是常染色体显性遗传，可在儿童期、青春期或成人早期发病。它比具有早熟表现的骨质疏松症轻缺陷的CLCN7基因编码氯通道，对破骨细胞功能是十分重要的。

延迟表现的骨质硬化相对常见，具有广泛的地理和种族分布。受影响的人可无症状；总体健康状况通常是不受影响。然而，由于颅神经卡压，可能会出现面瘫和耳聋。骨过度生长可能缩小骨髓腔，造成血细胞减少，病变范围从贫血到全血细胞减少。可能发生髓外造血，造成肝脾肿大；随之而来的脾功能亢进可能导致贫血恶化。

出生时骨骼的放射学表现通常是正常的。然而，骨硬化随着儿童年龄增长而越来越明显，诊断通常是基于不相干的原因做了X射线检查。受累骨骼分布广泛但呈斑点状。颅顶骨密度增高但鼻旁窦可能闭锁。椎体终板硬化导致特征性的橄榄球衫外观（水平条纹）。

有些患者需要输血或行脾切除术治疗贫血。