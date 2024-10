儿童和青少年精神疾病概述

1.Merikangas KR, He JP, Burstein M, et al: Lifetime prevalence of mental disorders in US adolescents: Results from the National Comorbidity Study – Adolescent Supplement (NCS-A).J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 49(10):980-989, 2010.

2.Kessler RC, Avenevoli S, McLaughlin KA, et al: Lifetime comorbidity of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey – Replication Adolescent Supplement (NCS-A).Psychol Med 42(9)1997-2010, 2012.

3.Dalsgaard S, Thorsteinsson E, Trabjerg BB, et al: Incidence rates and cumulative incidences of the full spectrum of diagnosed mental disorders in childhood and adolescence.JAMA Psychiatry, 77(2):155-164, 2020.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.3523

4.Caspi A, Houts RM, Ambler A, et al: Longitudinal assessment of mental health disorders and comorbidities across 4 decades among participants in the Dunedin birth cohort study.JAMA Netw Open 3(4):e203221, 2020.

5.Lee PH, Anttila V, Won H, et al: Genome-wide meta-analysis identifies genomic relationships, novel loci, and pleiotropic mechanisms across eight psychiatric disorders.Cell2019.doi.org/10.1101/528117