婴儿和儿童恶心和呕吐

现病史应明确呕吐的始发时间，频率和呕吐的性质（尤其是明确呕吐是否是喷射性的，或胆汁源性的或者是少量呕吐）。 应明确呕吐的形式（例如，喂食后，仅仅摄入某种食物后，主要在早上或反复发生的周期性呕吐）。重要的伴随症状包括腹泻（含血或不含血），发热，厌食，腹部疼痛，腹部膨隆或两者均有。应注意大便频率，大便硬度以及尿排出量。应征询可能的摄入或使用药物的历史（尤其包括使用大麻素）。

系统回顾应注意捕捉可能是病因的症状，包括虚弱，吸收不良，生长迟缓（代谢性疾病）；胎粪排出延迟，腹部膨隆，嗜睡（肠梗阻）；头痛，颈项强直，视野改变（颅内疾病）；暴饮暴食或体型扭曲（饮食障碍）；无月经或乳房肿胀（妊娠）；皮疹（湿疹或因食物过敏源引起的荨麻疹，败血症或脑膜炎引起的瘀点）；耳痛或咽喉痛（局灶性非胃肠道感染）；发热伴头痛，颈痛、背痛或腹痛（脑膜炎，肾盂肾炎或阑尾炎）。

既往史应注意旅游史（可能导致感染性胃肠炎），任何近期的头部创伤史和没有保护措施的性行为（妊娠）。