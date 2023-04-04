左心发育不良综合征包括左心室和升主动脉发育不良、主动脉瓣和二尖瓣发育不良、房间隔缺损和动脉导管未闭。如不给予前列腺素阻止动脉导管关闭，在出生后几天内病儿便会发生心源性休克和死亡。S2单一响亮，较少闻及其他收缩期杂音。根据急诊超声心动图明确诊断。治疗施行分期手术或心脏移植。

（另见先天性心血管畸形概述）

左心发育不良综合征（HLHS）占先天性心脏畸形的2％~4%，也是第二常见的左心梗阻性病变。 因为二尖瓣，来自肺循环进入左房的氧合血不能进入发育不良（常合并主动脉瓣闭锁）的左室，而通过心房水平的交通进入右房，与非氧合血混合（见图左心发育不全）。这种相对不饱合血存在于右心室中，通过右室进入肺动脉，或可通过动脉导管进入体循环。全身血流依靠右向左分流的动脉导管来供应，因此近期生存取决于动脉导管的开放。

左心发育不全

左心发育不全综合征的症状和体征 左心发育不全综合征的症状出现于生后24～48小时动脉导管开始关闭时， 随即出现心源性休克（例如，呼吸急促、呼吸困难、脉搏细弱、苍白、发绀、低体温、代谢性酸中毒、嗜睡、少尿和无尿）。当体循环血流灌注减少时，冠脉和脑的灌注明显减少，可以导致心肌梗死和脑梗死。肾脏，肝脏和肠系膜的灌注也不充分，少尿或无尿是常见的。如果动脉导管不能再开放，患儿很快死亡。 患者通常表现为喂养不良，呼吸增加，苍白或灰色着色以及嗜睡的病史。体格检查可见非常活跃的心前区合并与非常差的外周灌注、四肢冰凉、皮肤蓝灰，并且不存在或几乎无法察觉脉搏。 在严重低灌注和几乎没有外周脉搏的患者中发现明显的胸骨旁抬高是区分心源性休克与严重左心梗阻和非心脏相关休克（例如败血症、代谢性、毒性）的关键。S2单一响亮。通常存在柔和的非特异性收缩期杂音，肝肿大也是如此。严重的代谢性酸中毒是典型的，如果施用补充氧气则经常恶化，这是左心发育不良综合征的特征。

左心发育不良综合征的诊断 胸片和心电图

超声心动图 根据临床表现考虑诊断，尤其是吸氧后代谢性酸中毒加重的新生儿；吸氧降低肺血管阻力，从而增加了右心室输出量的相对比例，更多的血液进入到肺部，而不是通过动脉导管进入到体循环。根据急诊超声心动图明确诊断。 经验与提示 诊断时很少需要心导管检查。 胸片显示心影扩大、肺静脉淤血和肺水肿。心电图显示右心室肥大和左心室力减弱，但它可能在新生儿的正常范围内。