糖尿病包括胰岛素分泌（1型）或外周胰岛素抵抗（2型）的缺乏，引起高血糖。早期症状与高糖血症有关，包括多饮、多尿、多食和体重减轻。诊断有赖于血糖检测。治疗取决于类型，但包括降低血糖水平的药物，以及饮食和运动。
(参见成人糖尿病）。
儿童糖尿病 的类型与成人中的类似，但心理社会问题是不同的，并且可能使治疗复杂化。
儿童与青少年糖尿病的治疗
1型糖尿病 是儿童中最常见的类型，占所有族裔儿童的新病例的三分之二。它是最常见的慢性儿童疾病之一，发生在1岁的300名儿童中，18岁 (1)。
虽然1型可以发生在任何年龄，它通常表现在4岁和6岁之间或10岁和14岁之间。全球发病率一直以2%至5%的速度增加。尽管之前有报道称儿童 < 年龄5岁（2)，这个年龄段的这一趋势并没有持续下去，10 至 19 岁儿童的增幅更大（3， 4）。
2型糖尿病，经在儿童中罕见，在频率上与儿童肥胖的增加同时增加（见儿童肥胖症）。
2 型糖尿病通常在青春期后诊断出来，15 岁至 19 岁之间的发病率最高（见 青少年肥胖）（5）。
约 80% 的 2 型糖尿病儿童患有肥胖症（6）。然而，存在相当大的异质性，在某些种族（例如南亚儿童）中，肥胖与 2 型糖尿病发病年龄之间的关系尚不清楚（7）。
糖尿病的单基因形式， 以前称为青年成熟型糖尿病（MODY），不被认为是1型或2型（虽然有时被误认为是它们），并且不常见（1％至4％的病例）。
糖尿病前期 是葡萄糖调节受损，导致中间葡萄糖水平太高而不能正常，但不满足糖尿病标准。在肥胖青少年中，前驱糖尿病可能是短暂的（2年内恢复正常，60％）或进展为糖尿病，特别是在持续增加体重的青少年中。
前驱糖尿病与代谢综合征（葡萄糖调节受损，血脂异常，高血压，肥胖症）有关。
类型引用
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儿童与青少年糖尿病的病因
大多数患者被归类为 1 型或 2 型糖尿病，这种区别用于指导治疗。分类基于临床病史（年龄、家族史、体质）、表现和实验室研究，包括抗体。然而，该分类系统并未完全捕捉到患者的临床异质性，部分患者在诊断时无法明确分类为 1 型或 2 型糖尿病。在 1 型和 2 型糖尿病中，遗传和环境因素可导致 β 细胞功能逐渐丧失，从而导致高血糖症。
1型糖尿病
在1型糖尿病中，由于胰腺β细胞的自身免疫性破坏，胰腺几乎不产生胰岛素这可能是由遗传易感人群的环境暴露引起的。1型糖尿病的遗传易感性由多个基因决定（> 60个风险基因座已被鉴定）。 易感基因常见于某些特定人群，这也可以解释为什么某些种族1型糖尿病的患病率较高（例如，斯堪的那维亚人和萨丁尼亚人）。
约 85% 新诊断的 1 型糖尿病患者没有 1 型糖尿病家族史。然而，1 型糖尿病患者的近亲患糖尿病的风险较高（约为一般人群风险的 15 倍），兄弟姐妹中的总体发病率为 6%（同卵双胞胎中发病率 > 50%）（1）。如果父母中有人患有 1 型糖尿病，那么其子女患糖尿病的风险约为 3.6% 至 8.5%，如果母亲患有 1 型糖尿病，则其子女患糖尿病的风险约为 1.3% 至 3.6%（2）。可以对患有 1 型糖尿病的人的亲属进行风险筛查，以便在症状出现之前发现 1 型糖尿病的早期阶段。
1型糖尿病儿童患其他自身免疫性疾病，特别是甲状腺疾病和乳糜泻的风险较高。
2型糖尿病
对于2型糖尿病 ， 胰腺产生胰岛素， 但也有不同程度的胰岛素抗性和胰岛素分泌不足以满足所造成的需求增加胰岛素抗性（即，有相对的 胰岛素不足）。
发病常与青春期生理性胰岛素抗性的高峰重合，这可能导致以前补偿的青少年的高血糖症状。
原因不是beta细胞的自身免疫性破坏，而是许多基因和环境因素之间的复杂相互作用，这些因素在不同人群和患者之间存在差异。
儿童 2 型糖尿病与成人 2 型糖尿病不同（3）。在儿童中，β 细胞功能下降和糖尿病相关并发症的发展加速。
2型糖尿病的危险因素包括
肥胖
美洲原住民，黑人，西班牙裔，亚裔美国人和太平洋岛民后裔。
家族史（60%至90%的1级或2级亲属有2型糖尿病有）
母亲在怀孕期间有 2 型糖尿病或妊娠期糖尿病病史
目前使用的非典型抗精神病药物
单基因糖尿病治疗
糖尿病的单基因形式 是由在常染色体显性模式中遗传的遗传缺陷引起的，因此患者通常具有一个或多个受影响的家族成员。与 1 型和 2 型糖尿病不同，没有自身免疫性破坏 β 细胞或 胰岛素 反抗。通常在25岁之前发病。
病因参考文献
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儿童与青少年糖尿病的病理生理学
在1型糖尿病， 缺乏胰岛素引起高血糖和骨骼肌中葡萄糖利用受损。肌肉和脂肪然后被分解以提供能量。脂肪分解产生酮，其引起酸中毒，并且有时是显着的威胁生命的酸中毒（糖尿病酮症酸中毒[DKA]）。
