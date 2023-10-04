无创产前筛查（NIPS）方法用于 产前基因筛查测试 （1）。这些方法涉及从母体血液样本中获取无细胞胎儿 DNA 序列，主要针对 21 三体性（唐氏综合症), 13三体, 18三体和性染色体非整倍体。非侵入性产前筛查已被用作共同微缺失综合征筛选试验（例如，22q11微缺失）。重要的是要注意，对于不同的染色体异常，敏感性和特异性是不同的。建议使用NIPS检测到的任何异常都应通过诊断测试进行确认。