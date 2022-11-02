婴儿和儿童恶心和呕吐

恶心是呕吐前的一种感觉，常伴有自主性变化，如心率加快和唾液分泌增加。 恶心和呕吐通常相继发生；然而，他们也会单独发生（例如，呕吐前可以没有发生恶心，而只是颅内压增高的结果）。
呕吐是不舒服的，会因液体丢失，通过喝水的补液量有限，进而导致脱水。
病理生理
呕吐是延髓内呕吐中枢所调节的一系列反应的而最后一部分。 呕吐可以被消化器官（例如，咽，胃，小肠）和非消化器官（例如，心脏，睾丸）的传入神经中枢，第四脑室最后区的化学感受器触发区（包括多巴胺和血清素受体），和其他的中枢神经系统中心（例如，脑干，前庭系统）激活。
病因
患儿年龄不同，呕吐的病因也不同，在相对良性疾病和具有潜在生命威胁的疾病间波动（ see table 婴儿 、儿童和青少年呕吐的一些病因）。 呕吐是一种保护性机制，可以清除体内潜在的毒素；然而，它也可能提示了一些严重疾病（如 肠梗阻 ）。胆汁性呕吐提示高位肠梗阻，尤其是婴儿，需要立即评估。
婴儿
较大儿童
最常见的原因是
急性病毒性胃肠炎
非胃肠道感染性疾病也会导致呕吐发生。 应注意的其他病因包括重症感染（例如，脑膜炎，肾盂肾炎），急性腹痛（如阑尾炎），颅内占位性疾病（例如，创伤或肿瘤导致的）所致的颅内压增高，以及周期性呕吐。
对于青少年，呕吐的病因还包括妊娠、进食障碍和毒物摄入（例如，对乙酰氨基酚、铁、乙醇）或因频繁使用大麻引起的剧吐（大麻素剧吐综合症）。
婴儿 、儿童和青少年呕吐的一些病因
病因*
有提示意义的临床表现
诊断方法
婴儿呕吐
病毒性胃肠炎
通常有腹泻
有时发热，和/或与相似症状的人接触
临床评估
有时对病毒抗原进行快速免疫测定或对肠道病原体（如轮状病毒、腺病毒）进行PCR检测
胃食管反流疾病
期间或喂食之后反复烦躁
可能体重增长不佳，背部拱起，反复呼吸道症状（例如，咳嗽，喘鸣，喘鸣）
经验性应用抑酸药
有时需要进行上消化道造影检查，牛奶扫描，食管pH监测和/或阻抗的研究，或胃镜检查
细菌性肠炎或结肠炎
通常伴有腹泻（通常带血），发热，痉挛腹痛，腹胀
通常曾与相似症状的人接触
临床评估
有时进行粪便白细胞计数检查和肠道病原体培养或PCR检测
新生儿2～12周内，饭后直接反复喷射性呕吐，且排便不频繁。
可能是瘦弱和脱水的
有时在左上腹可触及“橄榄”样包块
幽门超声
如没有超声或检查无法确诊可行上消化道造影
原发性闭锁或狭窄
腹胀
出生后24～48小时呕吐胆汁（狭窄程度较低，呕吐可延迟出现）
有时可有怀孕期间羊水过多，唐氏综合征，黄疸
腹部X线检查
根据检查结果行上消化道药物或造影剂灌洗
腹部绞痛，哭泣无法安抚，嗜睡，腿伸向胸壁
接着，血性（“果酱样”）大便
通常在3～36个月，但也可在此之外
腹部超声检查
如果超声阳性或无法诊断，空气灌肠或用造影剂灌肠（除非患者出现腹膜炎或穿孔表现）。
新生儿、胎粪排空延迟、腹壁紧张、呕吐胆汁
腹部X线检查
造影剂灌肠
直肠活检
肠旋转不良伴肠扭转
新生儿、胆汁性呕吐、腹胀、腹痛
便血
腹部X线检查
造影剂灌肠或上消化道系列
发热、呆滞、心动过速、气促
脉压差增大，低血压
细胞计数和培养（血液，尿液，脑脊液）
如有胸部症状，行胸部x线片检查
腹痛、腹泻
可能有湿疹或荨麻疹
禁食
有时需要进行皮肤试验和/或放射变应性吸附法试验
喂养差，发育不良，嗜睡，肝脾肿大，黄疸
有时可有异常气味，白内障
电解质、氨、肝功能、BUN、肌酐、血清胆红素、总或直接胆红素、全血细胞计数、凝血酶原时间/部分凝血活酶时间(PT/PTT)
新生儿代谢筛查
根据检查结果进行进一步特殊检查
儿童和青少年呕吐
病毒性胃肠炎
通常有腹泻
有时发热，与相同症状的人接触，或旅行史
临床评估
有时对病毒抗原进行快速免疫测定或对肠道病原体（如轮状病毒、腺病毒）进行PCR检测
细菌性肠炎或结肠炎