在2型糖尿病中， 通常有足够的胰岛素功能来预防诊断DKA，但儿童有时会出现DKA（高达25%），或出现较不常见的高血糖高渗状态（HHS），也称为高渗高血糖非酮症综合征（HHNK），这会发生严重高渗脱水。 如果对治疗的无依从性，那么HHS最常发生在压力或感染期间，或药物如糖皮质激素导致糖代谢进一步受损之时(如，糖皮质激素)。与胰岛素抗性相关的其他代谢紊乱可在诊断2型糖尿病时出现，包括
动脉粥样硬化在儿童期和青春期开始，并显着增加心血管疾病的风险。
对于单基因型糖尿病，潜在的缺陷取决于类型。 最常见的类型是由调节胰腺beta-细胞功能（如肝核因子4-alpha[HNF-4-alpha]和肝核因子1-alpha[HNF-1-alpha]）的转录因子缺陷引起的。 对于这些类型，胰岛素分泌受到影响，但不存在，也没有胰岛素抗性，而高血糖随着年龄恶化。另一种类型的单基因型糖尿病是葡萄糖传感器，葡萄糖激酶的缺陷造成的。由于葡萄糖激酶缺陷，胰岛素分泌是正常的，但血糖水平在较高的设定点调节，导致空腹高血糖症，随着年龄增长，呈最低限度地恶化。
经验与提示
儿童与青少年糖尿病的症状和体征
对于 1型糖尿病， 最初的表现形式各不相同，从无症状到高血糖糖尿病酮症酸中毒危及生命。然而，最常见的是，儿童有症状性高血糖，无酸中毒，几天至几周的尿频，多饮和多尿。多尿症可以表现为夜尿，床湿润或白天失禁；在没有受过厕所训练的儿童中，父母可能注意到湿尿布或重尿布的频率增加。
大约一半的儿童由于分解代谢增加而体重减轻，并且生长受损。
最初也可能存在疲劳，虚弱，念珠菌疹，模糊视力（由于晶状体和玻璃体液的高渗状态）和/或恶心和呕吐（由于酮血症）。
在 2型糖尿病， 临床表现差异很大。儿童通常无症状或症状轻微，只有在常规检测中才能检测到他们的病情。但有些孩子有症状性高血糖、高血糖高渗状态或DKA的严重表现。
儿童与青少年糖尿病的诊断
空腹血糖水平≥126mg/dL（≥7.0 mmol/L）
随机葡萄糖水平≥200 mg/dL（≥11.1mmol/L）
糖化血红蛋白(HbA1C)≥ 6.5% (≥ 48 mmol/mol)
口服葡萄糖耐量试验
确定糖尿病类型（如 1 型、2 型、单基因）
儿童糖尿病的诊断
糖尿病和糖尿病前期的诊断与成年人的诊断类似，通常使用空腹或随机血浆葡萄糖水平和/或HbA1C 水平，并且取决于症状的存在或不存在 （见表 糖尿病及糖调节受损的诊断标准).
糖尿病患者被诊断出 有糖尿病的典型症状 并且血糖测量结果符合以下任一标准（1， 2)：
随机血糖≥200mg/dL（≥11.1mmol/L）
空腹血糖≥ 126 mg/dL（≥ 7.0 mmol/L）；禁食被定义为 8 小时不摄入热量
不需要口服葡萄糖耐量试验，如果可以通过其他标准诊断糖尿病，则不应进行口服葡萄糖耐量试验。当需要时，测试应使用1.75 g/kg的溶解于水（最多75g）的葡萄糖来进行；阳性结果是 2 小时血浆葡萄糖水平 ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L)。该试验可能对无症状或轻度或非典型症状的儿童有帮助，并且可能有助于2型或单基因糖尿病的疑似病例。
HbA1C标准通常对于诊断2型糖尿病更实用，应确认高血糖 空腹或随机血糖。尽管 HbA1C 筛查测试是儿童 2 型糖尿病的常用诊断方法，并且被推荐用于诊断儿童（3），对于某些患者，应谨慎解释该测试的结果。例如，对于患有囊性纤维化的儿童，HbA1C 并不是推荐的筛查测试，这些儿童的糖尿病诊断应基于血糖水平。对于患有导致红细胞更新异常的疾病（例如血红蛋白病（例如镰状细胞病））的儿童，除了检查血糖水平外，还应考虑采用其他测量方法（例如果糖胺）。
糖尿病及糖调节受损的诊断标准
检查
正常
糖调节受损
糖尿病
空腹血浆血糖（mg/dL [mmol/L]）
< 100（< 5.6）
100～125（5.6～6.9）
≥ ≥126（≥7.0）
空腹血浆血糖（mg/dL [mmol/L]）
N/A
N/A
≥ 200（≥11.1）
口服葡萄糖耐量试验（mg/dL [mmol/L]）*
<140（<7.7）
140～199（7.7～11.0）
≥ 200（≥11.1）
糖化血红蛋白（HbA1C）（%[mmol/mol]）
< 5.7 (< 39)
5.7–6.4 (39–46)
≥6.5（≥48）
* 两小时血糖水平。
初步评估
对于怀疑患有糖尿病但不出现生病的患者，初步测试应包括基本代谢组，包括电解质和葡萄糖，以及尿分析。
对于怀疑患有糖尿病且患病的患者，检测还包括静脉或动脉血气、肝功能检查以及钙、镁、磷和血细胞比容水平。
糖尿病类型和阶段评估
应进行其他检查以区分 1 型和 2 型糖尿病（或其他类型），包括
血C-肽和胰岛素水平（如果还没有给予胰岛素)治疗
