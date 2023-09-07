坏死性小肠结肠炎的确切病因尚不明确。然而，未成熟肠道的通透性增加和免疫功能不成熟是诱发因素。普遍认为肠缺血损害可破坏肠黏膜使肠道通透性增加，易受细菌侵袭。肠内喂养前很少发生坏死性小肠结肠炎，并且在母乳喂养的婴儿中较不常见。一旦开始喂养，为肠道细菌繁殖提供了充足的底物，而细菌可渗透过肠壁，产生氢气。气体积聚（肠壁囊样积气征），气体也可进入门静脉。生态失调（肠道微生物群的改变），例如在用抗生素或抑酸药物治疗后发生的失调，也可能是一个促成因素，因为它会增加潜在的致病菌。

缺血性损害可由于缺氧性损害所触发的原始潜水反射引起的肠系膜动脉痉挛，导致肠道的血流明显减少。肠道缺血也可源于换血过程中血流量减少、脓毒血症时或用高张力配方奶喂养。同样，先天性心脏病可因体循环血流量或动脉血氧饱和度的降低，导致肠道缺氧/缺血，从而发生坏死性小肠结肠炎。

坏死性小肠结肠炎可在新生儿重症监护室中成群发生或暴发流行。流行病学研究已证实一些成群发生病例与某些微生物有关（例如，克雷白氏杆菌，大肠杆菌 ，凝固酶阴性的葡萄球菌、假单胞菌、艰难梭菌等），但未发现有特殊的病原菌。

坏死性结肠炎的并发症 肠坏死从黏膜层开始，逐渐累及肠壁全层，导致肠穿孔，致继发性腹膜炎和腹腔游离气体。最常发生在回肠末端，结肠和近端小肠很少受累。 败血症 20% 至 30% 的 NEC 婴儿会发生这种情况（1），并且在一个系列中，大约 5% 的体重 > 1500 g 的婴儿发生死亡，但 > 20% 的 NEC < 1500 g 婴儿死亡（2）。 肠狭窄是NEC最常见的长期并发症，发生在10〜36％的初次事件中幸存的婴儿 (3)。 NEC发作的2～3个月内有典型的肠道狭窄表现。通常在脾曲处的结肠，尤其是左侧。 短肠综合征 大约 10% 的 NEC 婴儿会出现 NEC。