现病史关注疾病的时间过程，尤其是皮疹和其他症状之间的关系。

系统回顾 重点是病因性疾病的症状，包括胃肠道症状（提示免疫球蛋白A相关性血管炎[以前称为过敏性紫癜]或溶血性尿毒综合征），关节症状（提示免疫球蛋白A相关性血管炎或莱姆病），头痛或神经症状（提示脑膜炎或莱姆病）。

既往史应该注意任何近期使用的药物，尤其是抗生素或抗惊厥药。注意有无遗传性过敏症家族史。