妊娠期癫痫发作性疾病

癫痫发作性疾病能够损伤胎儿。 但是某些抗癫痫药能使得口服避孕药失效，导致意外怀孕。

妊娠期抗癫痫药的剂量应该增加以维持治疗水平。 如果女性具有充足的睡眠并且抗癫痫药的水平保持在治疗范围内，那么妊娠期癫痫发作频率通常不会增加，妊娠结局良好；但是，以下风险略有增加：

一般来说，控制不佳的癫痫在妊娠期比使用抗癫痫药的危害更大；因此，妊娠期治疗的首要任务是控制癫痫发作。 建议怀孕前要与神经科医生进行孕前咨询，稳定癫痫。 临床医师应尽量使用最小剂量的抗癫痫药，同时种类应该尽可能减少。

胎儿先天性畸形的风险在癫痫症患者中（6-8％）比在普通妇女妊娠中（2〜3％） (1)更加高。 同时可增加胎儿智力低下风险。 这些风险可能与癫痫症疾病本身以及抗癫痫药物的使用有关。

子宫内暴露于某些抗惊厥药物（如苯妥英钠、卡马西平、苯巴比妥）可能会增加新生儿出血性疾病（新生儿成红细胞增多症）的风险;然而，如果服用含有维生素 D 的产前维生素，并给新生儿服用维生素 K，出血性疾病很少见。

妊娠期服用苯巴比妥能降低新生儿普遍存在的生理性黄疸，可能是由于药物诱导了新生儿肝结合酶。 苯妥英钠一般是首选。

所有的抗癫痫药都会增加补充叶酸的需求；口服4 mg，每天一次。 理论上，受孕前就应开始补充。 孕前服用叶酸补充剂有助于降低神经管缺陷风险。

阴道分娩经常是首选，但是如果女性在产时反复癫痫发作，那么就需要剖宫产了。

产后抗癫痫药的水平会迅速改变，需要密切监测。