先天性截肢或肢体缺损是指出生时肢体缺失或不完整。活产婴儿总体患病率为7.9/10,000。大多数的病因为原发性的宫内生长抑制或继发性的宫内胚胎组织破坏。上肢更常受累。

先天性肢体缺失的病因有很多，往往是作为各种先天性综合征的一个组成部分而发生。 目前已知致畸药物（例如，沙利度胺，维生素A）是肢体发育不全/缺失的病因。 先天性截肢的最常见的原因是软组织和/或血管破裂缺陷，如羊膜带相关的肢体缺陷，其中羊膜缠绕变松，或是与胎儿组织融合。

肢体缺失可以是

纵向（多见）

横向

纵向缺损，发生特定的发育不全，比如，桡骨、腓骨、胫骨完全或部分缺损。放射线缺失是最常见的上肢缺陷，腓骨发育不全是最常见的下肢缺陷。大约三分之二的病例与其他先天性疾病，包括 Adams-Oliver 综合征（表皮发育不全与先天性颅骨骨骼和终端的横向肢体畸形的部分再生障碍性贫血），Holt-Oram 综合征，TAR综合征（thrombocytopenia-absent radius) syndrome，范尼可贫血和 VACTERL综合征（vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, renal anomalies and radial aplasia和limb anomalies）。

纵向缺陷的示例 桡骨纵向缺损 在最严重的桡骨纵向缺损形式中，桡骨不存在，如该患者。手是有角度的和变形的。 © Springer Science+Business Media VACTERL（上肢肢体异常） 这张照片显示了 VACTERL 患者右臂的径向闭锁（v椎体异常， 一个闭锁， C心脏畸形， 吨拉奇奥电子食管瘘， r肛门异常和 r发育不全，和 升imb 异常）综合征。 Image courtesy of CDC/Dr. James W.Hanson via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. VACTERL（下肢肢体异常） 这张照片显示的是一位患有VACTERL（脊椎畸形、肛门闭锁、心脏畸形、气管食管瘘、肾泌尿系畸形、桡骨发育不全和肢体畸形）的患者的左脚跛行。 Image courtesy of CDC/Dr. James W.Hanson via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 桡骨纵向缺损 在最严重的桡骨纵向缺损形式中，桡骨不存在，如该患者。手是有角度的和变形的。 © Springer Science+Business Media VACTERL（上肢肢体异常） 这张照片显示了 VACTERL 患者右臂的径向闭锁（v椎体异常， 一个闭锁， C心脏畸形， 吨拉奇奥电子食管瘘， r肛门异常和 r发育不全，和 升imb 异常）综合征。 Image courtesy of CDC/Dr. James W.Hanson via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. VACTERL（下肢肢体异常） 这张照片显示的是一位患有VACTERL（脊椎畸形、肛门闭锁、心脏畸形、气管食管瘘、肾泌尿系畸形、桡骨发育不全和肢体畸形）的患者的左脚跛行。 Image courtesy of CDC/Dr. James W.Hanson via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

横向缺损]，此水平远端所有部分都丧失，患肢就像一条被截肢的残肢。羊膜带是最常见的原因；缺损的程度因带的位置不同而不同。通常情况下，并无其他缺损或异常。余下的病例大多是归因于潜在的遗传综合征如 Adams-Oliver 综合征或染色体异常。

对于横向或纵向缺陷，根据病因，婴儿也可能出现发育不全或双歧，骨关节炎，重复，脱位或其他骨缺损；例如，在股骨近端局灶性缺损时，股骨近端和髋臼不会进展。一个或多肢体受累，每个肢体缺陷类型都不一样。中枢神经系统异常是罕见的。