通常伴有腹泻（通常带血），发热，痉挛腹痛，腹胀，便急
通常曾与相同症状的人接触，或有旅行史
临床评估
有时进行粪便中的白细胞计数检查和肠道病原体的培养或PCR检测
大麻素剧吐综合征
经常吸食大麻的人周期性发作的恶心和呕吐现象
临床评估
非消化道感染
发热
基于病因，常有局部表现（例如，头痛、耳痛、喉痛、颈淋巴结病、排尿困难、侧腹痛、慢性鼻部分泌物）
临床评估
对可能原因进行必要的检查
全身不适，肚脐不适，伴有右下腹疼痛，痛 后 呕吐，厌食，发热，麦氏点柔软，肠鸣声减弱
超声检查（优先于CT，减少辐射）
严重感染
发热，中毒，背痛，排尿困难（肾盂肾炎）
颈强直，恐光（脑膜炎）
无精打采，低血压，心跳过速（脓毒病）
按检查所示，进行细胞计数和培养（血液，尿液，脑脊液）
激烈急性的恶心和不间断的呕吐发作次数≥3次，有时伴有腹痛或头痛，持续数小时至数天。
无症状间歇期持续数星期到数月
排除代谢，消化道造影（例如，肠旋转不良），或中枢神经系统（例如，脑肿瘤）疾病
颅内高压（由肿瘤或创伤引起）
慢性，进行性头痛；夜间觉醒；早上呕吐；因咳嗽或瓦尔萨瓦动作使得头痛加重；视力变化
头部CT（无造影剂）
暴饮暴食和通便循环，腐蚀牙釉质，体重减轻或增加
有时因催吐引起皮肤损伤（罗素体征）
临床评估
闭经，晨吐，肿胀，乳房触痛
无保护性行为史†
尿妊娠试验
常有摄入史
摄入的物质不同，可能有不同发现
定性，有时定量测定血药浓度（依据摄入物质而定）
药物不良反应（例如，对化疗药物反应）
特定药物接触史
临床评估
*按照病因发生频率列表。
†许多青少年不承认有性生活史。
GI = 胃肠道； PCR = 聚合酶链式反应。
评估
临床评估包括对疾病的严重性进行评估（例如，脱水，外科疾病或其他有生命威胁的疾病）以及对病因的诊断。
病史
现病史应明确呕吐的始发时间，频率和呕吐的性质（尤其是明确呕吐是否是喷射性的，或胆汁源性的或者是少量呕吐）。 应明确呕吐的形式（例如，喂食后，仅仅摄入某种食物后，主要在早上或反复发生的周期性呕吐）。重要的伴随症状包括腹泻（含血或不含血），发热，厌食，腹部疼痛，腹部膨隆或两者均有。应注意大便频率，大便硬度以及尿排出量。应征询可能的摄入或使用药物的历史（尤其包括使用大麻素）。
系统回顾应注意捕捉可能是病因的症状，包括虚弱，吸收不良，生长迟缓（代谢性疾病）；胎粪排出延迟，腹部膨隆，嗜睡（肠梗阻）；头痛，颈项强直，视野改变（颅内疾病）；暴饮暴食或体型扭曲（饮食障碍）；无月经或乳房肿胀（妊娠）；皮疹（湿疹或因食物过敏源引起的荨麻疹，败血症或脑膜炎引起的瘀点）；耳痛或咽喉痛（局灶性非胃肠道感染）；发热伴头痛，颈痛、背痛或腹痛（脑膜炎，肾盂肾炎或阑尾炎）。
既往史应注意旅游史（可能导致感染性胃肠炎），任何近期的头部创伤史和没有保护措施的性行为（妊娠）。
体格检查
重要的体征可以作为感染（例如，发烧）和体液容量减少（例如，心动过速、低血压）的指标。
在常规的检查中，情绪低落（例如，嗜睡、易怒、伤心哭泣）和体重下降（恶病质）或体重增加的表现要引起足够重视。
由于腹部的检查可能会引起不适，体格检查应该首先从头部开始。 头颈部的检查主要应着重于感染体征（例如，红肿，鼓膜膨隆，前囟膨隆，扁桃体肿大）和脱水征象（结膜干燥、少泪）的判断。颈部被动弯曲若有颈强直和不适，提示有脑膜刺激征。
心血管检查应该注意心动过速的表现（例如，脱水、发热、情绪低落）。 腹部检查应该注意腹部膨隆；肠鸣音的次数和性质（例如，活跃、正常、消失）；腹部柔韧度和任何一种相关联的肌紧张，肌强直或反跳痛（腹膜反应）；以及内脏器官的异常增大。
皮肤及四肢检查要注意是否有瘀斑、紫癜（严重感染）或是其他的发疹症状（可能是严重感染或是特异性反应），黄疸（可能是代谢性疾病）和脱水征象（皮肤皱褶，毛细血管充盈减慢）。
生长参数和指标以及神经系统发育状况也要注意。
危险信号
要特别注意以下情况：
胆汁性呕吐
嗜睡或精神萎靡
烦躁和婴儿前囟膨隆
稍大的儿童出现颈项抵抗，畏光，发热
腹膜刺激征或是腹胀（外科急腹症）
