很多儿童和青少年行为问题困扰着父母或其他成人。 如果这种行为或行为方式频繁发生、持续存在或适应困难（表现为情绪不成熟、社会能力和认知能力不足），则有显著临床意义。 严重的行为问题可能被称为精神障碍（例如，对立违抗性障碍，行为障碍）。
由于对行为问题的定义和对其量化的不同，各地的发生率变化不一。
（参见青少年问题。）
儿童行为问题评估
儿童行为问题的诊断包含多级的行为评分。
婴儿及儿童的关注通常包括一般躯体行为（例如，饮食、排泄、睡眠问题），而年长儿及青少年主要包括人与人之间的行为问题（例如，活动能力、违抗行为、攻击行为）。
行为问题鉴别
行为问题可以表现为突然发生的严重的单一事件（例如，纵火、打架等）。但更多的行为问题表现为渐进性的、需要随时间和问题积累才能加以识别。在儿童所处的环境下进行行为问题的评估，效果最好。
身心发育
一般健康
性格发育（例如，困难、容易）
与父母及照料者的关系
就诊时直接观察到的亲子关系可以提供有价值的线索，同时观察家长对孩子的行为问题的反应。并尽可能了解其他人包括亲戚、老师和学校护士在任何时候所观察到的情况。
面见家长和照料者提供儿童特征性一天的所有行为时间表。家长会被询问该行为何时开始，并被要求提供特定行为之前和之后发生的事件的示例。也询问家长其他的问题
典型的年龄相关行为
对孩子的期望
他们父母的教养方式
有关履行家长在教养孩子方面的支持（社会、情感和财力）
孩子与其他家庭成员的关系
问题解释
儿童的病史应该增加影响童年发育行为问题的因素，如暴露于毒素中、妊娠期并发症、或家庭中重症疾病的发生。
有些问题可能涉及父母与子女的关系，包括以下方面：
不切实际的父母的期望：例如，有些家长可能会期望，2年幼儿会在没有帮助的情况下自己收拾玩具。 家长可能会误解其他正常的与年龄有关的行为而以为有问题，如对立的行为（例如，一个2岁幼儿拒绝按照成人的规则行为）。
父母与子女之间的相互关系质量差，：例如，有行为问题的父母不关注自己的孩子。
过分溺爱：父母的善意反应可能会恶化子女的行为问题（例如，过度保护一个胆小的孩子可能造就一个喜欢操纵他人的孩子）。
循环的行为模式：在年幼的孩子，有些问题是一个恶性循环的行为模式，在这模式中家长的负面反应会导致孩子的行为不良，这反过来又导致父母持续的的负面反应。在这种模式下，孩子们的回答往往压力和情绪不安，固执，谈话，攻击性，脾气暴而不是哭。通常，家长反应的一个积极的和耐孩子的责骂，大喊大叫，打屁股的孩子，然后升级的行为，导致家长的初步反应，家长的反应更有力地。孩子从父母那里得到的不当行为的关注往往会强化这种关注。
在年长儿和青少年中，当寻求独立于父母的管教和约束时，行为问题可能产生（见青少年的行为问题）。必须鉴别行为问题与一时的行为错误。
儿童行为问题的治疗
早期干预
父母的教育和策略
一旦发现行为问题及其原因，应该及时给予干预处理。因为行为问题持续越久，行为改变越困难。
医生使使家长确信孩子身体健康（儿童的行为问题不是儿童躯体疾病表现）。通过区分该行为是家长的误解还是真正的行为问题，分析家长的内疚感，有利于发现行为问题原因和行为问题的治疗。对简单的行为问题，对家长进行教育，使其消除疑虑并给一些特殊建议已足够。提醒父母应与孩子一起每天进行至少15~20分钟的娱乐活动。并当孩子表现出可取行为时，注意孩子的这些行为（"捕捉好孩子的时刻”）。还可以鼓励父母定期远离孩子，帮助孩子学会安全和独立。
然而，对于一些行为问题，父母可以从约束孩子和改变行为的额外策略中获益。
家长应该识别可能无意中强化孩子的行为和因素（例如，额外的注意力）的诱因。
好的行为和不良行为应有明确的界限。
父母应该关注行为本身，而不是将其等同于孩子（例如，“这是不可接受的行为”与“你是个坏人”）。
应建立一致的规范和制约并使家长遵循诺言，对行为恰当和不良者分别给予奖惩。
家长积极地对孩子良好行为加以表扬，并为成功提供适当的奖励，是改变行为问题的有力工具，且无任何负面影响。
家长应当在强化规范时克制自己的怒气，最大限度地与孩子正面接触（让孩子永远是优秀的）。
经验与提示
帮助父母理解，“训导”意味着养成而非惩罚，鼓励他们提供给儿童所需要的养育但是不抱过分的期望。无效的惩罚可能导致不恰当的行为。责骂和躯体惩罚也许可以控制孩子的行为，但会降低孩子的安全感和自尊心。威胁离开儿童或将儿童送出去也是非常有害的。 责骂、威胁和体罚也会教孩子这些谴责是对孩子不喜欢的情况的适当反应。
暂停技术，儿童必须独自坐在一个沉闷的地方（一个角落或房间[除了孩子的卧室]，不是黑暗或可怕的，没有电视或玩具）短暂的一段时间，是 改变不可接受的行为的好方法。暂时的隔离对孩子是一个学习的过程。最好用于当孩子出现一种或几种不恰当的行为时。应避免身体约束。对于处在暂时隔离状态的儿童，如果其反应强度逐渐增强，那么父母一旦意识到孩子已经记住了对不适行为的惩戒，就应优先更加快速地转移，以重新定向。
暂停法
当儿童意识到自己的行为不正确或不可接受，并且认为不注意是一种惩罚时，最好使用这种管教技巧；通常情况下，直到 2 岁。当这种方法在像日托这样的团体中使用时，应该小心，因为它会导致有伤害的羞辱。
当孩子的行为不端已知会导致超时时，可以应用该技巧。通常，口头谴责和提醒应在暂停之前进行。
隔离处分后不久，如孩子改变行为，远离不良行为，应给予表扬鼓励，这样更易于使得儿童重新定向于一种与不适行为大不相同的新的活动。
对于有些恶性循环模式的行为问题，如不影响他人（例如，拒食问题），家长可以通过不去管这种行为来阻止恶性循环。而对于那些不能忽视的行为问题（例如，当众发脾气），可以采用分散注意力和临时隔离的方法来限制这种行为。
如若行为问题矫正了3~4个月仍无变化，则需要重新评价；能需要进行更深入的行为管理指导或心理健康咨询。