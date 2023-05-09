儿童和青少年精神疾病概述

尽管有时认为儿童和青春期是无忧无虑的快乐时期，但高达20%的儿童和青少年被诊断有导致身体受损的精神障碍 (1)。随着年龄的增长，精神疾病的患病率增加。总而言之，据报道，在 13 至 17 岁的美国青少年中，约有 27.9% 符合 2 种或更多疾病的标准（2）。最近对儿童从出生到成年的跟踪研究表明，大多数成人心理健康障碍始于儿童早期和青春期（3、4）。据报道，与精神健康障碍相关的基因在整个生命周期中都表现出高表达，从妊娠中期的胎儿便影响神经发育过程，这可能解释了早期发病的原因（5）。这些障碍可能大多数被视为正常行为和情感的夸大和扭曲。

同成人一样，儿童和青少年的气质也各不相同。有些害羞和沉默的，另一些则交流活跃。有些有条不紊和谨慎，另一些则冲动和粗心。一个儿童的行为是正常的还是有精神障碍，取决于与症状相关的损伤和痛苦的表现。例如，一个12岁的女孩可能会对即将要在全班同学面前做一个读书报告而感到害怕。只有当她的社会焦虑疾病到足以引起严重的痛苦和回避时，这种恐惧才会被视为社交焦虑症。

许多精神障碍的症状与正常儿童的挑战性的行为和情感有很多的重叠。因此，许多有助于管理儿童行为问题的策略也可用于患有精神障碍的儿童。此外，对儿童行为问题的适当管理可以减少性情脆弱的儿童发展成为临床疾病的风险。 此外，在儿童期期间有效治疗一些疾病（例如焦虑）可以减少以后生活中情绪障碍的风险。

儿童和青少年最常见的精神障碍有以下类别：

精神分裂症和相关的精神疾病不常见。

儿童紧张症比儿童精神分裂症更常见。它可能代表一种精神疾病，但通常发生在医疗情况下（例如感染，代谢紊乱，自身免疫性疾病）中，而儿科医生并未发现 (6)。

但是，儿童和青少年的症状和问题往往超越诊断界限。例如，> 25％的ADHD儿童也有焦虑障碍，25％的儿童满足情绪障碍的标准。

神经发育障碍 影响儿童的心理健康和整体发育。这些疾病包括：

评估 儿童和青少年精神方面的主诉和症状的评估与成人不同，主要表现在以下重要方面： 成长环境对儿童格外重要。在幼年时正常的行为可能预示年长后的严重精神疾病。

儿童生活在一个家庭环境内，家庭对儿童的症状和行为有很深的影响。一个被家庭暴力和药物滥用困扰的家庭里的正常儿童易于产生一种或多种的精神异常。

儿童也存在于环境压力源的背景下，例如 新冠肺炎 疫情和军事冲突。由此造成的关键日常活动的中断以及与大家庭、同龄人、教师以及文化和宗教团体的隔离，产生了重大影响，尤其是对最弱势群体而言（1)。

儿童通常没有认知和语言上的思辩来准确地描述他们的症状。因此，临床医生不得不依赖于直接的观察和其他观察者的帮助，例如父母和老师。 在许多情况下，发展和行为问题(例如，学习成绩差，语言习得迟缓，社交技能缺陷)很难与精神障碍引起的问题区分开来。在这些情况下，评价过程应包括正式的发育和神经心理学检查。 由于这些因素，儿童精神异常的评价一般比成人的评价要复杂许多。幸运的是，大多数病例都不严重，并且都能由一个体贴的主要护理者完全控制。但是，严重的病例最好是请儿童和青少年精神病学专家会诊。