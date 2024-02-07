肌阵挛可分为生理性（良性）或病理性（1)。

生理性肌阵挛可以出现在入睡时和睡眠早期（称为夜间肌阵挛）。夜间肌阵挛可为局灶性，多灶性，节段性，或全身性（见以下）并可能类似于惊吓反应。生理肌阵挛的另一种类型是打嗝（膈肌肌阵挛）。

病理性肌阵挛可以继发于其他疾病或药物 (见表 肌阵挛病因)。最常见原因是：

缺氧

药物毒性

代谢性疾病

病理性肌阵挛的其他原因包括影响基底节的变性疾病及部分痴呆。

肌阵挛也可分为以下几类：

按其分布：焦点、节段（连续区域）、多焦点（非连续区域）或广义

按其起源部位：皮质、皮质下、节段或外周

按临床表现：阳性或阴性

按病因：必需（原发性）、获得性或特发性

由其触发：感觉或自发

肌阵挛按起源部位分类如下：

基于原发部位对肌阵挛进行分类被认为在择选最有效的治疗时是最有帮助的。

肌阵挛患者的临床表现可分为阳性或阴性：

阳性： 患者有一个活跃的肌肉抽搐导致抽搐。

阴性：肌肉张力突然消失（肌电图静音）；当反重力肌肉失去肌肉张力时，患者可能会跌倒。 阴性肌阵挛包括扑翼样震颤（例如，严重肝功能衰竭患者发生的拍手）。

阳性和阴性肌阵挛常发生在同一患者身上。

肌阵挛的病因可能是必需的（原发性）、获得性（最常见）或特发性的。

基本（原发性）肌阵挛 没有可识别的原因和/或怀疑涉及遗传因素。

获得性肌阵挛 有多种原因，包括许多代谢紊乱（见表 肌阵挛病因）。 大多数肌阵挛病例是后天获得的。

特发性肌阵挛 是肌阵挛，其存在完全无法解释。

肌阵挛可能有或没有触发：

感官敏感： 肌阵挛由刺激（例如突然的噪音、运动、光线、视觉威胁）触发，当一个人突然受到惊吓（惊吓反应）时可能会发生这种情况。

自发的： 肌阵挛的发生没有触发因素，因为代谢原因经常发生。