针对胰岛细胞蛋白的自身抗体的检查
自身抗原包括谷氨酸脱羧酶，胰岛素，胰岛素瘤相关蛋白以及锌转运蛋白ZnT8。超过90％的新诊断的1型糖尿病患者具有≥1种这些自身抗体，而抗体的缺乏强烈提示2型糖尿病。然而，约有10%至20%的2型糖尿病表型患儿存在自身抗体，并被重新归类为1型糖尿病，因为这类患儿更有可能迅速接受胰岛素治疗（4），而且患其他自身免疫性疾病的风险更大（4，5、6）。
1 型糖尿病的进展有不同的阶段，其特征是存在 ≥ 2 种胰岛自身抗体（见表格 1 型糖尿病阶段）。阶段与疾病进展风险相关。例如，按诊断时阶段进展至第 3 阶段的风险包括第 1 阶段（5 年风险为 44%，15 年风险为 80% 至 90%）和第 2 阶段（5 年风险为 75%，终生风险为 100%）（7）。相比之下，患有单一胰岛自身抗体的儿童 10 年内病情恶化的风险为 15%（8）。
鉴别单基因糖尿病 是重要，因为其治疗不同于1型糖尿病和2型糖尿病。 诊断应该考虑在有强烈的糖尿病家族史但缺乏2型糖尿病典型特征的儿童中；即它们仅具有轻度空腹（100至150mg/dL [5.55-8.32 mmol/L]) ）或餐后高血糖，是年轻和非肥胖的，并且没有自身抗体或胰岛素抗性的征象（例如黑棘皮病）。遗传检查可用于确认单基因糖尿病。这种测试是重要的，因为一些类型的单基因糖尿病可以随年龄增长。
并发症相关实验室检查
自身免疫性疾病检测
1型糖尿病患者应通过检测乳糜泻抗体和促甲状腺激素、甲状腺素和甲状腺抗体，检测是否患有其他自身免疫性疾病。
此后，应每隔 1 至 2 年检测一次甲状腺疾病（如果甲状腺抗体为阴性）和乳糜泻。如果出现症状或甲状腺抗体呈阳性，则应更频繁地进行甲状腺疾病检测。
其他自身免疫性疾病，如原发性肾上腺皮质功能不全（艾迪森氏症）、风湿病（如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、银屑病）、其他胃肠道疾病（如炎症性肠病、自身免疫性肝炎）和皮肤病（如白癜风），也可能发生在 1 型糖尿病患儿中，但不需要进行常规筛查(9)。
诊断参考
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儿童与青少年糖尿病的治疗
健康的食物选择和运动
1型糖尿病，胰岛素
对于 2 型糖尿病，可使用二甲双胍，有时可使用胰岛素或 GLP-1 激动剂
在儿童期和青少年的强化教育和治疗可能有助于实现治疗目标，这是使血糖水平正常化，同时最小化低血糖发作的数量，并防止或延迟并发症的发生和进展。
使所有患者受益的生活方式干预包括
饮食规律和一致的量
限制精制碳水化合物和饱和脂肪的摄入
增加体育活动
在一般情况下，术语 饮食 应该避免支持 饮食计划 或 健康食物选择。主要重点是鼓励儿童吃低胆固醇和饱和脂肪、适合所有年轻人及其家庭的、有益心脏健康的食物。目标是改善糖尿病结果并降低心血管风险。临床医生应与糖尿病儿童及其照顾者合作制定个性化的膳食计划（1）。为了改善血糖结果，应教会接受胰岛素治疗的患者如何制定餐时 胰岛素 调整。建立用餐习惯对于实现血糖目标也很重要。
尽管糖尿病技术的进步提高了护理质量和血糖控制水平，但并非所有患者都能从中受益。在美国，白人或非西班牙裔儿童因血糖控制不佳而出现并发症和不良后果的发生率较低。种族、民族和健康的社会决定因素（例如社会经济地位、邻里和物质环境、食物环境、医疗保健的可及性、社会背景）与糖尿病儿童维持最佳血糖控制的能力有关（2， 3）。
监测血糖控制的方法
常规监测涉及以下一项或多项内容：
每天通过指尖采血检查多次血糖
连续血糖监测
HbA1C检测，每3个月1次
自我监测血糖
自我血糖监测包括使用血糖监测仪（血糖仪）间歇性地进行指尖采血以测试毛细血管血糖。
自我监控是传统方法。在所有餐食前、睡前吃零食前以及儿童是否出现低血糖症状之前检查血糖水平。 如果夜间低血糖是关注的（例如，大约上午2点到3点）（例如，由于白天低血糖或剧烈运动，或当胰岛素剂量增加时）。
如果预计由于运动或疾病导致血糖调节发生变化，则会进行临时调整。由于运动可在活动后 24 小时内降低血糖水平，因此在儿童运动或活动较多的日子里，应更频繁地检查血糖水平。为了预防低血糖，当他们预期活动增加时，儿童可以增加碳水化合物摄入量或降低胰岛素剂量。病假管理（测量酮体并补充液体和 胰岛素 如果需要的话，应该在高血糖或生病时使用。
家长应使用日记、应用程序、电子表格、智能仪表或云端承需，详细记录可能影响血糖控制的所有因素，包括血糖水平、服用药物的时间和数量 胰岛素 剂量、碳水化合物摄入量、身体活动以及任何其他相关因素（例如疾病、晚餐后零食、错过胰岛素剂量）。
持续血糖监测系统
