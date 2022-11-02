皮疹是一种常见的主诉，特别是在婴儿期。大多数皮疹并不严重。
婴幼儿及儿童皮疹的病因
皮疹可通过感染（病毒，真菌，或细菌），与刺激物接触，遗传性过敏症，药物过敏，等过敏反应，炎性病症，或血管炎（见 see table 婴幼儿皮疹的某些器质性病因）。
图为接触传染性软疣的病损。典型皮损为直径2至5毫米、单个或成簇分布的坚实而无痛性丘疹。皮损呈珍珠白色至粉色，半球形，可伴有脐凹。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示感染HIV的儿童脸上非常严重的病变。巨大型软疣提示严重的免疫缺陷。
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这张照片显示的刺激性尿布疹（“W-皮炎”）。
© Springer Science+Business Media
Image provided by Thomas Habif, MD.
这张照片显示了由于忽视而引起的严重尿布皮炎。
© Springer Science+Business Media
多形性红斑以目标部位或虹膜病损为特点，即中心呈紫色的环形病损，周围有粉红色晕，由苍白环隔开。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
图为常见于新生儿面部的珍珠色的小囊肿。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示一个感染艾滋病毒的孩子舌头上蓬松的白色分泌物。
© Springer Science+Business Media
特应性皮炎常见于婴儿期。急性期面部发生红色渗出结痂性皮疹，继而蔓延至颈部、头皮、四肢及腹部。
Image provided by Thomas Habif, MD.
这张照片显示一个孩子的前臂在应用临时的黑色“指甲花”纹身后出现的变应性接触性皮炎。
© Springer Science+Business Media
变应性接触性皮炎的皮肤表现从水泡形成的红斑到大疱性水肿。皮损的形态或分布部位的不同可以提示特异的接触物。在这张图片中，肢体上的线状划痕与植物接触（如毒藤或毒漆树）。
Image provided by Thomas Habif, MD.
图为接触传染性软疣的病损。典型皮损为直径2至5毫米、单个或成簇分布的坚实而无痛性丘疹。皮损呈珍珠白色至粉色，半球形，可伴有脐凹。
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这张照片显示感染HIV的儿童脸上非常严重的病变。巨大型软疣提示严重的免疫缺陷。
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这张照片显示的刺激性尿布疹（“W-皮炎”）。
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这张照片显示了由于忽视而引起的严重尿布皮炎。
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多形性红斑以目标部位或虹膜病损为特点，即中心呈紫色的环形病损，周围有粉红色晕，由苍白环隔开。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
图为常见于新生儿面部的珍珠色的小囊肿。
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这张照片显示一个感染艾滋病毒的孩子舌头上蓬松的白色分泌物。
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特应性皮炎常见于婴儿期。急性期面部发生红色渗出结痂性皮疹，继而蔓延至颈部、头皮、四肢及腹部。
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这张照片显示一个孩子的前臂在应用临时的黑色“指甲花”纹身后出现的变应性接触性皮炎。
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变应性接触性皮炎的皮肤表现从水泡形成的红斑到大疱性水肿。皮损的形态或分布部位的不同可以提示特异的接触物。在这张图片中，肢体上的线状划痕与植物接触（如毒藤或毒漆树）。
