忘 一般持续1至8小时，但也可持续30分钟至24小时不等（少见）。患者通常不能对时间、空间定向，但对人物的定向正常。许多病人会变得十分紧张、焦虑并且不停地询问一些个人私密的问题 （例如，“我们在哪里？" 或“发生了什么事？”）。相对而言，患者仍保留语言功能、注意力、空间-视觉能力和社交能力。随着发作事件的消退，损害能逐步恢复。 与 特定物质摄入后后引起的短暂性良性遗忘 不同，因为后者 仅引起逆行性遗忘（如，物质摄入过程中和之前的事件）

尤其是与毒品相关的事件

不会出现意识模糊状态（急性中毒缓解后）

再次摄入相似剂量此类物质后才会复发

短暂性全面遗忘的诊断 主要临床评估

脑影像学成像 短暂性全面遗忘主要为临床诊断。神经系统检查除记忆障碍外多无其他异常。需注意排除脑缺血。 实验室检查应包括全血细胞计数（CBC），凝血检测及高凝状态评估。这些测试可以帮助排除健忘症的其他可能原因（例如严重贫血、凝血障碍）。 在短暂性整体健忘症发作期间进行的大脑MRI检查通常是正常的；然而，MRI对于排除中风或占位性病变是有用的。遗忘期结束后，MRI 最有用。为什么病变在病人康复后更加明显，这是未知的。 脑电图（EEG）用于检查癫痫发作活动。它通常显示非特异性异常，除非怀疑癫痫发作或发作复发，否则无需检查。 在诊断短暂性整体健忘症之前，应排除以下情况： 急性缺血性脑卒中累及海马体

短暂性癫痫性遗忘症

心因性健忘症

毒素或药物相关的健忘症

创伤后遗忘症 如果暂时性遗忘发作复发，可以进行更广泛的评估。

短暂性全面遗忘的治疗 根据需要治疗任何潜在病症 目前没有针对短暂性全面遗忘的特异性治疗。然而，任何潜在的病症（例如脑缺血）都应该得到治疗。

短暂性全面遗忘的预后 预后良好。症状通常持续 < 24小时。随着疾病缓解，遗忘症减轻，但发病过程中的记忆可能丢失。 尽管短暂性整体失忆通常不会复发，但大约15%的患者有一次以上的发作。 不会增加卒中风险。