连续血糖监测（CGM）系统是监测血糖水平的一种常用方法 ，可以替代某些患者的常规血糖自我监测。这些系统在所有儿童中的应用日益广泛，其中6岁以下儿童的使用率最高。
它们是一种更复杂且有效的监测方法，使用皮下传感器每1至5分钟测量一次间质液体葡萄糖水平，然后将测量值转换为血糖值，从而更密切地检测葡萄糖波动，然后可以实时对其进行操作。CGM系统以无线方式将结果传输到监控和显示设备，该设备可能内置于胰岛素泵或作为独立设备。通过确定持续高血糖的时间和低血糖风险增加的时间，CGM系统可以帮助1型糖尿病患者更安全地达到血糖目标。
考虑到监测要求的巨大负担，如果可用并且患者和/或家人可以安全使用该设备，则应提供 CGM。现在，大多数 CGM 设备都可以实时反馈当前血糖读数和趋势，并设有高阈值和低阈值警报，可以取代自我血糖监测。与间歇监测相比，CGM系统可以帮助降低HbA1c水平，增加时间范围内的百分比，并降低低血糖风险(4)。
使用 CGM 设备的儿童需要能够通过指尖测量血糖，以校准他们的显示器和/或验证读数是否与症状不一致 但是，经过短暂的预热期（1 到 2 小时）后，较新的系统不需要定期通过指尖采血进行校准。
目前有两种类型的 CGM 系统可用：实时 CGM 和间歇扫描 CGM。
实时CGM可用于≥2岁的儿童。该系统自动向用户实时传输连续的葡萄糖数据流，提供警报和主动警报，还将葡萄糖数据传输到接收器、智能手表或智能手机。实时CGM应尽可能接近每日使用，以获得最大效益。
间断扫描的 CGM 可用于≥ 4 岁的儿童。它提供与实时 CGM 相同类型的葡萄糖数据，但需要用户使用阅读器或启用功能的智能手机特意扫描传感器以获取信息。与实时 CGM 类似，血糖数据可以远程传输，以供父母或医疗保健专业人员审查。较新的间歇扫描 CGM 系统具有可选的警报和报警。间断扫描的 CGM 应经常使用，至少每 8 小时一次。使用 CGM 设备的儿童需要能够通过指尖采血测量血糖，以校准监测仪，并在血糖读数与症状不符时验证血糖读数。
虽然CGM装置可以与任何方案一起使用，但它们通常由胰岛素泵用户佩戴。当与胰岛素泵结合使用时，这种组合称为传感器增强泵疗法。这种疗法需要手动调整 胰岛素 剂量基于CGM结果。
其他 CGM 系统与泵集成，当葡萄糖水平降至设定阈值以下时，也可以暂停基础速率长达 2 小时 （低血糖暂停系统）或当预测血糖将降至设定的阈值以下时（预测性低血糖暂停系统）。这种整合可以减少低血糖事件的数量，即使与传感器增强泵疗法相比也是如此。
闭环 胰岛素 泵可用于 ≥ 2 岁的儿童。这些混合闭环系统通过智能手机或类似设备上的复杂计算机算法自动化血糖管理，并将CGM传感器连接到胰岛素泵，以确定血糖水平并控制胰岛素输送。交付是通过暂停、增加或减少基础来控制的 胰岛素 响应 CGM 值。较新的混合闭环系统可以实现更高的自动化，但不需要用户输入进餐时间的剂量。这些系统有助于更严格地控制 胰岛素 剂量，限制高血糖和低血糖发作，并可选择睡眠和运动设置。全自动闭环系统，有时称为双激素 (胰岛素和胰高血糖素) 人工胰腺，该系统仍在评估中，但尚未投入商业使用。
1 型糖尿病管理
饮食计划和锻炼
在1型糖尿病患者中， 基础胰岛素疗法和碳水化合物计数法（患者或者护理人员估计即将进餐的碳水化合物含量并以此计算餐前胰岛素 剂量）的普及改变了膳食计划策略。在这种灵活的方法，食物摄入量没有硬性规定。相反，膳食计划是基于孩子通常的饮食习惯，而不是孩子不可能坚持的理论上最佳饮食，以及胰岛素剂量与实际碳水化合物摄入量相匹配。胰岛素：碳水化合物的比例是个性化的，但随着年龄、活动水平、青春期状况和最初诊断的时间长短而变化。技术进步允许更高的精度和定制 胰岛素 剂量。“500 规则”（500 除以速效药物的每日总剂量 胰岛素）可用于计算初始 胰岛素：碳水化合物比例剂量。
胰岛素治疗方案
胰岛素 是1型糖尿病管理的基础。现有的 胰岛素 配方与成人使用的配方相似（见表 人类胰岛素制剂的起效时间、峰值和作用持续时间）。在饭前应给予胰岛素，除了在任何给定膳食的进食难以预测的幼儿。
剂量要求根据年龄，活动水平，青春期状态和从初诊时开始的时间长度而变化。在初步诊断后的几周内，由于残留的beta细胞功能（蜜月期），许多患者的胰岛素需求暂时下降。此蜜月期可以持续几个月到2年，在此之后胰岛素要求范围通常为0.7~1单位/kg/天。在青春期，患者需要更高的剂量（高达1.5个单位/kg/天），以抵消胰岛素增加所造成的青春期激素水平的抗性。
胰岛素治疗方案的分类 包括：
使用基础推注方案的多次每日注射（MDI）方案
胰岛素泵疗法
固定形式的 MDI 方案或预混合 胰岛素 养生法（不太常见）
大多数1型糖尿病患者应接受MDI方案（每天多次注射基础胰岛素和餐前胰岛素）或胰岛素泵疗法，作为胰岛素强化方案的一部分，以改善代谢控制。