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总而言之，婴儿和年幼儿童皮疹 最常见的病因 包括
许多病毒感染可以引起皮疹。一些（例如， 水痘 和 麻疹，由于接种疫苗，这两种情况目前并不常见，但应在未接种疫苗的儿童中考虑这两种情况；传染性红斑)具有相当典型的外观和临床表现；其他则是非特异性的。皮肤药物反应通常是自限性斑丘疹，但有时会出现更严重的反应。
皮疹罕见但严重的原因 包括
婴幼儿皮疹的某些器质性病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
感染
念珠菌感染
尿布区似牛肉的红色皮疹，周边是邻近的卫星病灶，包括皮肤皱褶。
舌头或口腔粘膜上常有蓬松的白色斑块。
近期抗生素使用史
临床评估
有时刮擦氢氧化钾湿法涂片
水痘*
面部，头皮，躯干和四肢近端的红小点，持续超过10～12小时，至小的结节性红斑，囊泡，接着是形成结壳的脐型脓疱，
严重瘙痒水泡，这也可能发生在手掌，脚掌，头皮和粘膜，以及在尿布区
临床评估
脸颊上的红斑汇合（掴脸颊外观）
有时发热，不适感
临床评估
非大疱性脓疱疮： 口鼻附近的无痛性但有痒感的红肿处，很快就溢出脓液或液体，形成蜂蜜色的痂
大疱性脓疱病： 主要发生在2岁以下儿童
无痛，充满液体的水泡，主要是在胳膊，腿和躯干，由红色和皮肤发痒，破溃后，形成黄色或银色结痂。
临床评估
游走性红斑皮疹；一个扩大的（约5-7cm）红斑病变，有时伴有中心空白，以及较罕见的中心紫癜（2％）。
通常疲劳，头痛，关节或身体疼痛
通常发生于存在蜱暴露风险的地方性区域，伴有或不伴有蜱咬。
临床评估
有时需要EBV病毒血清学检测
麻疹*
斑丘疹首先出现在脸上，并蔓延到躯干和四肢
通常有科泼力克斑（颊黏膜白点）
发烧，咳嗽，鼻炎，结膜充血
临床评估
血清学试验（因公共卫生原因）
瘀点状皮疹，有时有暴发性紫癜
发烧，嗜睡，烦躁
在年龄较大的儿童，脑膜刺激征
心动过速，有时低血压
血与脑脊液革兰染色和培养
肉色，脐丘疹集群
无瘙痒或不适
临床评估
在高热后4到5天突然出现斑丘疹，通常按发热治疗。
临床评估
风疹*
有时发痒的皮疹是从脸部而后向下蔓延，表现为淡红色或亮红色的斑点（可能汇合形成均匀的色斑），通常随着它扩展而逐渐消失。
持续高达3天
通常淋巴结病（枕骨下、耳后、颈后），轻度发热
临床评估
血清学试验（因公共卫生原因）
猩红热（丹痧）
发烧，有时会喉咙痛
通常情况下，发热后12-72小时出现，最先是出现在胸部，腋窝和腹股沟，继而泛发至全身的细微，红色，纹理粗糙的热疹。
口周特征性的白斑（口周苍白），重点在皮肤区域（巴氏线），草莓舌
通常伴随有手掌和脚掌，指端和趾端以及腹股沟的广泛性脱皮
临床评估
有时需快速链球菌分析或咽拭子培养
大面积痛性红斑进展为巨大的、松弛性水疱，易于破裂，并留下大面积脱皮。
轻压水疱，疱壁向侧向扩展（尼氏征阳性）。
累及皮肤粘膜
通常发生在年龄<5岁的儿童
临床评估
有时候需通过活检和/或培养来证实
鳞屑，椭圆形病变伴有边缘轻微隆起，而中央则无病变
轻度瘙痒
临床评估
有时刮擦氢氧化钾湿法涂片
病毒性感染（全身性）
斑丘疹
通常有病毒性呼吸道症状
临床评估
超敏反应
特应性皮炎（湿疹）
慢性或复发性的红色，鳞片状斑块，往往出现在曲肌褶皱内
有时具有家族史
临床评估
严重瘙痒红斑，有时伴有小水疱
无全身表现
临床评估
弥漫性斑丘疹
目前或近期（1周以内）用药史
临床评估
发热，不适，咳嗽，喉咙痛，结膜炎的前驱症状
痛性粘膜溃疡，几乎总是在嘴和嘴唇出现，但有时也出现在生殖器和肛门区域
大面积痛性红斑进展为巨大的、松弛性水疱，易于破裂，并留下大面积脱皮；可能影响脚底但通常不影响头皮
轻压水疱，疱壁向侧向扩展（尼氏征阳性）。
有时使用致病药物（例如，磺胺类，青霉素类，抗惊厥药）
临床评估
有时需肝活检
界限清楚，瘙痒，红色，隆起的病变
有或没有暴露于已知或潜在过敏原的病史
临床评估
血管炎
免疫球蛋白A相关性血管炎 （原过敏性紫癜）
在数天至数周内分批出现可触及的紫癜，通常相依的部位（例如，腿部，臀部）
通常有关节炎，腹痛
有时有血尿，血红素阳性的粪便，和/或肠套叠
通常发生在年龄<10岁的儿童
临床评估
有时需活检
弥漫性红斑斑丘疹，外观上不尽相同（如荨麻疹，靶样，紫癜），但从不表现为小疱或大疱状；可能涉及手掌和/或脚底
发烧（通常> 39℃）持续>5天
红色，嘴唇干裂，草莓舌，结膜炎，颈部淋巴结肿大
手和足的水肿。
接着是手指和脚趾的脱屑，并延至手掌和脚底
临床标准
检测以排除其他疾病
