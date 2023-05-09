对立违抗性障碍（ODD）

对立违抗性障碍是一种周期性或持续性的针对权威人物的消极、违抗甚至敌对行为。诊断根据临床标准。治疗是个体心理治疗与家庭或照顾者治疗相结合。药物有时也用于减少应激性。

对立违抗性障碍的患病率估计差异很大，因为诊断标准非常主观；儿童和青少年的患病率可能高达15%。在青春期前，患儿中男孩比例要明显高于女孩；青春期后，两者的比例接近。

虽然对立违抗性障碍有时被认为是一种“轻型”的品行障碍，但实际上两者之间仅存在一些表面上的相似之处。 这种障碍的特征是一种易激惹和违抗性为特点的人际交往方式。 然而有品行障碍的儿童表面上缺乏良知并反复侵犯他人的权利（如，恐吓、威胁或造成伤害、对动物残忍），有时没有任何的易激惹的证据。

对立违抗性障碍的病因未知，但它可能最常见于那些成年人吵闹、好争辩、有人际冲突的家庭中的儿童。对该病的诊断不应被视为一种局限的精神障碍，而应该作为许多需要进一步观察和治疗的潜在问题的信号。

对立违抗性障碍的症状和体征 一般来说，有对立违抗性障碍的儿童倾向于频繁做以下事情： 反复发怒

与成人争辩

反抗成人

拒绝遵守规则

故意惹恼别人

指责他人的错误或品行不端

容易烦恼和生气

怀有恶意或具有报复性 许多患儿也缺乏社交技能。

对立违抗性障碍的诊断 精神评估

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition-5-TR (DSM) criteria 抗性违抗障碍的诊断，如果儿童有 ≥4以上症状，至少6个月。症状也必须是严重的和破坏性的。 对立违抗性障碍的症状必须与下列疾患相区分，因为这些疾患也会引起相似的症状： 轻度至中度的对立行为：这个现象周期性地发生在几乎所有的儿童和青少年。

未经治疗的注意力缺乏/多动障碍（ADHD）：与对立违抗性障碍相似的症状，在ADHD得到充分治疗后往往会得到缓解。

情绪障碍：抑郁症引起的易怒可与对立违抗性障碍区分开来，表现为快感缺乏和神经植物性症状(如睡眠和食欲紊乱);这些症状在儿童中很容易被忽视。

焦虑障碍和对立违抗性障碍：在这些障碍中，当儿童具有压倒性的焦虑或当他们被阻止进行他们的仪式时，对立行为发生。

对立违抗性障碍Rumination Disorder 行为矫正治疗

药物治疗 相关问题（例如，家庭功能障碍）和共存疾病（如ADHD）应确定并予以纠正。即使未经治疗，大多数的对立违抗性障碍也可逐渐好转。 最初，对立违抗性障碍的可选择的治疗方法是以奖励为基础的行为矫正疗法，这种方法使得儿童的行为沿着更适合社交的方向改变。此外，许多患儿童还缺乏社交技能，可从以团队为基础的、培养技能的疗法中获益。 有时用于治疗抑郁症或焦虑症的药物（见表 长期治疗抑郁症，焦虑症和相关疾病的药物）可能会有所帮助。