腹裂指腹腔内容通过全层腹壁缺损突出，通常是脐右侧。

（参见先天性胃肠道畸形概述。)

腹裂在活产婴儿中的发病率是1：2500（比脐膨出的发生率高，该类型的新生儿腹部脏器从脐基部的中线缺陷凸出） (1)。与脐膨出不同，腹裂患儿的肠管表面没有薄膜覆盖，肠管表面水肿、红斑，常附有一层纤维素样物质。这些表明肠管长期直接暴露在羊水中可能存在感染（例如，化学性腹膜炎）。胃裂婴儿的先天性异常发生率较低（10 - 15%），而胃肠道异常如旋转不良和肠闭锁发生率约为25%(2， 3)。

腹裂 图片 © Springer Science+Business Media

腹裂可以在出生前通过产前血液检测中异常高的甲胎蛋白水平来怀疑，并且可以通过产前超声检查来检测(4)；确诊后，分娩应在三级保健中心进行。

分娩时，内脏外露，应立即盖上无菌，湿的，非粘附性敷料（如，医用凡士林纱布，然后可以用保鲜膜覆盖），以保持无菌，防止水分蒸发。 然后应给婴儿静脉输液和广谱抗生素(如氨苄西林、庆大霉素)，并放置鼻胃管。由于从暴露的肠道中流失过多的液体，所需的液体量通常明显高于正常健康新生儿所需的液体量（1.5至2倍）。

在手术修复前，对婴儿的相关异常进行评估。在可行的情况下，施行一期闭合术。当大量肠管外露时，腹腔可能太小，无法容纳内脏。在这种情况下，内脏由一小袋或聚合硅酮薄片所覆盖，随着腹腔容积缓慢增加，数天后外露的内脏体积进行性减小，直到所有的内脏都被腹腔内包围。最近，已经使用脐带或合成敷料覆盖缺损进行了腹裂的无缝缝合修复。需要更多的研究来评估这种方法的有效性。

通常，胃肠道功能恢复需要数周，恢复前可给予经口喂养；偶尔，偶尔因肠动力异常存在远期并发症。