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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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婴幼儿及儿童皮疹

作者：Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 11月 2022
看法 进行患者培训

皮疹是一种常见的主诉，特别是在婴儿期。大多数皮疹并不严重。

婴幼儿及儿童皮疹的病因

皮疹可通过感染（病毒，真菌，或细菌），与刺激物接触，遗传性过敏症，药物过敏，等过敏反应，炎性病症，或血管炎（见 see table 婴幼儿皮疹的某些器质性病因）。

儿童皮疹的例子
一例位于儿童面部的传染性软疣
一例位于儿童面部的传染性软疣

图为接触传染性软疣的病损。典型皮损为直径2至5毫米、单个或成簇分布的坚实而无痛性丘疹。皮损呈珍珠白色至粉色，半球形，可伴有脐凹。

© Springer Science+Business Media

HIV 感染儿童的传染性软疣
HIV 感染儿童的传染性软疣

这张照片显示感染HIV的儿童脸上非常严重的病变。巨大型软疣提示严重的免疫缺陷。

© Springer Science+Business Media

W-皮炎
W-皮炎

这张照片显示的刺激性尿布疹（“W-皮炎”）。

© Springer Science+Business Media

念珠菌病（尿布疹）
念珠菌病（尿布疹）

Image provided by Thomas Habif, MD.

由于疏忽造成严重的尿布疹
由于疏忽造成严重的尿布疹

这张照片显示了由于忽视而引起的严重尿布皮炎。

© Springer Science+Business Media

多形性红斑（背）
多形性红斑（背）

多形性红斑以目标部位或虹膜病损为特点，即中心呈紫色的环形病损，周围有粉红色晕，由苍白环隔开。

DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

粟丘疹
粟丘疹

图为常见于新生儿面部的珍珠色的小囊肿。

SCIENCE PHOTO LIBRARY

HIV引起的口腔念珠菌病
HIV引起的口腔念珠菌病

这张照片显示一个感染艾滋病毒的孩子舌头上蓬松的白色分泌物。

© Springer Science+Business Media

特应性皮炎（急性）
特应性皮炎（急性）

特应性皮炎常见于婴儿期。急性期面部发生红色渗出结痂性皮疹，继而蔓延至颈部、头皮、四肢及腹部。

Image provided by Thomas Habif, MD.

接触性皮炎（纹身）
接触性皮炎（纹身）

这张照片显示一个孩子的前臂在应用临时的黑色“指甲花”纹身后出现的变应性接触性皮炎。

© Springer Science+Business Media

接触性皮炎（过敏）
接触性皮炎（过敏）

变应性接触性皮炎的皮肤表现从水泡形成的红斑到大疱性水肿。皮损的形态或分布部位的不同可以提示特异的接触物。在这张图片中，肢体上的线状划痕与植物接触（如毒藤或毒漆树）。

Image provided by Thomas Habif, MD.

一例位于儿童面部的传染性软疣
一例位于儿童面部的传染性软疣

图为接触传染性软疣的病损。典型皮损为直径2至5毫米、单个或成簇分布的坚实而无痛性丘疹。皮损呈珍珠白色至粉色，半球形，可伴有脐凹。

© Springer Science+Business Media

HIV 感染儿童的传染性软疣
HIV 感染儿童的传染性软疣

这张照片显示感染HIV的儿童脸上非常严重的病变。巨大型软疣提示严重的免疫缺陷。

© Springer Science+Business Media

W-皮炎
W-皮炎

这张照片显示的刺激性尿布疹（“W-皮炎”）。

© Springer Science+Business Media

念珠菌病（尿布疹）
念珠菌病（尿布疹）

Image provided by Thomas Habif, MD.

由于疏忽造成严重的尿布疹
由于疏忽造成严重的尿布疹

这张照片显示了由于忽视而引起的严重尿布皮炎。

© Springer Science+Business Media

多形性红斑（背）
多形性红斑（背）

多形性红斑以目标部位或虹膜病损为特点，即中心呈紫色的环形病损，周围有粉红色晕，由苍白环隔开。

DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

粟丘疹
粟丘疹

图为常见于新生儿面部的珍珠色的小囊肿。

SCIENCE PHOTO LIBRARY

HIV引起的口腔念珠菌病
HIV引起的口腔念珠菌病

这张照片显示一个感染艾滋病毒的孩子舌头上蓬松的白色分泌物。

© Springer Science+Business Media

特应性皮炎（急性）
特应性皮炎（急性）

特应性皮炎常见于婴儿期。急性期面部发生红色渗出结痂性皮疹，继而蔓延至颈部、头皮、四肢及腹部。

Image provided by Thomas Habif, MD.

