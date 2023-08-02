神经系统检查的目的是确定患者的大脑、特殊感觉、脊髓、外周神经、肌肉和皮肤受体是否功能正常。在进行检查时，临床医生应将检查结果与神经系统的解剖结构联系起来。有了这些信息，对导致患者症状的疾病的鉴别诊断可以更加集中。反复进行神经系统检查有助于评估患者的病程和/或对治疗的反应。

临床医生一看到患者就开始进行神经系统检查，并在询问病史期间继续进行。对患者的姿势和步态、四肢和面部肌肉的自发使用以及患者回答问题的方式的随意观察补充了从正式神经检查中获得的信息。患者的举止、姿势、目光接触、着装和反应提供了有关情绪和社会适应的重要信息。在正式测试之前，异常或不寻常的言语、理解困难、执行复杂动作时的不协调、异常姿势或自发运动以及忽视空间可能会很明显。

除非检查者技术熟练，否则应进行完整的神经系统检查。熟练的检查者可能会根据他们对问题的相关神经解剖学和病理生理学的理解排除某些检查内容。

完整的神经系统检查包括以下内容：

虽然详细的神经系统检查可能需要相当长的时间，但基本检查可在4分钟左右完成，并可检查出任何主要部位的缺陷。异常的结果引发对该部位更详细的检查。