如果缩窄明显，生后7～10天内可能出现循环不足引起休克、肾衰竭（少尿或无尿）、代谢性酸中毒，还可能发生其他全身性疾病，如脓毒血症。一旦动脉导管收缩或闭合，严重的（重度）缩窄的婴儿的病情可能变得很严重。

婴儿期较不严重的缩窄可以是无症状的。 儿童时期可能出现轻微的症状（例如，在身体活动时头痛、胸痛、疲劳、腿跛行）。上肢高血压是经常出现的，但在新生儿期之后，很少发生心力衰竭。成年后在极少数情况下，颅内动脉瘤破裂，造成蛛网膜下隙或脑出血。

典型的体检结果，包括上肢的强脉和高血压，股动脉搏动减弱或延迟，以及血压梯度，下肢动脉血压低或不能取得。由于缩窄部位通常靠近左锁骨下动脉口，左臂脉搏和血压也可能降低，但仍大于腿部脉搏或血压。

2〜3/6喷射样收缩期杂音通常出现在左上胸骨边界，左腋下，有时在左肩胛间区域最显著 (见表心脏杂音强度)。如果还存在二尖瓣主动脉瓣，则可能出现心尖收缩性射血声(咔嗒声)。扩张的肋间侧支动脉可能在肋间隙中引起连续的杂音。

受影响的女性可能有 特纳综合征。