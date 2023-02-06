脊髓梗死常由椎外动脉缺血引起。症状包括突发的剧烈后背疼痛、迅速进展的双侧肢体弛缓性瘫痪和感觉缺失，尤其是痛温觉。诊断依据MRI检查。治疗主要为支持治疗。

(参见脊髓病变概述。）

脊髓后1/3主要供血血管为脊髓后动脉，前2/3则由脊髓前动脉供血。 脊髓前动脉在颈上区域仅有少数滋养血管，下胸段脊髓由一条较大的滋养血管（腰膨大动脉）供血。这些滋养动脉均发自主动脉。

脊髓前动脉的侧支循环在局部区域较少，故某些特定节段（如胸2至胸4节段）特别容易发生缺血。 椎外滋养动脉或主动脉的损伤（如动脉粥样硬化、主动脉夹层和手术钳夹）较脊髓动脉本身更易引起脊髓梗死。栓塞不是本病的常见病因，而结节性多动脉炎则更为罕见。

脊髓梗塞的症状和体征 脊髓梗死的第一个症状通常是突然的背部疼痛伴紧绷，并向四周放射，随后在几分钟内出现双侧节段性弛缓无力和感觉丧失。痛温觉也有不同程度受损。典型脊髓前动脉受损，可导致脊髓前部综合征（见表脊髓综合征）。由脊髓后索支配的位置觉和振动觉以及轻触觉通常保留。 如果梗死较小且主要累及闭塞动脉远端的组织（靠近脊髓中央），也可能会出现脊髓中央损伤综合征 (见表 各种脊髓综合征)。 神经系统缺损症状可在开始几天内部分缓解。

脊髓梗死的诊断 MRI 当出现剧烈的背部疼痛和迅速进展的特征性的神经系统缺损症状时，需怀疑脊髓动脉梗死。 通过MRI诊断脊髓梗死。如果无法进行MRI检查。 可以做CT脊髓造影。 急性横贯性脊髓炎、脊髓受压和脱髓鞘性疾病可引起类似表现，但通常发病较缓慢，并且可通过行MRI和脑脊液（CSF）检查除外。

脊髓梗死的治疗 支持性治疗 偶尔，可针对梗死的病因（如主动脉夹层、结节性多动脉炎）进行治疗，但通常本病唯一可行的治疗是支持治疗。