基础大剂量方案通常是首选的MDI方案。在这种方案中，给予儿童每日基线剂量的胰岛素，然后基于预期的碳水化合物摄入和测量的葡萄糖水平，在每餐前补充剂量的短效胰岛素。基础剂量可以每天注射一次（有时年龄较小的儿童是每12小时注射一次）长效胰岛素（甘精胰岛素、地特米尔胰岛素或德谷胰岛素），同时补充注射速效胰岛素（通常为门冬胰岛素或赖脯胰岛素）。甘精胰岛素、德谷胰岛素或地特胰岛素注射液通常在晚餐或睡前注射，不得与速效胰岛素混合。
在胰岛素泵疗法中,通过皮下导管以固定或可变速率持续输送基础胰岛素并可皮下注射快速作用的胰岛素（CSII）。进餐时间和矫正推注也通过 胰岛素 泵。基础剂量有助于保持血糖水平在餐之间和夜间的范围内。使用 胰岛素泵输送基础剂量允许最大的灵活性；该泵可以被编程以在白天和黑夜的不同时间给出不同的速率。
胰岛素 由于与 MDI 方案相比具有血糖控制、安全性和患者满意度的潜在好处，泵疗法越来越多地用于儿童。这种疗法通常更适合年幼的儿童（幼儿、学龄前儿童），并且总体上为许多儿童提供了更多程度的控制 (5)。其他人发现佩戴式泵不方便或导管部位出现溃疡或感染。儿童必须变换注射和泵送部位，以避免发生脂肪增生。脂肪增生是皮肤下脂肪组织块的积累。肿块出现在过度使用的胰岛素注射部位，会导致血糖水平发生变化，因为它们会阻止胰岛素被持续吸收。
更多的 固定形式 的 MDI 方案不太常用。如果不能选择基础推注疗法（例如，因为家庭需要更简单的疗法，孩子或父母有针头恐惧症，午餐时间不能在学校或日托机构注射），则可以考虑使用这些疗法。在这个方案中，通常会给予儿童中性鱼精蛋白锌（NPH）胰岛素吃早餐和晚餐，在睡前和接收速效前胰岛素前吃早餐和晚餐。由于NPH和速效胰岛素可以混合使用，这种方案提供比基础丸方案更少的注射。然而，这种疗法灵活性较低，每天需要固定的进餐和点心时间，而且由于低血糖风险较低和灵活性较高，已在很大程度上被类似的胰岛素格列宁和地特米所取代。
预混胰岛素治疗方案使用70/30（70％制剂胰岛素天冬精蛋白/30％常规胰岛素）或75/25（75％胰岛素赖脯精蛋白/25％胰岛素赖脯胰岛素）。预混合方案不是一个好的选择，但更简单，可以提高依从性，因为它们需要较少的注射。儿童每天两次给予设定剂量，在早餐时给予总日剂量的三分之二，在晚餐时给予三分之一。然而，预混合方案在时间和膳食量方面提供少得多的灵活性，并且由于固定比率而不如其它方案精确。
临床医生应该使用最密集的管理方案儿童和他们的家庭可以坚持，以最大限度地控制血糖，从而降低长期血管并发症的风险。
血糖控制和 HbA1C 目标水平
对于 1 型糖尿病，应通过使用指尖采血和血糖仪进行自我监测或使用 CGM 系统来监测血糖水平，以优化血糖控制（6）。
确立血浆葡萄糖指标 ，以平衡将葡萄糖水平正常化的需要与低血糖的风险。血糖水平的典型目标是 70 至 180 mg/dL（4 至 10 mmol/L），这与连续血糖监测 (CGM) 目标一致，并且更加注重维持较窄的空腹血糖水平 70 至 110 mg/dL（4 至 8 mmol/L）(7）。 治疗目标应根据患者年龄，糖尿病持续时间，获得糖尿病技术（例如，胰岛素泵、连续监测系统），共病情况和心理社会环境个体化。
1 型糖尿病的 HbA1C 目标水平 儿童和青少年的 HbA1c 水平随着时间的推移而降低，以减少并发症——青春期和青年期较低的 HbA1C 水平与血管并发症的风险较低有关。HbA1C 目标水平 < 7% (< 53 mmol/mol) 适合大多数儿童，但许多儿童和青少年没有达到这个目标。所有患有 1 型糖尿病的儿童都应每 3 个月测量一次 HbA1C 水平。
在具有低血糖意识或缺乏成熟度以识别低血糖症状的儿童中低血糖的风险可能限制达到治疗目标的积极尝试。对于此类患者，应考虑采用较宽松的 HbA1C 目标水平（< 7.5% [< 58 mmol/mol]），而较严格的目标水平（< 6.5% [< 48 mmol/mol]）则应保留给蜜月期（残余的β细胞功能）或部分患者，因为这些患者在达到目标水平的同时不会出现明显的低血糖，也不会对健康产生负面影响。
增加血糖水平自我监测的频率(每天可达6 ~ 10次) (6) 或使用持续血糖监测系统可改善HbA1c水平，因为患者更好地能够调整膳食胰岛素，提高纠正高血糖值的能力，并且能够更早地发现低血糖， 其防止过度校正（即治疗低血糖的过量碳水化合物摄入，导致高血糖）。
HbA1C 水平与血糖水平保持在正常范围内的时间百分比密切相关 (70~180 mg/dL [4~10 mmol/L])，称为范围内时间百分比。范围内时间通常用作评估治疗效果的治疗目标 胰岛素 方案与 HbA1C 水平相结合。范围内时间的 10% 变化对应于 HbA1C 约 0.8 个百分点的变化。例如，80% 的范围内时间对应于 5.9% (41 mmol/mol), 的 HbA1c 水平，70% 对应于 6.7% (50 mmol/mol)，60% 对应于 7.5% (58 mmol/mol),，以及 40% 的范围内时间对应于 9% (75 mmol/mol) (8)。
