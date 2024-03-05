浓缩红细胞 在 1 至 6° C 的温度下保存最多 42 天。对于贫血患者来说，浓缩红细胞是增加血红蛋白 (Hb) 的首选成分。输血指征需根据患者的情况进行判断。在健康人中，Hb低至7 g/dL (70 g/L) 时可能仍有足够的携氧能力，但如果患者心肺储备能力下降或持续性出血，即使血红蛋白处于较高的水平仍需要输血。一个单位的红细胞使成人平均血红蛋白增加约1g/dL（10g/L），红细胞压积（Hct）增加约3%，高于输血前值。当仅需要扩张血容量时，可同时或单独补充其他液体。在有多种血型抗体或有高频红细胞抗原抗体的患者中，使用具有罕见抗原表型的红细胞；这些通常被冷冻储存。

洗涤红细胞几乎完全不含血浆，并除去了大部分白细胞和血小板。一般用于对血浆产生严重反应的患者（如，严重过敏、阵发性睡眠血红蛋白尿、IgA免疫）。IgA免疫的患者，所需血制品可从IgA缺乏的供者血液中获取。

去除白细胞的红细胞（去白细胞红细胞）是用特殊的过滤器制备的，该过滤器可去除≥99.99%的白细胞。其适用于出现非溶血性发热性输血反应、需进行血液置换、需要巨细胞病毒阴性的血液而又无法获取的患者，且或可避免人类白细胞抗原 (HLA)自身免疫以防止血小板输注无效（血小板输注以后，血小板无法达到目标水平）。