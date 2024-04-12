11beta-羟化酶缺乏引起的先天性肾上腺增生

新生女婴可表现为外生殖器难辨，包括阴蒂肥大、阴唇融合、单一泌尿生殖窦畸形。新生男婴往往性别发育正常，但一些表现为阴茎增大(参见 肾上腺性男性化)。

男性和女性可能会在较晚的时候出现性早熟。病情较轻（非典型）的女性可能有正常的生殖器，但后来可能出现月经不调、痤疮和多毛症。

具有高钠血症，高血压和低钾血症碱中毒的盐保留可能由于增加的脱氧皮质酮水平而导致的盐皮质激素活性增加。