其他
头皮上红色和黄色的麟屑（乳痂），有时也累及皮肤褶皱处
临床评估
尿布疹（无念珠菌感染）
尿布区亮红疹，累及褶皱部位
临床评估
瘀点性皮疹，苍白
通常在感染性结肠炎期间或感染后出现，表现为腹痛，呕吐和血性腹泻
少尿或无尿
高血压
全血细胞计数与血小板和外周血涂片，以检测微血管病性贫血和血小板减少症的依据
肾功能检查
大便检测（志贺毒素检测或特定的培养大肠杆菌 O157:H7）
新生儿脸部微小的珍珠样囊肿
临床评估
粉红色的斑点，对称性分布，最先出现于四肢，接着转变成经典的靶样病变，外周粉红色环围绕中心白斑
有时口腔黏膜病变，瘙痒
临床评估
痱子（热疹）
红色的小丘疹或偶有小水泡
最常见于年幼儿童，但可发生于任何年龄段儿童，特别是在湿热的天气
临床评估
毒性红斑
平平红红的斑点（通常在中间的白色丘疹样隆起），它出现在了50%婴儿。
年龄超过5天后罕见，通常在7-14天内消失
临床评估
新生儿痤疮
新生儿面部的结节性红斑，有时中心有白点
通常发生在出生后2周到4周之间，但是也可能发生在生后4个月之后，并持续12-18个月
临床评估
有时上呼吸道感染前驱症状
皮损通常初起为躯干或四肢近端单个的，瘙痒的，直径为2～10cm的卵圆形的红色前驱斑。
前驱斑出现后7-14天，躯干部出现大面积的粉色或红色，鳞状，卵圆形的斑片，有时会呈现一种特征性的圣诞树样分布
临床评估
*其原因是因为疫苗接种，目前并不常见，但对于未接种的儿童，应考虑该病。
婴幼儿皮疹的评估
病史
现病史关注疾病的时间过程，尤其是皮疹和其他症状之间的关系。
系统回顾 重点是病因性疾病的症状，包括胃肠道症状（提示免疫球蛋白A相关性血管炎[以前称为过敏性紫癜]或溶血性尿毒综合征），关节症状（提示免疫球蛋白A相关性血管炎或莱姆病），头痛或神经症状（提示脑膜炎或莱姆病）。
既往史应该注意任何近期使用的药物，尤其是抗生素或抗惊厥药。注意有无遗传性过敏症家族史。
体格检查
体格检查首先应对生命体征进行评估，尤其是发热。初步观察评估婴儿或儿童是否有嗜睡、易激惹或痛苦的迹象。全面体检完成后，尤其要注意皮损的特点，包括是否存在起泡，囊泡瘀斑，紫癜或荨麻疹，是否累及粘膜。虽然年龄<2岁的儿童往往并无脑膜刺激征的体征，但是仍应评估儿童的脑膜刺激征（颈部僵硬，克尼格和布鲁金斯基体征）。
危险信号
要特别注意以下情况：
起泡或腐肉形成
腹泻和/或腹痛
发热，无法安抚或极度易怒
粘膜炎症
淤点和/或紫癜
荨麻疹伴有呼吸衰竭
临床表现解析
一般情况良好，且无全身症状或体征的儿童，不太可能有危险的疾病。皮疹的出现通常缩小了鉴别诊断的范围。相关的症状和体征有助于确定患者的严重疾病，并常提示诊断（ see table 婴幼儿皮疹的某些器质性病因）。
大疱和/或腐肉形成，提示葡萄球菌烫伤样皮肤综合征或Stevens-Johnson综合征，这是公认的皮肤病急诊。川崎病，麻疹，葡萄球菌性烫伤样皮肤综合症和史蒂芬强森综合征，可能会出现结膜炎。任何儿童出现发烧和瘀斑或紫斑时必须小心，需对脑膜炎球菌血症的可能性进行评估。如出现出血性腹泻伴有苍白和瘀斑，就应提高对溶血性尿毒综合征的可能性的警惕。发烧> 5天，且有粘膜炎症和皮疹的证据，提示应考虑和进一步评估川崎病。
检查
对于大多数儿童而言，通常病史及体格检查即足以明确诊断。检查针对潜在的生命威胁；包括革兰氏染色和血液和脑脊液的脑膜炎球菌血症的培养； 进行全血细胞计数，肾功能检查以及大便，以检测溶血性尿毒综合征。
婴幼儿皮疹的治疗
针对病因实施治疗（例如，采用抗真菌乳膏治疗念珠菌感染）
对于尿布疹，我们的目标是保持尿布区域的清洁和干燥，主要通过更频繁地更换尿布，并采用温和的香皂和水，轻轻洗涤尿布区。有时含有氧化锌或维生素A和D的屏障软膏可能会有所帮助。
可以通过口服抗组胺药来减轻婴儿和儿童瘙痒。
苯海拉明：儿童> 6个月，1.25mg/kg，每6小时一次（最大50mg，每6小时一次）
羟嗪：儿童> 6个月，0.5mg/kg，每6小时一次（最大为儿童<6岁，12.5mg，每6小时一次；对于那些≥6岁的儿童，25mg，每6小时一次）
西替利嗪：儿童6至23月，2.5mg，1次/天；对于那些2-5岁，2.5至5mg，1次/天；对于那些> 6岁，5至10mg，1次/天
氯雷他定：儿童2〜5岁，5mg，1次/天；对于那些> 6岁，10mg，1次/天
抗组胺药的一些常见不良反应包括口干、嗜睡、头晕、恶心和呕吐、烦躁或情绪低落（在某些儿童中）、排尿犹豫、视力模糊和意识模糊。
关键点
大多数儿童皮疹是良性的。
对于大多数婴儿和儿童的皮疹，病史及体格检查就足以诊断了。
由于严重疾病引起的皮疹，通常都有疾病的全身性表现。