全血可提高携氧量、扩大血容量、补充凝血因子，过去推荐用于快速大量出血的情况。然而，由于成分疗法在大多数情况下同样有效，而且对捐献血液的利用效率更高，因此美国几十年来一直没有全血输血。低滴度（抗 A）全血 O 型血目前越来越多地用于创伤复苏，作为一种通用血型，其依据是数据表明，与成分疗法相比，O 型血可提高存活率（1）。
红细胞 (RBCs)
浓缩红细胞 在 1 至 6° C 的温度下保存最多 42 天。对于贫血患者来说，浓缩红细胞是增加血红蛋白 (Hb) 的首选成分。输血指征需根据患者的情况进行判断。在健康人中，Hb低至7 g/dL (70 g/L) 时可能仍有足够的携氧能力，但如果患者心肺储备能力下降或持续性出血，即使血红蛋白处于较高的水平仍需要输血。一个单位的红细胞使成人平均血红蛋白增加约1g/dL（10g/L），红细胞压积（Hct）增加约3%，高于输血前值。当仅需要扩张血容量时，可同时或单独补充其他液体。在有多种血型抗体或有高频红细胞抗原抗体的患者中，使用具有罕见抗原表型的红细胞；这些通常被冷冻储存。
洗涤红细胞几乎完全不含血浆，并除去了大部分白细胞和血小板。一般用于对血浆产生严重反应的患者（如，严重过敏、阵发性睡眠血红蛋白尿、IgA免疫）。IgA免疫的患者，所需血制品可从IgA缺乏的供者血液中获取。
去除白细胞的红细胞（去白细胞红细胞）是用特殊的过滤器制备的，该过滤器可去除≥99.99%的白细胞。其适用于出现非溶血性发热性输血反应、需进行血液置换、需要巨细胞病毒阴性的血液而又无法获取的患者，且或可避免人类白细胞抗原 (HLA)自身免疫以防止血小板输注无效（血小板输注以后，血小板无法达到目标水平）。
新鲜冰冻血浆
新鲜冰冻血浆（FFP）包含除血小板外所有未经浓缩的凝血因子。FFP 在 -18° C 下可保存长达 1 年。适应证包括纠正因凝血因子缺乏而无法进行特定因子替代的凝血病性出血或因多种因子缺乏状态(如大量输血、 弥散性血管内凝血(DIC)、肝衰竭)引起的凝血病性出血。新鲜冰冻血浆仅在无法获得4因子-凝血酶原复合物浓缩物(4F-PCC是首选)时用于紧急逆转华法林。FFP对因直接凝血因子 Xa抑制剂或直接凝血酶 抑制剂引起的出血无效。当没有全血可用于新生儿血液置换时，FFP可用以补充红细胞。FFP 不应仅仅用于术前扩容或纠正轻度至中度凝血障碍，尤其是对于无出血的肝硬化患者，因为凝血缺陷可能无法纠正，并且存在额外输注血浆会增加门静脉压力并促进出血的风险。
通过使用溶剂洗涤剂方法处理获得的病原体灭活血浆可用于避免几乎所有病原体的传播。过去曾在埃博拉和 H1N1 流感流行期间使用过恢复期血浆。
冷沉淀物
冷沉淀物是由新鲜冰冻血浆制备的浓缩物，也储存在-18°C下。每单位浓缩物含ⅤⅢ 因子和血管性血友病因子80个单位，纤维蛋白原约250mg。它含有ADAMTS13（一种在先天性血栓性血小板减少性紫癜中缺乏的酶）和因子XIII。虽然冷沉淀起初用于血友病和血管性血友病，但现在作为一种纤维蛋白原用于伴出血的弥散性血管内凝血（DIC）、尿毒症性出血、心胸手术（纤维蛋白凝胶）和产科急症如胎盘剥离和HELLP综合征（溶血、肝酶升高、血小板减少），以及罕见的因子ⅩⅢ 缺乏而又无法获取人源性凝血因子 XIII 浓缩物时。一般而言，不应用于其他指征。可获得病原体灭活的混合冷沉淀物，其可用作纤维蛋白原的来源。它的优点是，它可以在室温下解冻和储存长达5天，而标准低温沉淀物需要在-18°C下解冻，并且必须在4小时内使用。
白细胞 (WBCs)
当患者因严重持续的粒细胞减少（中性粒细胞< 500/mcL [0.5 × 109/L]) 而出现脓毒血症且抗生素治疗无效时，可输注粒细胞。粒细胞必须在收集后24小时内输注给患者；但在输注之前可能无法完成艾滋病毒、肝炎、人类T细胞淋巴瘤病毒和梅毒的检测。随着抗生素疗效的提高和化疗期间应用刺激粒细胞产生的药物，现很少需要输注粒细胞。
免疫球蛋白