除了范围内时间，CGM 还提供与平均传感器葡萄糖、范围以上时间（> 180 mg/dL [> 10 mmol/L]）和范围以下时间（< 70 mg/dL [ < 4 mmol/L]）、血糖变异性、血糖管理指标以及与依从性相关的信息（例如，主动 CGM 时间、佩戴天数）。
建议将最近 14 天使用的 CGM 指标与 HbA1C 水平结合使用。CGM 数据可以以标准化格式报告。动态葡萄糖曲线 (AGP) 是平均葡萄糖、范围内时间和范围内时间以下的标准化报告。当使用 AGP 监测血糖时，范围内时间 > 70% 和范围内时间 < 4% 的目标可与 HbA1C 目标 < 7 的目标一起用作血糖控制目标% (< 53 毫摩尔/摩尔)。理想情况下，14 天内记录的指标应包括（7， 9）
范围内时间：70 至 180 mg/dL（4 至 10 mmol/L）之间 > 70%
低于范围的时间：< 4% < 70 mg/dL (< 4 mmol/L) 和 < 1% < 50 mg/dL (< 3 mmol/L)
超出范围的时间：< 25% > 180 mg/dL (> 10 mmol/L) 和 < 5% > 250 mg/dL (> 13.9 mmol/L)
另一份报告是葡萄糖管理指标，它根据平均 CGM 葡萄糖水平提供估计的 HbA1c，最好来自 ≥ 14 天的数据。
并发症管理
低血糖是儿童接受强化胰岛素治疗方案的关键但常见的并发症。大多数儿童每周有几次轻度低血糖事件，并用15g速效碳水化合物（例如，4盎司的果汁，葡萄糖片，硬糖，格雷哈姆饼干或葡萄糖凝胶）进行自我治疗。
严重低血糖， 定义为需要另一个人协助给予碳水化合物或胰高血糖素的发作每年发生在约30％的儿童中，并且大多数将在18岁时发生这样的发作。 可以尝试口服碳水化合物，但是如果神经糖蛋白症状（例如，行为改变，混乱，思维困难）阻止饮食或饮酒，通常使用胰高血糖素1mg肌肉注射。如果未经治疗，严重低血糖可引起癫痫发作，甚至昏迷或死亡。实时 CGM 设备可以帮助患有低血糖症的儿童，因为当血糖低于指定范围或血糖快速下降时会发出警报（见 监测血糖控制的方法）。
酮尿症/酮血症 最常见的是由并发疾病引起，但也可能是由于没有服用足够的胰岛素或由于缺失的剂量，可能是即将发生的DKA的警告。因为酮的早期检测对于预防进展到DKA和最小化急诊部门或住院的需要是至关重要的，所以应教导儿童和家庭使用酮试纸检查尿液或毛细血管血中的酮。血酮测试可能优选在年幼的孩子，那些有复发性糖尿病酮症酸中毒和胰岛素泵用户或如果难以获得尿液样本。
每当儿童生病（无论血糖水平如何）或血糖高（通常> 240mg/dL [13.3 mmol/L]）时，应进行酮测试。出现中等或大的尿酮水平或血液酮水平> 1.5 mmol/L的可以提示DKA，特别是如果儿童还具有腹痛，呕吐，嗜睡或呼吸急促时。还必须监测尿酮水平低或血酮水平为 0.6 至 1.5 mmol/L。
当酮存在时，给儿童每隔2至3小时给予额外的短效胰岛素通常为总日剂量的10至20％，直到酮清除。此外，应提供额外的流体以防止脱水。在疾病和/或高血糖期间测量酮和额外的流体和胰岛素 的程序称为病日管理。 如果酮在4-6小时后增加或不清除，或者如果临床状态恶化（例如，呼吸窘迫，持续呕吐，精神状态改变），应指示父母呼叫他们的医疗保健提供者或去急诊部门。
1 型糖尿病预防
鉴于 1 型糖尿病进展到症状阶段的速度很快，且临床前期较长，人们一直在研究改善病情的疗法，以预防或延缓临床 1 型糖尿病（第 3 阶段）的发作。
其中一种治疗方法是 替利珠单抗。Teplizumab 是一种抗 CD3 单克隆抗体。它可以延缓8岁及以上临床前（2期）糖尿病患者的1型糖尿病的发病。这种药物以每日静脉输注的方式给药，为期 14 天。不良反应包括细胞因子释放综合征（前 5 天）、淋巴细胞减少、皮疹、头痛、发烧和恶心。
在一项随机对照研究中，诊断出 3 期 1 型糖尿病的中位时间为 48 个月 替利珠单抗 对照组为 24 个月，而安慰剂组为 24 个月（10）。在一项长期随访研究中（中位数为 923 天）， 替利珠单抗 治疗，接受治疗的人的诊断平均时间为 59.6 个月 替利珠单抗 而接受安慰剂的人则需要 27.1 个月。此外，50% 接受 替利珠单抗 接受安慰剂治疗的人中，没有患上 1 型糖尿病的比例为 22%（11）。
2 型糖尿病管理
与治疗 1 型糖尿病一样，改变生活方式，改善营养状况，增加体育锻炼，对于控制 2 型糖尿病非常重要。
饮食计划和锻炼
