看法 进行患者培训
脊髓梗死常由椎外动脉缺血引起。症状包括突发的剧烈后背疼痛、迅速进展的双侧肢体弛缓性瘫痪和感觉缺失，尤其是痛温觉。诊断依据MRI检查。治疗主要为支持治疗。
(参见脊髓病变概述。）
脊髓后1/3主要供血血管为脊髓后动脉，前2/3则由脊髓前动脉供血。 脊髓前动脉在颈上区域仅有少数滋养血管，下胸段脊髓由一条较大的滋养血管（腰膨大动脉）供血。这些滋养动脉均发自主动脉。
脊髓前动脉的侧支循环在局部区域较少，故某些特定节段（如胸2至胸4节段）特别容易发生缺血。 椎外滋养动脉或主动脉的损伤（如动脉粥样硬化、主动脉夹层和手术钳夹）较脊髓动脉本身更易引起脊髓梗死。栓塞不是本病的常见病因，而结节性多动脉炎则更为罕见。
脊髓梗塞的症状和体征
脊髓梗死的诊断
脊髓梗死的治疗
支持性治疗
偶尔，可针对梗死的病因（如主动脉夹层、结节性多动脉炎）进行治疗，但通常本病唯一可行的治疗是支持治疗。
关键点
脊髓梗死多由椎外滋养动脉或主动脉的损伤（如动脉粥样硬化、主动脉夹层和手术钳夹）所致，而较少由脊髓动脉疾病引起。
它会引起背部突发疼痛，周围有圆周形放射的紧绷感，随后几分钟内出现双侧节段性迟缓无力和感觉丧失。 疼痛和温度觉不对称性受损。
脊髓中央综合征也是可能的。
采用MRI诊断。
如果可能，治疗病因； 否则，给予支持治疗。