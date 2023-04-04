先天性心血管畸形概述

环境和遗传因素共同导致先天性心脏病的发生。

常见的环境因素包括母亲疾病（例如，糖尿病，风疹，全身性红斑狼疮）或母亲服入致畸剂（例如，锂，异维A酸，抗惊厥药）。产妇年龄是某些遗传疾病的已知危险因素，尤其是 唐氏综合症, 可能包括心脏缺陷。尚不清楚产妇年龄是否是先天性心脏病的独立危险因素。父亲年龄也可能是危险因素 (1)。

某些数字染色体异常(非整倍体)，如21三体（唐氏综合征）， 18三体，13三体，和X单体（特纳综合征），与先天性心脏病密切相关。然而，这些异常只占的先天性心脏病患者中5~6％。

许多其他案例涉及亚染色体缺失(显微缺失)、亚染色体复制或单基因突变。这些突变通常会导致先天性综合征，在心脏之外还影响诸多器官。例子包括DiGeorge综合征（22q11.2微缺失）和威廉姆斯（有时被称为威廉姆斯 - 博伊伦综合征（7p11.23微缺失）。引起先天性心脏病有关的综合症的单基因缺陷包括原纤蛋白-1（马凡综合征）的突变，TXB5（Holt-Oram综合征），并有可能有PTPN11（Noonan综合征）。单基因缺陷也可能引起孤立的（即，非综合征的）先天性心脏缺陷。

没有可识别的遗传病因 在大约 72% 的先天性心脏病患者中检测到（2、3、 4）。

先天性心脏病在一个家庭内的复发风险因病因不同而各不相同。新发突变中风险可以忽略，非综合征性多因素先天性心脏病的风险为2%-5%，当为常染色体显性突变时，风险为50％。鉴于报道的家族患病率为 9%，因此在个体中识别出二叶主动脉瓣值得进行家庭筛查（5）。确定遗传因素很重要，因为更多的先天性心脏病患者可存活到成年，并可组建家庭。