对于2型糖尿病的患者 ， 应鼓励患者减肥，从而提高胰岛素敏感度。对于 3 至 13 岁的儿童，确定所需卡路里量的有用公式是：1000 卡路里 +（100 × 儿童年龄）。
改善饮食、控制热量摄入和身体活动的步骤包括
消除含糖饮料和由精制单糖制成的食品（如加工过的糖果和高果糖玉米糖浆）。
不要跳过吃饭时间，而要鼓励按时吃饭（如果可能，最好是全家人一起吃饭，并且不要受到其他活动的干扰，例如看电视、玩电脑或玩电子游戏）。
避免全天进食。
控制分量。
在家里限制高脂肪、高热量的食物。
多吃的水果和蔬菜增加纤维摄入量。
增加体育锻炼，每周至少 3 天（最好每周 5 到 7 天）进行 60 分钟中度到剧烈运动。
每天将屏幕时间限制在 2 小时以内，包括电视、非教育性的电脑时间、手机和其他手持设备以及视频游戏。
药物治疗
胰岛素适用于病情较重的 1 型糖尿病患儿（HbA1C > 8.5% [> 69 mmol/mol] 或伴有 DKA）；可使用甘精胰岛素，地特胰岛素或预混合胰岛素。
如果不存在酸中毒，二甲双胍通常同时开始使用。
胰岛素需求可能在治疗的最初几周内迅速下降，因为内源性胰岛素分泌增加；胰岛素经常可以在恢复可接受的代谢控制后几个星期停止。
二甲双胍 是一个 胰岛素 致敏剂，是针对 18 岁以下患者的最常见的一线口服降糖药物。二甲双胍 当初始 HbA1C 水平 < 8.5% (< 69 mmol/mol)，且无酸中毒或酮症时，开始单一疗法并与非药物疗法联合使用。
二甲双胍应以低剂量开始，并与食物一起服用以预防恶心和腹痛。在 3 至 6 周的时间内，剂量逐步增加至最大目标剂量。如果有的话，缓释剂型 二甲双胍 可能会减轻某些不能耐受该药物标准配方的患者的胃肠道不良反应。
治疗目标是 HbA1c 水平至少 < 7% (< 53 mmol/mol)，最好 < 6.5% (< 48 mmol/mol)。如果单用二甲双胍不能实现这一效果，应该启动基础胰岛素或利拉鲁肽。不幸的是，约一半的2型糖尿病青少年最终失败了二甲双胍单药治疗和需要胰岛素。
如果患者使用二甲双胍和基础胰岛素双重疗法仍未达到目标，则可以添加 GLP-1 受体激动剂作为强化治疗的一部分。也可以考虑口服药物（见下文），对于某些患者，可以考虑速效餐后 胰岛素 也可能需要。
利拉鲁肽、缓释艾塞那肽和度拉鲁肽是 胰高血糖素样肽 1 [GLP-1] 受体激动剂， 可用于患有 2 型糖尿病的 10 岁以上儿童，并有助于降低 HbA1C 水平。索马鲁肽是另一种 GLP-1 激动剂，可用于治疗成人 2 型糖尿病以及 12 岁以上人群的肥胖症。这些可注射的非胰岛素抗高血糖药物可增强葡萄糖依赖性胰岛素分泌并减缓胃排空。
利拉鲁肽 以每日注射一次的方式给药，而缓释型艾塞那肽、度拉鲁肽和索马鲁肽则以每周皮下注射一次的方式给药，这可以提高患者的依从性。这两种药物都能促进体重减轻，可能具有延迟胃排空和降低食欲的作用。他们在数周内逐渐调整治疗剂量，以尽量减少常见的胃肠道不良反应，尤其是恶心和呕吐。如果不能耐受二甲双胍，可以使用 GLP-1 激动剂；如果在 3 个月内单用二甲双胍仍不能达到 HbA1C 目标水平，也可以加用 GLP-1 激动剂。GLP-1 激动剂可在开始治疗之前使用 胰岛素 因为它们有助于减肥和控制血糖。
恩格列净， 一种钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 (SGLT2) 抑制剂，可用于治疗 10 岁以上患有 2 型糖尿病的儿童。SGLT2 是一种位于肾脏近端小管的葡萄糖转运蛋白。它负责大约90％的过滤葡萄糖的重吸收。SGLT2 抑制剂通过阻断近端小管对钠和葡萄糖的耦合重吸收发挥作用，从而增加肾脏对葡萄糖的排泄，并降低 2 型糖尿病患者的血糖水平。末期肾病患者或透析患者禁用这些药物。它们可能会增加 DKA 的风险，在某些情况下，由于肾脏葡萄糖排泄增加，导致血糖水平正常。这些药物的副作用包括增加泌尿道和生殖器酵母菌感染的发病率。
血糖控制和 HbA1C 目标水平
与 1 型糖尿病类似，2 型糖尿病的目标空腹血糖水平也是小于 130 毫克/分升（7.2 毫摩尔/升）。
与 1 型糖尿病患者相比，2 型糖尿病患者自我监测血糖水平的频率通常较低，但监测频率因所使用的疗法类型、空腹和餐后血糖水平、认为可以达到的血糖控制程度以及可用资源而异。
每天多次注射胰岛素的儿童和青少年、患病者和控制不佳者应每天至少监测 3 次血糖水平 (12)。那些使用稳定的二甲双胍和长效胰岛素治疗方案的人，如果没有出现低血糖，就可以达到目标，可以降低监测频率，通常每天两次（禁食和餐后 2 小时）。如果没有达到血糖控制目标，在疾病期间或当感到低血糖或高血糖的症状时，则应增加监测的频率。每天多次注射胰岛素或使用胰岛素泵的 2 型糖尿病儿童和青少年有时会使用 CGM 系统，该系统与 1 型糖尿病患者使用的系统类似 (6)。
