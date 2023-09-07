坏死性小肠结肠炎为一种获得性疾病，主要在早产儿或患病的新生儿中发生，其特征为粘膜或累及范围更大的肠坏死。这是新生儿最常见的胃肠道急症。症状和体征包括：嗜睡、体温不稳定、肠梗阻、腹胀、胆汁性呕吐、便血、大便中查见还原性物质、呼吸暂停及脓毒血症表现。诊断需结合临床和影像学检查。 治疗主要给予支持治疗，包括：鼻饲、补液、全静脉营养、抗生素应用、感染病例的隔离，有时手术治疗。
90%的坏死性小肠结肠炎（NEC）病例发生在早产儿。据报道，新生儿重症监护病房 (NICU) 收治的所有新生儿中，NEC 的发生率为 6% 至 15%（1, 2）。
坏死性小肠结肠炎的危险因素
参考文献
1.Alene T, Feleke MG, Yeshambel A, et al: Time to occurrence of necrotizing enterocolitis and its predictors among low birth weight neonates admitted at neonatal intensive care unit of felege hiwot compressive specialized hospital BahirDar, Ethiopia, 2021: A retrospective follow-up study.Front Pediatr 10:959631, 2022.doi: 10.3389/fped.2022.959631
2.Caplan M, Portman R. Second Annual Neonatal Scientific Workshop at the EMA Report. London: International Neonatal Consortium, 2016.
坏死性小肠结肠炎的病因
坏死性小肠结肠炎的确切病因尚不明确。然而，未成熟肠道的通透性增加和免疫功能不成熟是诱发因素。普遍认为肠缺血损害可破坏肠黏膜使肠道通透性增加，易受细菌侵袭。肠内喂养前很少发生坏死性小肠结肠炎，并且在母乳喂养的婴儿中较不常见。一旦开始喂养，为肠道细菌繁殖提供了充足的底物，而细菌可渗透过肠壁，产生氢气。气体积聚（肠壁囊样积气征），气体也可进入门静脉。生态失调（肠道微生物群的改变），例如在用抗生素或抑酸药物治疗后发生的失调，也可能是一个促成因素，因为它会增加潜在的致病菌。
缺血性损害可由于缺氧性损害所触发的原始潜水反射引起的肠系膜动脉痉挛，导致肠道的血流明显减少。肠道缺血也可源于换血过程中血流量减少、脓毒血症时或用高张力配方奶喂养。同样，先天性心脏病可因体循环血流量或动脉血氧饱和度的降低，导致肠道缺氧/缺血，从而发生坏死性小肠结肠炎。
坏死性小肠结肠炎可在新生儿重症监护室中成群发生或暴发流行。流行病学研究已证实一些成群发生病例与某些微生物有关（例如，克雷白氏杆菌，大肠杆菌 ，凝固酶阴性的葡萄球菌、假单胞菌、艰难梭菌等），但未发现有特殊的病原菌。
坏死性结肠炎的并发症
病因参考文献
1.Caplan M, Portman R. Second Annual Neonatal Scientific Workshop at the EMA Report. London: International Neonatal Consortium, 2016.
2.Alene T, Feleke MG, Yeshambel A, et al: Time to occurrence of necrotizing enterocolitis and its predictors among low birth weight neonates admitted at neonatal intensive care unit of felege hiwot compressive specialized hospital BahirDar, Ethiopia, 2021: A retrospective follow-up study.Front Pediatr 10:959631, 2022.doi: 10.3389/fped.2022.959631
3.Hau EM, Meyer SC, Berger S, et al: Gastrointestinal sequelae after surgery for necrotising enterocolitis: A systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 104(3):F265-F273, 2019.doi: 10.1136/archdischild-2017-314435
坏死性小肠结肠炎的症状和体征
婴儿可能表现为进食困难和血腥或胆汁性胃残留物（在喂养之后），其可能发展为胆汁性呕吐，通过腹部扩张表现的肠梗阻或在粪便中的总血。
脓毒症可以由嗜睡，温度不稳定，增加的呼吸暂停法和代谢性酸中毒表现。
坏死性小肠结肠炎的诊断
检查证实血便
腹部X线片
超声检查
有时，会检测到便血。
早期x线可能是非特异性的，仅显示肠梗阻。 然而，一个固定的、扩张的肠袢（前哨袢）在重复的 X 射线下不会改变，这对 NEC 来说是非常令人担忧的。 NEC的X线征象诊断是肠道气道炎症和和门静脉积气。气腹提示肠穿孔，需要急诊外科手术治疗。
