药物，以降低肺动脉压力（例如，前列环素拮抗剂，内皮素受体拮抗剂，磷酸二酯酶-5抑制剂）

“治疗和修复”的方法

支持治疗

心脏移植和肺移植

实际上，早期手术治疗基础病变可以预防艾森曼格综合征的发生。一旦症状出现没有特效的治疗。除了心脏和肺移植之外，一旦出现该综合征，就没有特定的治疗方法，但已证明可以降低肺动脉压的药物至少对生存有适度的有益影响 (1、2）。

前列环素类似物（例如，曲前列环素，依前列醇），内皮素拮抗剂（例如，波生坦）和磷酸二酯酶-5抑制剂（例如，西地那非、他达那非）已被证明可以改善6分钟步行试验的性能并减少N末端脑钠尿肽（NT-proBNP）水平。在少数患者中，使用肺血管舒张药物的积极治疗导致左向右分流，允许手术修复潜在的心脏缺陷并显着降低平均肺动脉压。 这被称为治疗和修复方法。

支持治疗包括：避免加重这种综合征的情况（例如，怀孕、血容量不足、剧烈锻炼和登高、吸烟）。吸氧可能有一些好处。

症状性红细胞增多症是可以治疗的，谨慎放血，以降低血细胞比容55~65％，同时用生理盐水量更换。 然而，代偿性和无症状性红细胞增多症不需要抽血，无论有无造血干细胞移植。 静脉切开术最终会导致铁缺乏，与预后不良的风险增加有关。如果确认缺铁，应谨慎使用铁剂来补充贮存铁。

高尿酸血症可以给予别嘌呤醇，300mg口服，每天一次。

抗凝治疗是有争议的，因为肺动脉血栓形成和其他血栓栓塞现象的风险必须与肺出血的风险相平衡。华法林抗凝治疗有潜在危害，可能导致肺出血，因此应个体化使用抗凝剂 (1)。虽然没有明确的证据，但低剂量阿司匹林可能会预防血栓并发症。

预期寿命取决于潜在先天性异常的类型和严重程度，从20岁到50岁不等。在未经治疗的患者中，低运动耐受性和继发并发症严重限制生活质量。先进的肺血管扩张剂疗法已显示可改善功能能力，提高生存率。

心脏移植和肺移植或带心脏修复的 肺移植可能是一种治疗选择，但移植只适用于症状严重且生活质量不可接受的患者。 移植后的长期预后受到保护。

所有的患者应该在容易造成菌血症的口腔或手术前给予感染性心内膜炎的预防。