舞蹈症、手足徐动症和偏身投掷症

舞蹈症是随机的、流动的、无法抑制的不自主运动，主要发生在远端肌肉和面部；运动可能被纳入半目的性的行为中，掩盖了不自主的运动。手足徐动症（缓慢的舞蹈症）是一种主要发生在远端肢体的非节律性、缓慢的弯曲扭动，近端肢体常同时受累。偏侧投掷症 是单边快速，非节律性，不可抑制的，疯狂晃动手臂近端和/或腿部的运动;很少，这样的运动发生双侧（颤搐）。偏侧舞蹈症可以认为是舞蹈病的一种严重表现形式。

（参见运动障碍和小脑疾病概述。）

舞蹈病和手足徐动症的产生是由于基底节对丘脑皮层神经元的抑制受损。机制可能是多巴胺能活动过量。

临床医生应尽可能寻求和治疗舞蹈病的原因。

亨廷顿舞蹈病 是最常见的引起舞蹈病的退行性疾病。 在亨廷顿病重，抑制多巴胺能神经元活动的药物，比如抗精神病药（如利培酮、奥氮平），多巴胺清除药物(如:异丁苯嗪、利血平[美国不再供应]、丁苯嗪)可用用治疗舞蹈病 抗精神病药物也可减少通常与亨廷顿舞蹈症相关的神经精神症状（例如，冲动，焦虑，精神病性的行为）。然而，症状的改善通常有限且短暂。所有这些药物都可用于无明确病因可寻的舞蹈症。

ATN的其他病因 包括

甲状腺功能亢进

甲状旁腺功能减退

高血糖

系统性红斑狼疮（SLE） 影响中枢神经系统 (CNS)

药物（例如， 左旋多巴 帕金森病患者、苯妥英、可卡因、三环类抗抑郁药、口服避孕药）

迟发性运动障碍 （由于使用了典型和非典型的抗精神病药物或其他阻断大脑多巴胺受体的药物），这可能表现为舞蹈病或肌张力障碍，独立于其他迟发综合征，如抽搐、刻板印象（刻板运动）和静默症（运动不安）

自身免疫性疾病

类癌综合征

中风

妊娠

西德纳姆舞蹈病 可以在风湿热患者中发生，可能是它的首发症状。纹状体(尾状核或壳核)肿瘤或梗死可以引起dui'ce急性单侧舞蹈症（偏侧舞蹈症）。由于尾状核的梗塞所致西德纳姆舞蹈病和舞蹈病通常无需治疗，可逐渐好转。

甲状腺功能亢进或其他代谢原因（如，高血糖症）所致舞蹈病通常随着甲状腺功能或血糖恢复正常而减轻。如果舞蹈病在代谢控制数周后仍未消退，临床医生应检查是否存在其他原因，例如中风。

>60岁的患者的舞蹈病不应被认为是老年性舞蹈病，但应进行彻底评估，以确定病因（如中毒、代谢、自身免疫、副肿瘤、药物诱导）。

妊娠舞蹈病 是怀孕期间发生的舞蹈病。虽然妊娠舞蹈症有多种病因，但常发生于有风湿热的妊娠患者。舞蹈症通常在妊娠的前三个月出现，在分娩时或分娩后自行缓解。应根据临床表现来鉴别舞蹈病的病因。服用口服避孕药的女性也可能出现类似的疾病。

偏身投掷症通常由对侧底丘脑核或其周围梗死引起。尽管本症可致残，但它通常是自限性的，病程仅持续6到8周。 如果严重的话，则抗精神病治疗维持1到2个月或者，如果抗精神病药无效，则进行深部脑刺激。