肌肉或静脉给予Rh免疫球蛋白（RhIg）可阻止母体产生可引起母婴出血的Rh抗体。Rh阴性产妇流产或分娩（活胎或死胎）后，必须立即予标准剂量的RhIg（300mcg）肌内注射，除非婴儿是Rh0（D）和Du 阴性或产妇血清已含有抗Rho（D）抗体。如果母婴出血>30mL，需使用更大剂量。 如果怀疑出血量不明，进行玫瑰花环筛查试验来检测出血量，如果该试验阳性，应继续进行定量试验（如，Kleihauer-Betka试验）。
RhIg也可用于治疗免疫性血小板减少（ITP），且在某些情况下可静脉给药。
其他的免疫球蛋白用于一些传染性疾病接触后的预防治疗，包括巨细胞病毒、甲型肝炎和乙型肝炎、麻疹、狂犬病、呼吸道合胞病毒、风疹、破伤风、天花和水痘（使用方法，见特定的疾病）。
血小板
使用浓缩血小板
预防无症状的严重血小板减少所致的出血（血小板计数 < 5,000 to 10,000/mcL [<5 × 109/L~10 × 109/L])
用于不甚严重的血小板减少所致的出血（血小板计数<50,000/mcL [< 50 × 109/L]）
用于因服用抗血小板药物（阿司匹林除外）导致 血小板功能障碍 但血小板计数正常的出血患者
对于接受大量输血而导致稀释性血小板减少的患者
血小板浓缩物有时也用于侵入性手术之前，特别是体外循环 > 2小时（常使血小板功能障碍）。一个单位的浓缩血小板可增加血小板约10,000/mcL (10 ×109/L) ，对于无并发症的患者，血小板计数约10,000/mcL (10 × 10 9/L)可达到充分止血，对于接受手术的患者，血小板计数约50,000/mcL (50 × 109/L)可获得充分的止血效果。因此，成人常用从4〜5单位全血中提取的浓缩血小板。
血小板浓缩液通常由自动化设备制备，该设备收集血小板并将不需要的成分（如红细胞、血浆）返还给献血者。这个过程称为治疗性血小板单采术，可一次制备足够成人输注所需的血小板（相当于4至5个全血单位的血小板），因可降低感染和免疫风险，在某些情况下，首选于有多次输血史的患者。
某些患者对输注血小板无应答（称为难治性），可能是因脾脏阻留、弥散性血管内凝血引起的血小板消耗、或由于HLA或血小板特异性抗原自身免疫反应的破坏（免疫介导的破坏）所致。如果患者对输注无应答，在条件允许时，可进行自身免疫检查。伴有免疫介导的破坏的患者可能对浓缩的全血血小板（因为数个单位血小板更大可能是HLA相容的）、家庭成员的血小板或ABO或HLA-相合的血小板有应答。HLA同种免疫可能因输注去白细胞的红细胞和去白细胞的血小板浓缩物而减轻。
病原体灭活的血小板，通过使用化学物质（amotosalen）灭活，也可用于临床。大多数血小板在 20 至 22°C 下保存最多 5 至 7 天。血小板也可在 1 至 6° C 下保存长达 14 天。在冷藏过程中，血小板被部分激活，因此比室温储存的血小板具有更强的止血功能；因此，冷藏血小板可用于手术期间或出血的患者。
其他血液制品
高危患者，应用紫外照射的血制品可预防移植物抗宿主病。
已尝试应用惰性化合物（如，全氟碳化合物）或血红蛋白溶液作为血制品替代物为组织携带及提供氧气。尽管这些血红蛋白替代物具有在紧急情况下向组织输送氧气的能力，但由于死亡率增加和严重的心血管不良反应（如低血压），一些临床试验失败了。正在尝试从多种干细胞诱导血小板和红细胞的再生。
来自自体或同种异体供体的造血干细胞可以作为在接受清髓或骨髓毒性治疗的患者中重建造血功能（特别是免疫功能）的一种方式进行输注。
参考文献
1.McCoy CC, Brenner M, Duchesne J, et al.Back to the Future: Whole Blood Resuscitation of the Severely Injured Trauma Patient. Shock 2021;56(1S):9-15.doi:10.1097/SHK.0000000000001685