呕吐伴生长发育障碍
临床表现解析
最初的临床表现可以帮助诊断疾病严重性和提供及时的干预措施。
任何婴儿或新生儿出现周期性胆汁性或喷射性呕吐大多是胃肠道梗阻，需要外科手术。
若婴儿或稍大的儿童出现腹部绞痛，间歇性痛或是精神萎靡，无便或血便，需要考虑肠套叠。
幼儿或是青少年有发热，颈项抵抗和畏光应该考虑脑膜炎。
儿童或是青少年有发热，腹痛伴呕吐，厌食和肠鸣音减少应该考虑阑尾炎。
近期有头部外伤史，或是伴有晨起呕吐的慢性进行性头痛，以及提示有颅内高压的视力改变。
其他体征相对应的诊断应根据年龄进行分析（ see table 婴儿 、儿童和青少年呕吐的一些病因）。
对于婴儿，烦躁，窒息和呼吸道征象（喘鸣）可能提示胃食管反流征。生长发育障碍史或神经系统发育障碍史提示中枢神经系统或是代谢障碍。胎便排出延迟，延迟性呕吐，或是两者都有提示先天性巨结肠或是肠狭窄。
在幼儿和青少年中，发热提示有感染；合并呕吐和腹泻提示急性肠炎。手指的损伤和牙釉质腐蚀，或是青春期无意识性体重下降或伴有体像扭曲，提示进食障碍。晨起恶心呕吐，月经不调以及体重增加提示妊娠。过去发生的一过性短暂的呕吐，不伴其他症状提示周期性呕吐。
检查
根据疑似病因进行检查（ see table 婴儿 、儿童和青少年呕吐的一些病因）。影像学检查通常是为了方便腹部或中枢神经系统病理检查。各种特异的血液学检测或培养，是用于诊断先天性代谢障碍或严重感染。
如果怀疑脱水或呕吐持续时间较长，应测量血清电解质（另见儿童脱水的病理生理学。)
治疗
针对病因治疗恶心、呕吐。脱水的治疗很重要。
经常用于治疗成人呕吐和恶心的药物较少用于儿童，因为这些药物的有效性没有得到验证，并且这些药物有可能产生副作用和掩盖潜在的疾病。但是，如果恶心或呕吐严重或者不能缓解，止吐药可以在> 2年儿童中谨慎使用。有效的药品包括
异丙嗪：对于年龄＞2岁的儿童，剂量为0.25至1mg/kg（最大剂量为25mg），通过口服、肌注、静脉用药或直肠给药，每4～6小时1次
丙氯拉嗪：儿童> 2岁，体重9〜13 kg，2.5 mg 口服每12~24小时1次;体重13~18 kg，2.5 mg 8~12小时 1次;体重18~39 kg, 2.5 mg 8小时1次，体重>39 kg，5~10 mg 6~8小时1次
胃复安：0.1mg/kg，口服或静脉用药，每6小时一次（最大剂量为10mg/剂）
昂丹司琼：0.15mg/kg（最多8mg）静脉给药，每8小时一次，如果口服形式使用时，对于2至4岁的儿童，剂量为2mg，每8小时一次；对于年龄为4至11岁的儿童，剂量为4mg，每8小时一次；对于≥12岁的儿童，剂量为8mg，每8小时一次。
异丙嗪是 H1 受体阻断剂（抗组胺剂），能够抑制催吐中心对外周刺激的反应。 最常见的不良反应是呼吸抑制、镇静、头晕、焦虑、视力模糊、口干、阳痿和便秘；该药物禁用于 <2 岁的儿童。 异丙嗪 的治疗剂量可引起锥体外系不良反应，包括斜颈。
丙氯拉嗪是一种弱的多巴胺受体阻滞剂，同样抑制了化学感受器触发区。嗜睡、头晕、焦虑、奇怪的梦、失眠、溢乳、静坐不能和肌张力障碍是最常见的不良反应。
胃复安是多巴胺受体拮抗剂，是中枢性和外周性作用的，通过增加胃肠蠕动，减少传入化学感受器触发区的冲动。 嗜睡、头晕、激动、头痛、腹泻、静坐不能和肌张力障碍是最常见的不良反应。
昂丹司琼是选择性血清素（5-HT3）受体阻断剂，能够抑制外周呕吐反射的启动。单剂量昂丹司琼对患有急性胃肠炎且无法耐受口服补液疗法（ORT）的儿童是安全和有效的。通过促进口服补液疗法，这种药物可能会避免进行静脉输液，或在已经给予静脉输液的儿童，可能有助于避免住院治疗。通常情况下，仅需要使用单一剂量，因为重复剂量可引起持续性腹泻。其他常见的不良反应包括头痛、头晕、嗜睡、视力模糊、便秘、肌肉僵硬、心动过速和幻觉。
关键点
总体来说，引起呕吐的最常见原因是急性病毒性胃肠炎。
相关的腹泻提示该病是由胃肠道感染引起的。
胆汁性呕吐，血便或肠蠕动减少提示肠梗阻。
顽固性呕吐（尤其是婴儿）需要紧急治疗。