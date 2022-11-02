腹泻的发病机制包括以下几个方面：

渗透性

分泌性

炎症

吸收不良

渗透性腹泻是胃肠道内不可吸收的溶质导致的，如乳糖不耐受。禁食2-3天渗透性腹泻即可停止。

分泌性腹泻是因某些物质（例如，细菌毒素）导致肠道内氯离子和水分泌增加导致的。分泌性腹泻不会因禁食而停止。

炎症性腹泻常合并有能够引起肠黏膜炎症或溃疡的疾病（例如，克罗恩病，溃疡性结肠炎）。血浆，血清蛋白，血液和黏液的大量排出，增加了粪便的体积和流体成分。

吸收不良性腹泻可能继发于渗透性腹泻或分泌性腹泻，或一些导致肠道表面积减少的疾病。某些疾病如胰腺功能不全和短肠综合征，以及一些加速肠内容物通过时间的疾病引起的腹泻是由吸收减少导致的。