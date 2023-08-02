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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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脐突出

作者：Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
已审核/已修订 8月 2023
看法 进行患者培训

    脐膨出是部分腹腔内脏从脐基底部中线缺损处突出。

    （参见先天性胃肠道畸形概述。)

    脐膨出患儿的疝出内脏的表面覆盖一层薄膜，它可以很小，仅少部分肠段突入，也可以很大，几乎大部分腹腔内脏可以嵌入（小肠、胃、肝脏）。即刻的危险包括：脏器表面的干燥、热量丢失导致低体温、脏器表面水分挥发导致脱水、腹膜感染。在活产儿的发病率估计为2~3:10000(1)。脐膨出患儿伴有较高的其他畸形的发生率（高达70%），包括

    常规产前超声检查可以检测到脐膨出 (2)；如果存在这种病症，分娩应在三级医疗中心进行，由有处理这种疾病和其他相关先天畸形经验的人员负责。

    分娩时，内脏外露，应立即盖上无菌，湿的，非粘附性敷料（如，医用凡士林纱布，然后可以用保鲜膜覆盖），以保持无菌，防止水分蒸发。 然后应给婴儿静脉输液和广谱抗生素(如氨苄西林、庆大霉素)，并放置鼻胃管。由于从暴露的肠道中流失过多的液体，所需的液体量通常明显高于正常健康新生儿所需的液体量（1.5至2倍）。

    婴儿的脐膨出修补术之前，应评估相关的异常。在可行的情况下，施行一期闭合术。具有巨大脐膨出，腹腔可能太小，无法容纳内脏。在这种情况下，内脏由一小袋或聚合硅酮薄片所覆盖，随着腹腔容积缓慢增加，数天后外露的内脏体积进行性减小，直到所有的内脏都被腹腔内包围。

    参考文献

    1. 1.Nembhard WN, Bergman JEH, Politis MD, et al: A multi-country study of prevalence and early childhood mortality among children with omphalocele. Birth Defects Res 112(20):1787-1801, 2020.doi:10.1002/bdr2.1822

    2. 2.Bence CM, Wagner AJ: Abdominal wall defects. Transl Pediatr 10(5):1461-1469, 2021.doi:10.21037/tp-20-94

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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