超声检查越来越多地用于 NEC 病例。通过超声检查，临床医生能够查看肠壁厚度、肠积气和血流量。然而，这种技术非常依赖于操作者，而普通 X 射线仍然更常用。
坏死性小肠结肠炎的治疗
喂养停止
鼻胃管吸出
液体复苏疗法
光谱抗生素
全肠外营养（TPN）
有时需手术治疗
坏死性小肠结肠炎的新生儿死亡率为20%～30%。通过积极的支持治疗和及时的外科干预可改善预后。
支持疗法
约75%病例非外科手术性治疗即可。 如果怀疑坏死性小肠结肠炎应立即禁食，用连接间歇吸引器的双腔鼻胃管来进行胃肠减压。 由于广泛的肠道炎症和腹膜炎可导致第三间隙相当多的液体丧失，应适当输注胶体和晶体液以维持循环。
在肠道修复后，患儿需要10至14天的TPN治疗。
应立即采用 beta-内酰胺类抗生素（如氨苄西林）和氨基糖苷类抗生素(如庆大霉素、阿米卡星)开始全身性治疗。 还可以考虑另外的厌氧覆盖（例如，克林霉素，甲硝唑）。抗生素应持续使用 10-14 天。由于暴发流行可能有传染性，宜将患儿隔离，特别是如果短期内出现数例病人时更应注意。
婴儿需要密切监测;经常进行彻底的再评估(例如，至少每12小时一次);以及一系列腹部x光片，全血细胞计数(CBCs)，包括血小板计数和血气。
外科手术
约<25%的病例需要手术治疗。绝对指征是肠穿孔(气腹)，腹膜炎的征象(NEC通常没有，但包括没有肠音，弥漫性保护和压痛或腹壁红斑和水肿)，或通过穿刺从腹膜腔吸出化脓性物质。对坏死性小肠结肠炎的婴儿，在经过非手术治疗后临床和实验室情况恶化时也应考虑手术治疗。
初级经皮腹膜引流是一种选择，可以在床边进行。在这个过程中，外科医生在右下腹做一个切口，通过这个切口用温盐水冲洗腹部。然后放置引流管以允许腹部继续引流。当引流停止时，可以每天将引流管向后拉一点，然后再移除。这种手术更常见于病重、出生体重极低的婴儿，这些婴儿如果被送往手术室将面临风险；然而，它可能与更高的死亡率有关。
对于接受剖腹手术的婴儿，切除坏疽的肠并创建造口术。 （如果其余的肠道没有缺血迹象，可以进行一期肠吻合术。）随着脓毒血症和腹膜炎的改善，肠道的连续性可在数周或数月后重新建立。
继发于NEC的狭窄需要切除。
预防坏死性小肠结肠炎
有危险的婴儿应喂母乳，喂养应从少量开始，按照标准化方案逐渐增加。 （如果没有母乳，早产儿配方是合适的替代品。）应避免使用高渗配方、药物或造影剂。 贫血、低氧饱和度和 红细胞增多症 应及时治疗。 特别是，在可能的情况下，应避免使用抗生素和抑酸药物。
益生菌（例如 [Bifidus infantis]， 双歧杆菌 [Lactobacillus acidophilus]， 嗜酸乳杆菌[]）有助于防止新生儿坏死性小肠结肠炎，但进一步的研究，以确定最佳剂量，常规使用前需要使用适当的菌株 (1, 2)。
有早产风险的孕妇可以使用皮质类固醇，以帮助预防坏死性小肠结肠炎（3）。
预防参考文献
1.van den Akker CHP, van Goudoever JB, Shamir R, et al: Probiotics and preterm infants: A position paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition and the European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition Working Group for Probiotics and Prebiotics.J Pediatr Gastroenterol Nutr 70(5):664–680, 2020. doi: 10.1097/MPG.0000000000002655
2.Razak A, Patel RM, Gautham KS: Use of Probiotics to Prevent Necrotizing Enterocolitis: Evidence to Clinical Practice. JAMA Pediatr 175(8):773-774, 2021.doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.1077
3.Xiong T, Maheshwari A, Neu J, et al: An overview of systematic reviews of randomized-controlled trials for preventing necrotizing enterocolitis in preterm infants.Neonatology 13:1–11, 2019.doi: 10.1159/000504371
关键点
新生儿坏死性小肠结肠炎（NEC）是肠道坏死的不明原因; 它主要发生在早产或生病的新生儿在肠内喂养开始后。
并发症包括肠穿孔（最常见于末端回肠）和腹膜炎；脓毒症发生率为20%~30％，20%可能发生死亡。
初始表现为进食困难和血腥或胆汁性胃残留（在喂食之后），然后是胆汁呕吐，腹部膨胀和/或粪便中的总血。
使用X线片检查诊断。
使用液体复苏，鼻胃吸入，广谱抗生素和TPN的支持治疗在> 75％的病例中有效。
约<25%的患儿需要手术治疗，以切除坏疽性肠段，处理穿孔。