胰岛素 是1型糖尿病管理的基础。现有的 胰岛素 配方与成人使用的配方相似（见表 人类胰岛素制剂的起效时间、峰值和作用持续时间）。在饭前应给予胰岛素，除了在任何给定膳食的进食难以预测的幼儿。

剂量要求根据年龄，活动水平，青春期状态和从初诊时开始的时间长度而变化。在初步诊断后的几周内，由于残留的beta细胞功能（蜜月期），许多患者的胰岛素需求暂时下降。此蜜月期可以持续几个月到2年，在此之后胰岛素要求范围通常为0.7~1单位/kg/天。在青春期，患者需要更高的剂量（高达1.5个单位/kg/天），以抵消胰岛素增加所造成的青春期激素水平的抗性。

胰岛素治疗方案的分类 包括：

使用基础推注方案的多次每日注射（MDI）方案

胰岛素泵疗法

固定形式的 MDI 方案或预混合 胰岛素 养生法（不太常见）

大多数1型糖尿病患者应接受MDI方案（每天多次注射基础胰岛素和餐前胰岛素）或胰岛素泵疗法，作为胰岛素强化方案的一部分，以改善代谢控制。

基础大剂量方案通常是首选的MDI方案。在这种方案中，给予儿童每日基线剂量的胰岛素，然后基于预期的碳水化合物摄入和测量的葡萄糖水平，在每餐前补充剂量的短效胰岛素。基础剂量可以每天注射一次（有时年龄较小的儿童是每12小时注射一次）长效胰岛素（甘精胰岛素、地特米尔胰岛素或德谷胰岛素），同时补充注射速效胰岛素（通常为门冬胰岛素或赖脯胰岛素）。甘精胰岛素、德谷胰岛素或地特胰岛素注射液通常在晚餐或睡前注射，不得与速效胰岛素混合。

在胰岛素泵疗法中,通过皮下导管以固定或可变速率持续输送基础胰岛素并可皮下注射快速作用的胰岛素（CSII）。进餐时间和矫正推注也通过 胰岛素 泵。基础剂量有助于保持血糖水平在餐之间和夜间的范围内。使用 胰岛素泵输送基础剂量允许最大的灵活性；该泵可以被编程以在白天和黑夜的不同时间给出不同的速率。

胰岛素 由于与 MDI 方案相比具有血糖控制、安全性和患者满意度的潜在好处，泵疗法越来越多地用于儿童。这种疗法通常更适合年幼的儿童（幼儿、学龄前儿童），并且总体上为许多儿童提供了更多程度的控制 (5)。其他人发现佩戴式泵不方便或导管部位出现溃疡或感染。儿童必须变换注射和泵送部位，以避免发生脂肪增生。脂肪增生是皮肤下脂肪组织块的积累。肿块出现在过度使用的胰岛素注射部位，会导致血糖水平发生变化，因为它们会阻止胰岛素被持续吸收。

更多的 固定形式 的 MDI 方案不太常用。如果不能选择基础推注疗法（例如，因为家庭需要更简单的疗法，孩子或父母有针头恐惧症，午餐时间不能在学校或日托机构注射），则可以考虑使用这些疗法。在这个方案中，通常会给予儿童中性鱼精蛋白锌（NPH）胰岛素吃早餐和晚餐，在睡前和接收速效前胰岛素前吃早餐和晚餐。由于NPH和速效胰岛素可以混合使用，这种方案提供比基础丸方案更少的注射。然而，这种疗法灵活性较低，每天需要固定的进餐和点心时间，而且由于低血糖风险较低和灵活性较高，已在很大程度上被类似的胰岛素格列宁和地特米所取代。

预混胰岛素治疗方案使用70/30（70％制剂胰岛素天冬精蛋白/30％常规胰岛素）或75/25（75％胰岛素赖脯精蛋白/25％胰岛素赖脯胰岛素）。预混合方案不是一个好的选择，但更简单，可以提高依从性，因为它们需要较少的注射。儿童每天两次给予设定剂量，在早餐时给予总日剂量的三分之二，在晚餐时给予三分之一。然而，预混合方案在时间和膳食量方面提供少得多的灵活性，并且由于固定比率而不如其它方案精确。

临床医生应该使用最密集的管理方案儿童和他们的家庭可以坚持，以最大限度地控制血糖，从而降低长期血管并发症的风险。