口服补液溶液（ORS）应含有：

复合碳水化合物或2％葡萄糖

50~90mEq/L (50 ~ 90 mmol/L) 的钠

运动饮料、苏打水、果汁等饮料不符合补液标准故不作为口服补液盐。 这些饮料通常钠含量低，碳水化合物含量高，影响钠－葡萄糖耦联转运，其高碳水化合物的渗透作用可能导致液体额外丢失。 肠道中Na/葡萄糖共转运是在钠与葡萄糖的比例为1:1的情况下优化的。

口服补液溶液由WTO推荐，无需处方即可广泛使用。大多数溶液都是以粉剂提供的，需要与自来水混合。一个口服补液盐包被溶解在1L水中，产生含有以下物质的溶液（以mmol/L表示）:

世卫组织标准口服补液盐:钠90、钾20、氯80、柠檬酸10和葡萄糖111

世界卫生组织降低渗透口服补液盐：钠75，钾20，氯化物65，柠檬酸盐10和葡萄糖75

如果患儿肾功能好，不论年龄、原因和电解质失衡的类型（低渗、高渗或等渗）ORS在患儿补液中的效果是肯定的。

许多药房和超市都可以买到预混合的商业补液溶液。尽管这些容易中钠：葡萄糖大于为1:3（45 mEq/L[45 mmol/L]钠对比140 mmol/L 葡萄糖），但这些容易是有效的。