行为问题可以表现为突然发生的严重的单一事件（例如，纵火、打架等）。但更多的行为问题表现为渐进性的、需要随时间和问题积累才能加以识别。在儿童所处的环境下进行行为问题的评估，效果最好。

身心发育

一般健康

性格发育（例如，困难、容易）

与父母及照料者的关系

就诊时直接观察到的亲子关系可以提供有价值的线索，同时观察家长对孩子的行为问题的反应。并尽可能了解其他人包括亲戚、老师和学校护士在任何时候所观察到的情况。

面见家长和照料者提供儿童特征性一天的所有行为时间表。家长会被询问该行为何时开始，并被要求提供特定行为之前和之后发生的事件的示例。也询问家长其他的问题