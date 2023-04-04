体格检查

超声心动图

诊断主要依靠体格检查结果和超声心动图。体格检查通常在心尖和心底发现明显的早期收缩期射血声(滴答声)。这一发现通常最好在患者坐着的情况下听到；检查者在第一次心音（S1）之后在心尖处收听咔嗒声以模拟S1的显著分裂。主动脉瓣狭窄可能引起基底收缩期杂音，如果存在主动脉瓣反流，则可能出现高音调舒张期杂音。

超声心动图显示三个主动脉瓣小叶中的两个融合的特征性发现。右冠状动脉和左冠状动脉小叶的融合是最常见的形态。右冠状动脉和非冠状动脉小叶融合的儿童更容易出现瓣膜功能障碍，需要在儿童时期干预。