这种常染色体显性失调是由突变引起的TGFB1基因。

骨骺发育不良在儿童中期表现为肌肉疼痛、虚弱和消瘦，通常发生在腿部。这些症状通常在30岁缓解。骨肥大影响长骨和头骨。颅神经受压和颅内压增高时有发生。有些患者有严重的残疾；而另一些则完全没有症状。

如儿童出现肌肉缺陷和长骨及颅骨的肥大，就应考虑骨干发育不良的诊断。通常情况下，行X线检查。主要的X射线特征表现是长骨的骨干皮质的骨膜和髓质表面的增厚，但检查结果不尽相同。骨髓腔和骨的外形不规则。四肢和中轴骨通常有骨质疏松。少数情况下，颅骨亦受累，伴有颅顶部增宽和颅底部硬化。

皮质类固醇有助于缓解疼痛和改善肌力。