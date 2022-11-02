腹泻是指与小儿正常排便不同，排便次数增加或排水样便。
腹泻可能会伴随厌食，呕吐，体重急剧下降，腹痛，发热或便血。若腹泻比较严重或持续时间长，极有可能会出现脱水症状。即使没有脱水，慢性腹泻通常也会导致体重下降或体重不增。
腹泻是一种非常常见的儿科问题，腹泻和脱水导致全世界每年约 1.5 至 250 万人死亡。 在美国，腹泻患儿占5岁以下儿童住院人数的9%。
成人腹泻在其他章节讨论
儿童腹泻的病理生理学
儿童腹泻的病因
急性（< 2周）慢性（>2周）腹泻的病因和意义不同（ see table 腹泻的部分病因）。大多数腹泻是急性的。
急性腹泻通常由以下原因引起：
多数胃肠炎是由病毒引起的；然而，任何一种肠道病原体都可引起急性腹泻。
慢性腹泻通常有以下原因引起
慢性腹泻也可能是由组织结构紊乱和那些妨碍消化或吸收的疾病引起的。
腹泻的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
急性
抗生素（例如，广谱抗生素多重耐药抗生素）
抗生素服用后的一过性腹泻
临床评估
细菌（例如：弯曲杆菌属 ，艰难梭菌（难辨梭菌），大肠杆菌 [能引起溶血尿毒症性综合征]，大肠杆菌，沙门氏菌，志贺菌，耶尔森菌属）*
发热，血便，腹痛
可能瘀斑或苍白（患有溶血性尿毒症综合征的患者）
动物接触史（大肠杆菌）或爬行动物接触史（大肠杆菌）
生食服用史（难辨梭状芽孢杆菌）
近期 （< 2月）抗生素使用（艰难梭菌）
日间护理中心爆发
粪便培养
粪便白细胞
如果患者出现不适，需进行全血细胞计数，肾功能检查，和血培养。
病人近来使用过抗生素，则进行大便艰难梭菌毒素检测。
食物过敏或食物中毒
过敏：：进食后数分钟至几小时内出现荨麻疹，唇腆，腹痛，呕吐，腹泻，呼吸困难。
中毒： 摄入污染的食物后数小时出现腹痛及腹泻。
临床评估
寄生虫 （例如， 肠贾第虫【鞭毛虫】肠贾第虫 [鞭毛虫]，隐孢子虫）*
腹胀及腹部痉挛，大便难闻，食欲减退
可能的旅行史，污水使用史
大便卵清蛋白及寄生虫镜检
粪便抗原或PCR检测
病毒（例如，星状病毒属，杯状病毒，肠腺病毒，轮状病毒）*
无血性腹泻<5天
常常发生呕吐
可能发烧
接触感染者
存在有可能感染的原因
临床评估
慢性
出生后胎便排出延迟>48小时
可能有长期便秘史
胆汁性呕吐，腹胀，病态
腹部X线检查
钡剂灌肠
直肠活检
肠切除病史（例如，坏死性小肠结肠炎，肠扭转，或先天性巨结肠症）
临床评估
腹胀，肛门排气增多，暴发性腹泻
乳制品摄入后腹泻
临床评估
有时行氢呼气试验
有时进行大便还原产物检测以及大便PH检测（<6.0表示大便为碳水化合物）
牛奶蛋白不耐受（牛奶蛋白过敏）
呕吐
腹泻或便秘
便血
肛裂
发育不良
当牛奶蛋白质被消除，症状消失
有时需内窥镜或结肠镜检查
摄入过多果汁
果汁或含糖饮料过量摄入史（每天>120～180毫升[4～6盎司]）
临床评估
儿童慢性非特异性腹泻（幼儿腹泻）
年龄 6 个月至 5 岁
3-10次稀便/天，通常是在白天清醒时排便，有时是在进食后立即排便
有时在粪便中能够见到未消化的食物
正常生长，体重增加，活动和食欲
临床评估
复发性皮肤，呼吸道或肠道感染的病史
体重减低或体重增长缓慢
HIV检测
全血细胞计数
免疫球蛋白浓度
血便，痉挛性腹痛，体重下降，厌食
关节炎，口腔溃疡，皮肤病变，肠瘘
结肠镜
嗜酸性胃肠炎
腹痛，恶心，呕吐，体重下降
全血细胞计数提示嗜酸性细胞增多
有时检测IgE水平
内窥镜和/或结肠镜检查
乳糜泻（麸质肠病）
添加小麦辅食后开始有症状（通常在4-6月龄后）
发育不良
反复腹痛
腹胀
腹泻或便秘
全血细胞计数
乳糜泻的血清学筛查（组织谷氨酰胺转氨酶IgA抗体）
内窥镜下十二指肠活检
发育不良
