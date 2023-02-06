硬膜下及硬膜外血肿

脊髓硬膜下及硬膜外血肿是血液积聚于硬膜下及硬膜外，引起对脊髓的机械性压迫。 诊断依靠MRI，而当没有条件立即行MRI时，可行CT脊髓造影术。 治疗方法是立即手术引流。

(参见脊髓病变疾病概述。）

脊髓硬膜下及硬膜外血肿（通常发生在胸段或腰段）较罕见，但可由背部外伤、抗凝药物或溶栓药物治疗、对有出血倾向患者行腰穿等造成。

脊髓硬膜下或硬膜外血肿的症状和体征 脊髓硬膜下或硬膜外血肿的起始症状多为局限性或根性背痛和叩压痛；这种疼痛通常很剧烈。 患者可出现脊髓压迫症状；腰部神经根受压时可能引起 马尾综合征 和双下肢瘫痪。神经功能的缺损可在数分钟至数小时内进展。

硬膜下及硬膜外血肿的诊断 MRI 若患者出现急性非外伤性脊髓压迫或突发性不能解释的双下肢瘫痪症状和体征，尤其是存在可能的相关病因（如外伤、出血倾向）时，需怀疑出现血肿。 脊髓硬膜下或硬膜外血肿的诊断依靠MRI，而当没有条件行MRI时，可行CT脊髓造影术。

硬膜下及硬膜外血肿的治疗 血肿引流 脊髓硬膜下或硬膜外血肿的治疗是立即手术引流。 服用华法林或其他维生素K拮抗剂的患者根据需要给予植物酮（维生素K1）2.5~10mg sc和新鲜冰冻血浆，以使INR（国际标准化比值）正常化。如果需要紧急治疗，可以静脉注射植物甲萘醌；如果不是急需治疗，可以口服。 血小板减少症患者输注血小板。