接触性皮炎（纹身）
接触性皮炎（纹身）

这张照片显示一个孩子的前臂在应用临时的黑色“指甲花”纹身后出现的变应性接触性皮炎。

© Springer Science+Business Media

接触性皮炎（过敏）
接触性皮炎（过敏）

变应性接触性皮炎的皮肤表现从水泡形成的红斑到大疱性水肿。皮损的形态或分布部位的不同可以提示特异的接触物。在这张图片中，肢体上的线状划痕与植物接触（如毒藤或毒漆树）。

Image provided by Thomas Habif, MD.

总而言之，婴儿和年幼儿童皮疹 最常见的病因 包括

许多病毒感染可以引起皮疹。一些（例如， 水痘麻疹，由于接种疫苗，这两种情况目前并不常见，但应在未接种疫苗的儿童中考虑这两种情况；传染性红斑)具有相当典型的外观和临床表现；其他则是非特异性的。皮肤药物反应通常是自限性斑丘疹，但有时会出现更严重的反应。

皮疹罕见但严重的原因 包括

表格
表格

婴幼儿皮疹的某些器质性病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

感染

念珠菌感染

尿布区似牛肉的红色皮疹，周边是邻近的卫星病灶，包括皮肤皱褶。

舌头或口腔粘膜上常有蓬松的白色斑块。

近期抗生素使用史

临床评估

有时刮擦氢氧化钾湿法涂片

水痘*

面部，头皮，躯干和四肢近端的红小点，持续超过10～12小时，至小的结节性红斑，囊泡，接着是形成结壳的脐型脓疱，

严重瘙痒水泡，这也可能发生在手掌，脚掌，头皮和粘膜，以及在尿布区

临床评估

传染性红斑

脸颊上的红斑汇合（掴脸颊外观）

有时发热，不适感

临床评估

脓疱病

非大疱性脓疱疮： 口鼻附近的无痛性但有痒感的红肿处，很快就溢出脓液或液体，形成蜂蜜色的痂

大疱性脓疱病： 主要发生在2岁以下儿童

无痛，充满液体的水泡，主要是在胳膊，腿和躯干，由红色和皮肤发痒，破溃后，形成黄色或银色结痂。

临床评估

莱姆病

游走性红斑皮疹；一个扩大的（约5-7cm）红斑病变，有时伴有中心空白，以及较罕见的中心紫癜（2％）。

通常疲劳，头痛，关节或身体疼痛

通常发生于存在蜱暴露风险的地方性区域，伴有或不伴有蜱咬。

临床评估

有时需要EBV病毒血清学检测

麻疹*

斑丘疹首先出现在脸上，并蔓延到躯干和四肢

通常有科泼力克斑（颊黏膜白点）

发烧，咳嗽，鼻炎，结膜充血

临床评估

血清学试验（因公共卫生原因）

脑膜炎球菌血症

瘀点状皮疹，有时有暴发性紫癜

发烧，嗜睡，烦躁

在年龄较大的儿童，脑膜刺激征

心动过速，有时低血压

血与脑脊液革兰染色和培养

传染性软疣

肉色，脐丘疹集群

无瘙痒或不适

临床评估

幼儿急疹

在高热后4到5天突然出现斑丘疹，通常按发热治疗。

临床评估

风疹*

有时发痒的皮疹是从脸部而后向下蔓延，表现为淡红色或亮红色的斑点（可能汇合形成均匀的色斑），通常随着它扩展而逐渐消失。

持续高达3天

通常淋巴结病（枕骨下、耳后、颈后），轻度发热

临床评估

血清学试验（因公共卫生原因）

猩红热（丹痧）

发烧，有时会喉咙痛

通常情况下，发热后12-72小时出现，最先是出现在胸部，腋窝和腹股沟，继而泛发至全身的细微，红色，纹理粗糙的热疹。

口周特征性的白斑（口周苍白），重点在皮肤区域（巴氏线），草莓舌

通常伴随有手掌和脚掌，指端和趾端以及腹股沟的广泛性脱皮

临床评估

有时需快速链球菌分析或咽拭子培养

葡萄球菌烫伤皮肤综合征

大面积痛性红斑进展为巨大的、松弛性水疱，易于破裂，并留下大面积脱皮。

轻压水疱，疱壁向侧向扩展（尼氏征阳性）。

累及皮肤粘膜

通常发生在年龄<5岁的儿童

临床评估

有时候需通过活检和/或培养来证实

