动脉导管未闭（PDA）

临床表现取决于动脉导管未闭的大小和出生时的胎龄。 婴儿小型动脉导管未闭常无症状；大的动脉导管未闭可以有心力衰竭表现（生长迟缓、营养障碍、呼吸急促和喂养困难、心动过速）。 早产儿可表现为呼吸窘迫、呼吸暂停日益恶化机械通气需求，和其他严重并发症（例如，坏死性小肠结肠炎）。心力衰竭的体征在早产儿出现早于足月儿，并且更严重。早产儿上的一个大的导管分流，往往会恶化早产儿肺部疾病的严重程度。

很多小型动脉导管未闭患儿第一、二心音和脉搏正常。于胸骨左缘上方可闻及1～3/6级的连续性机器样杂音 (见表心脏杂音强度)。杂音从收缩期第二心音（S2）持续到舒张期，并且在收缩期和舒张期有不同的音高。

明显分流的足月儿动脉导管未闭可及洪脉和脉压增宽。典型杂音为1～4/6级的连续性杂音。如果杂音响，则具有“机械音”特点。如果具有大的左至右分流或进展为心衰，那么可听见心尖部典型的舒张期隆隆声（因较高跨尖瓣流量）或奔马律。

明显分流的早产儿动脉导管未闭可以扪及洪脉和心前区搏动增强。肺动脉瓣听诊区可闻及杂音；杂音可以是连续性、收缩期伴有短的舒张期杂音、或仅仅是收缩期杂音。一些患儿不能闻及杂音。