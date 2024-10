该 X 光片显示了十二指肠完全阻塞所见的典型双泡效应。较小的气泡代表近端扩张的十二指肠(白色箭头);较大的气泡代表胃(黑色箭头)。这种效应可以在十二指肠闭锁、十二指肠网、环状胰腺和十二指肠前门静脉中看到。在极少数情况下,旋转不良患者的 Ladd 带导致完全十二指肠梗阻也可见到。

By permission of the publisher.From Langer J: Gastroenterology and Hepatology: Pediatric Gastrointestinal Problems.Edited by M Feldman (series editor) and PE Hyman.Philadelphia, Current Medicine, 1997.