体癣

鳞屑，椭圆形病变伴有边缘轻微隆起，而中央则无病变

轻度瘙痒

临床评估

有时刮擦氢氧化钾湿法涂片

病毒性感染（全身性）

斑丘疹

通常有病毒性呼吸道症状

临床评估

超敏反应

特应性皮炎（湿疹）

慢性或复发性的红色，鳞片状斑块，往往出现在曲肌褶皱内

有时具有家族史

临床评估

接触性皮炎

严重瘙痒红斑，有时伴有小水疱

无全身表现

临床评估

药物反应

弥漫性斑丘疹

目前或近期（1周以内）用药史

临床评估

Stevens-Johnson综合征

中毒性表皮坏死松解症

发热，不适，咳嗽，喉咙痛，结膜炎的前驱症状

痛性粘膜溃疡，几乎总是在嘴和嘴唇出现，但有时也出现在生殖器和肛门区域

大面积痛性红斑进展为巨大的、松弛性水疱，易于破裂，并留下大面积脱皮；可能影响脚底但通常不影响头皮

轻压水疱，疱壁向侧向扩展（尼氏征阳性）。

有时使用致病药物（例如，磺胺类，青霉素类，抗惊厥药）

临床评估

有时需肝活检

荨麻疹

界限清楚，瘙痒，红色，隆起的病变

有或没有暴露于已知或潜在过敏原的病史

临床评估

血管炎

免疫球蛋白A相关性血管炎 （原过敏性紫癜）

在数天至数周内分批出现可触及的紫癜，通常相依的部位（例如，腿部，臀部）

通常有关节炎，腹痛

有时有血尿，血红素阳性的粪便，和/或肠套叠

通常发生在年龄<10岁的儿童

临床评估

有时需活检

川崎病

弥漫性红斑斑丘疹，外观上不尽相同（如荨麻疹，靶样，紫癜），但从不表现为小疱或大疱状；可能涉及手掌和/或脚底

发烧（通常> 39℃）持续>5天

红色，嘴唇干裂，草莓舌，结膜炎，颈部淋巴结肿大

手和足的水肿。

接着是手指和脚趾的脱屑，并延至手掌和脚底

临床标准

检测以排除其他疾病

其他

脂溢性皮炎

头皮上红色和黄色的麟屑（乳痂），有时也累及皮肤褶皱处

临床评估

尿布疹（无念珠菌感染）

尿布区亮红疹，累及褶皱部位

临床评估

溶血尿毒综合征

瘀点性皮疹，苍白

通常在感染性结肠炎期间或感染后出现，表现为腹痛，呕吐和血性腹泻

少尿或无尿

高血压

全血细胞计数与血小板和外周血涂片，以检测微血管病性贫血和血小板减少症的依据

肾功能检查

大便检测（志贺毒素检测或特定的培养大肠杆菌 O157:H7）

粟丘疹

新生儿脸部微小的珍珠样囊肿

临床评估

多形红斑

粉红色的斑点，对称性分布，最先出现于四肢，接着转变成经典的靶样病变，外周粉红色环围绕中心白斑

有时口腔黏膜病变，瘙痒

临床评估

痱子（热疹）

红色的小丘疹或偶有小水泡

最常见于年幼儿童，但可发生于任何年龄段儿童，特别是在湿热的天气

临床评估

毒性红斑

平平红红的斑点（通常在中间的白色丘疹样隆起），它出现在了50%婴儿。

年龄超过5天后罕见，通常在7-14天内消失

临床评估

新生儿痤疮

新生儿面部的结节性红斑，有时中心有白点

通常发生在出生后2周到4周之间，但是也可能发生在生后4个月之后，并持续12-18个月

临床评估

玫瑰糠疹

有时上呼吸道感染前驱症状

皮损通常初起为躯干或四肢近端单个的，瘙痒的，直径为2～10cm的卵圆形的红色前驱斑。

前驱斑出现后7-14天，躯干部出现大面积的粉色或红色，鳞状，卵圆形的斑片，有时会呈现一种特征性的圣诞树样分布

临床评估

*其原因是因为疫苗接种，目前并不常见，但对于未接种的儿童，应考虑该病。

婴幼儿皮疹的评估

病史

现病史关注疾病的时间过程，尤其是皮疹和其他症状之间的关系。

系统回顾 重点是病因性疾病的症状，包括胃肠道症状（提示免疫球蛋白A相关性血管炎[以前称为过敏性紫癜]或溶血性尿毒综合征），关节症状（提示免疫球蛋白A相关性血管炎或莱姆病），头痛或神经症状（提示脑膜炎或莱姆病）。

