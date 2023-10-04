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染色体异常概述

作者：Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 10月 2023
看法 进行患者培训

染色体疾病可引起各种异常。其中常染色体异常（22对在男性和女性中相似的染色体）多于性染色体异常（X和Y染色体）。

染色体异常适合分为几类，但大致可以认为是数目或结构异常。数值异常可能涉及部分或整个染色体。

骨骼畸形包括：

  • 三倍体（额外的染色体）

  • 单倍体（缺失的染色体）

结构性异常包括：

  • 染色体的易位（整条染色体或染色的节段不合适地与其他染色体连接在一起的异常）

  • 染色体各部分的缺失和重复

术语

遗传学领域的一些具体的术语对于描述染色体异常是非常重要的：

  • 非整倍体：引起的额外的或缺失染色体的最常见的染色体异常。

  • 核型：一个人细胞的染色体的组成

  • 基因型：由核型决定遗传组成

  • 表型：是一个人在生物化学、生理学和体格结构方面的表现，它是由基因和环境共同决定的 （参见医学遗传学的一般原理）。

  • 镶嵌：从单一受精卵发育成人的过程中，有≥2细胞系分化成不同的基因型。

染色体异常的诊断

  • 染色体分析（核型分析）

  • 条带

  • 荧光原位杂交（FISH）

  • 染色体微阵列分析

（参见下一代测序。）

多用血液中的淋巴细胞来做染色体分析，宫内胎儿可用羊水细胞检测（见羊膜穿刺绒毛膜取样)。核型分析包括在中期阻断细胞的有丝分裂，并给致密染色体染色。对来自单细胞的染色体进行拍照，并将其图像的进行排列，从而形成了染色体核型。

此外还有几种技术可以更好地检测染色体：

  • 在经典显带中(如G[吉姆萨]显带，Q[荧光]显带和c -显带)，染料用于染色染色体上的条带。

  • 高分辨率染色体分析，使用特殊的培养方法，以获得高比例的前期和前中期扩展。比之常规的中期分析，这种方法的染色体浓集度较低，识别频带的数目被扩展时，允许更敏感的核型分析。

  • 光谱染色体核型分析（也称为染色体涂染）使用多色荧光原位杂交（FISH）技术，提高了某些缺陷的可视性，包括易位和插入。

  • 染色体微阵列分析(CMA)，也称为微阵列比较基因组杂交(aCGH)比较基因组杂交技术是一种单步技术，可以进行整个基因组的染色体剂量异常，包括增加（复制）或减少（删除），这些结果提示也可能存在不平衡易位。单核苷酸多态性（SNP）微阵列分析还具有额外的检测纯合子区域的能力，这在父母拥有共同祖先的情况下出现（近亲），也可能出现在单亲二体 （即一对染色体的两个副本，或一个染色体的一部分，从一个父母继承，而不是从母亲和父亲各继承一个副本）的情况下。 重要的是，需要注意：CMA不检测与缺失和重复无关联的平衡重排（例如，易位，倒位）。

筛查

无创产前筛查（NIPS）方法用于 产前基因筛查测试1）。这些方法涉及从母体血液样本中获取无细胞胎儿 DNA 序列，主要针对 21 三体性（唐氏综合症), 13三体, 18三体和性染色体非整倍体。非侵入性产前筛查已被用作共同微缺失综合征筛选试验（例如，22q11微缺失）。重要的是要注意，对于不同的染色体异常，敏感性和特异性是不同的。建议使用NIPS检测到的任何异常都应通过诊断测试进行确认。

筛查参考文献

  1. 1.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics; Committee on Genetics; Society for Maternal-Fetal Medicine: Screening for fetal chromosomal abnormalities: ACOG Practice Bulletin, Number 226. Obstet Gynecol 136(4):e48-e69, 2020.doi: 10.1097/AOG.0000000000004084

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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