反复肺炎或喘息
脂肪和恶臭的粪便
腹胀，肠胃胀气
72小时粪便脂肪排泄
发汗试验
基因检测
有时出现牛皮癣状皮疹，口角炎
锌水平
硬便史
大便失禁
腹部X线检查
*也可引起慢性腹泻
PCR=聚合酶链式反应。
儿童腹泻的评估
病史
现病史应重点询问大便的性质，频率和腹泻的持续时间以及其他的伴发症状如发热，呕吐，腹痛和大便带血。 询问父母患儿近期（2个月内）的抗生素使用情况。 临床医生应明确饮食中的成分（例如，大量的果汁，食物中的高糖或高山梨醇）。大便硬结或便秘史也应引起注意。 医生应当评估感染的危险因素（例如，近期旅游史；可疑食物饮用史、动物接触史或爬行动物接触史，和有类似症状的人群接触史。
系统回顾应注意并发症的症状及腹泻的原因。并发症的症状包括体重减轻，排尿次数减少以及液体摄入情况（脱水）。病因包括与饮食相关（食物过敏）的荨麻疹；鼻息肉，鼻窦炎和生长迟缓（囊性纤维化）；关节炎，皮肤病损和关节裂隙（炎症性肠病）。
既往史应该评估患者及其家族中已知的诱发疾病（例如，免疫功能低下，囊性纤维化，乳糜泻，炎症性肠病）。
体格检查
应对可能提示有脱水（心动过速，低血压）和发热的重要体征进行检查。
综合评估包括对嗜睡或窘迫征象的检查。应记录生长参数。
因为腹部检查可能会引起不适，合理的做法是从头部开始检查。体格检查应关注黏膜部位，评估它们是干燥的还是潮湿的。鼻息肉；眼、鼻、口周围牛皮癣样皮炎；口腔溃疡，这些都应该注意。
四肢检查应注意是否有脱水，毛细血管充盈时间，是否有淤点，紫癜，其他皮肤病损（例如，结节性红斑，坏疽性脓皮病），皮疹，红斑，关节肿胀。
腹部检查要注意腹部是否膨隆，是否有腹痛，肠鸣音的性质（例如，高调，正常，缺失）。外阴部检查应注意是否有皮疹，肛裂或溃疡性病变。
危险信号
要特别注意以下情况：
心动过速，低血压和嗜睡（明显脱水）
血便
胆汁性呕吐
极重的腹部压痛和腹胀
瘀斑和/或苍白
临床表现解析
实验室检查
对于大多数急性自限性腹泻，实验室检查都不是必须的。然而，若临床评估提示腹泻病因不是病毒性腹泻，应直接对可疑病因进行实验室检查（ see table 腹泻的部分病因）。
儿童腹泻的治疗
针对腹泻的具体病因进行治疗（例如，乳糜泻应给与无麸质饮食）。
一般治疗应重点治疗脱水，通常可以口服治疗。只有少数情况下才需要静脉输液。 注意：不推荐给婴幼儿应用止泻药〔例如，洛派丁胺〕）
补液
口服补液盐（ORS）应包含碳水化合物或2%葡萄糖和50～90 mEq/L(50～90 mmol/L) 钠。运动饮料、苏打水、果汁等饮料不符合补液标准故不作为口服补液盐。它们通常钠含量低，碳水化合物含量高，影响钠－葡萄糖耦联转运，其高糖所致的高渗状态可能使液体丢失加重。
口服补液盐是由世界卫生组织推荐的，在美国不用医师开处方就可以广泛应用。在一些药店或超市里可以买到预混合液。
如果孩子同时也呕吐，则少量多次使用，起始剂量5mL/5分钟，逐渐增加剂量至耐受量（ see heading on page 口服补液）。如果孩子没有呕吐，则初始量不受限制。 在这两种情况下，一般来说，轻度脱水的补液剂量是50mL/kg，持续输液4小时以上；中度脱水的补液剂量是100mL/kg，持续输液4小时以上。每次腹泻增加口服补液10mL/kg（最大量至240mL/kg）。 4小时后脱水需要重新评估。如果脱水症状仍存在，应给予相同液体量反复补液。
饮食与营养
对于急性腹泻的患儿，一旦补液完成而且不再呕吐，就应该给患儿以与年龄相匹配的饮食成分。婴儿应重新给予母乳喂养或配方奶喂养。
对于童年的慢性非特异性腹泻（幼儿腹泻），应增加膳食脂肪和纤维，而液体摄入量（尤其是果汁）应减少。
对于慢性腹泻的其他病因，应注意维持合理的营养，尤其是脂溶性维生素。
关键点
腹泻是儿科常见疾病。
胃肠炎是最常见的病因。
急性腹泻一般没有必要进行实验室检查。
如果腹泻严重或持续时间长，可能会导致脱水。
口服补液对大多数患者都是有效的。
不推荐给婴幼儿应用止泻剂（例如，洛派丁胺）。