既往史应该注意任何近期使用的药物，尤其是抗生素或抗惊厥药。注意有无遗传性过敏症家族史。

体格检查

体格检查首先应对生命体征进行评估，尤其是发热。初步观察评估婴儿或儿童是否有嗜睡、易激惹或痛苦的迹象。全面体检完成后，尤其要注意皮损的特点，包括是否存在起泡，囊泡瘀斑，紫癜或荨麻疹，是否累及粘膜。虽然年龄<2岁的儿童往往并无脑膜刺激征的体征，但是仍应评估儿童的脑膜刺激征（颈部僵硬，克尼格和布鲁金斯基体征）。

危险信号

要特别注意以下情况：

  • 起泡或腐肉形成

  • 腹泻和/或腹痛

  • 发热，无法安抚或极度易怒

  • 粘膜炎症

  • 淤点和/或紫癜

  • 荨麻疹伴有呼吸衰竭

临床表现解析

一般情况良好，且无全身症状或体征的儿童，不太可能有危险的疾病。皮疹的出现通常缩小了鉴别诊断的范围。相关的症状和体征有助于确定患者的严重疾病，并常提示诊断（ see table 婴幼儿皮疹的某些器质性病因）。

大疱和/或腐肉形成，提示葡萄球菌烫伤样皮肤综合征Stevens-Johnson综合征，这是公认的皮肤病急诊。川崎病麻疹，葡萄球菌性烫伤样皮肤综合症和史蒂芬强森综合征，可能会出现结膜炎。任何儿童出现发烧和瘀斑或紫斑时必须小心，需对脑膜炎球菌血症的可能性进行评估。如出现出血性腹泻伴有苍白和瘀斑，就应提高对溶血性尿毒综合征的可能性的警惕。发烧> 5天，且有粘膜炎症和皮疹的证据，提示应考虑和进一步评估川崎病。

检查

对于大多数儿童而言，通常病史及体格检查即足以明确诊断。检查针对潜在的生命威胁；包括革兰氏染色和血液和脑脊液的脑膜炎球菌血症的培养； 进行全血细胞计数，肾功能检查以及大便，以检测溶血性尿毒综合征。

婴幼儿皮疹的治疗

针对病因实施治疗（例如，采用抗真菌乳膏治疗念珠菌感染）

对于尿布疹，我们的目标是保持尿布区域的清洁和干燥，主要通过更频繁地更换尿布，并采用温和的香皂和水，轻轻洗涤尿布区。有时含有氧化锌或维生素A和D的屏障软膏可能会有所帮助。

可以通过口服抗组胺药来减轻婴儿和儿童瘙痒。

  • 苯海拉明：儿童> 6个月，1.25mg/kg，每6小时一次（最大50mg，每6小时一次）

  • 羟嗪：儿童> 6个月，0.5mg/kg，每6小时一次（最大为儿童<6岁，12.5mg，每6小时一次；对于那些≥6岁的儿童，25mg，每6小时一次）

  • 西替利嗪：儿童6至23月，2.5mg，1次/天；对于那些2-5岁，2.5至5mg，1次/天；对于那些> 6岁，5至10mg，1次/天

  • 氯雷他定：儿童2〜5岁，5mg，1次/天；对于那些> 6岁，10mg，1次/天

抗组胺药的一些常见不良反应包括口干、嗜睡、头晕、恶心和呕吐、烦躁或情绪低落（在某些儿童中）、排尿犹豫、视力模糊和意识模糊。

关键点

  • 大多数儿童皮疹是良性的。

  • 对于大多数婴儿和儿童的皮疹，病史及体格检查就足以诊断了。

  • 由于严重疾病引起的皮疹，通常都有疾病的全身性表现。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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