2 型糖尿病的 HbA1C 目标水平 儿童和青少年的目标与 1 型糖尿病的目标相似， (< 7% [< 53 mmol/mol])。
大多数患有 2 型糖尿病的儿童应每 3 个月测量一次 HbA1C 水平，尤其是如果 胰岛素 正在使用或代谢控制不理想。否则，对于血糖水平稳定的儿童，可以每年测量两次，但最好每 3 个月测量一次。
对于糖尿病病程较短的患者以及接受生活方式干预或单独使用二甲双胍治疗并取得显着疗效的患者，可以考虑更严格的 HbA1C (< 6.5% [< 48 mmol/mol]) 和空腹血糖 (< 110 mg/dL [6.1 mmol/L]) 目标减轻重量。
HbA1C 和/或空腹血糖未达标的 2 型糖尿病患儿可接受强化治疗（如使用胰岛素、胰高血糖素样肽 1 [GLP-1] 受体激动剂）。
目标血糖水平也可能较低（空腹血糖水平为 70 至 110 mg/dL [4 至 6 mmol/L]，餐后血糖水平为 70 至 140 mg/dL [4 至 8 mmol/L]），以降低并发症风险；此外，大多数 2 型糖尿病儿童发生低血糖的风险较低（13）。
单基因糖尿病管理
单基因糖尿病的管理是个体化的，并且取决于亚型。
葡萄糖激酶亚型通常不需要治疗，因为儿童不具有长期并发症的风险。
大多数肝核因子 4-α 和肝核因子 1-α 亚型患者对磺脲类药物敏感，但有些患者最终需要 胰岛素。其它口服降血糖药如二甲双胍通常不是有效的。
糖尿病并发症的筛查
糖尿病酮症酸中毒 在已知1型糖尿病的患者中是常见的；它每年新增约1至10％的患者，通常是因为他们没有服用他们的胰岛素。导致DKA 的其他危险因素包括：先前发生过 DKA、社交环境恶劣、抑郁或其他精神障碍，以及 胰岛素 并发疾病期间的需求。中断交付 胰岛素 在儿童中使用 胰岛素 泵（由于导管扭结或移位，不良 胰岛素 由于输液部位炎症或泵故障导致的药物吸收不良也会导致 DKA 快速进展。临床医生可以通过提供教育，咨询和支持来帮助最小化风险因素的影响。
精神健康问题在糖尿病儿童及其家庭中非常常见。高达一半的儿童出现抑郁症，焦虑或其他心理问题。饮食失调是青少年的一个严重问题，有时略过胰岛素剂量，以努力控制体重。心理问题也会影响儿童坚持饮食和/或药物方案的能力，从而导致血糖控制不佳。社会工作者和心理健康专业人员（作为多学科团队的一部分）可以帮助确定和减轻不良血糖控制的心理社会原因。
血管并发症 很少在临床上在儿童期显著。然而，1型糖尿病发病数年后可能出现早期病理改变和功能异常;长期血糖控制不良是血管并发症发生的最大的长期危险因素。微血管并发症包括糖尿病肾病，视网膜病变和神经病变。在2型糖尿病儿童中，微血管并发症比1型糖尿病更常见，2型糖尿病患儿可在诊断时出现或在病程早期出现。神经病变在患糖尿病时间较长（≥ 5 年）且控制不佳（糖化血红蛋白 [HbA1C] > 10%）的儿童中更为常见。大血管并发症包括冠状动脉疾病，周围血管疾病和卒中。
根据糖尿病的类型定期筛查患者的并发症（见表 筛查儿童糖尿病并发症和相关疾病)。如果检测到并发症，则更频繁地进行后续测试。
筛查儿童糖尿病并发症和相关疾病
并发症
开始筛查
筛选频率
方法
1型糖尿病
高血压
经诊断
每次访问
血压的测量
血脂紊乱
诊断后不久（糖尿病稳定后），年龄建议会有所不同：
ADA：如果 LDL ≤ 100 mg/dL (2.59 mmol/L)，则在第 9 至 11 年重复一次；然后，如果 < 100 mg/dL，则每 3 年重复一次
若异常，优化血糖控制和营养治疗。对于 10 岁以上的儿童，如果 6 个月后 LDL > 160 mg/dL (4.14 mmol/L) 或 > 130 mg/dL (3.37 mmol/L) 且存在心血管危险因素，则开始他汀类药物治疗。
ISPAD：如果结果正常，每 3 年一次
低密度脂蛋白 (LDL)、高密度脂蛋白 (HDL) 和甘油三酯水平
糖尿病肾病
患糖尿病 2 至 5 年后，从青春期或 10 至 11 岁（以较早者为准）开始
如果正常的话，1年
ADA：如果异常，则在 6 个月内对 3 个样本中的 2 个进行重复确认
尿 白蛋白：肌酐比率
神经病变
患糖尿病 2 至 5 年后，从青春期或 10 至 11 岁（以较早者为准）开始
定期访问，至少每年一次
足部检查包括足部脉搏、针刺、10g单丝感觉试验、振动和踝反射
视网膜病
患糖尿病 2 至 5 年后，从青春期或 10 至 11 岁（以较早者为准）开始
2至4年
由眼科医生或其他训练有素的经验丰富的观察员进行稀释检查
乳糜泻
经诊断
2年
乳糜泻抗体
甲状腺疾病
经诊断
如果甲状腺抗体为阴性，则需要 1 至 2 年；如果出现甲状腺功能减退症状或甲状腺抗体为阳性，则需要更早
诊断时：促甲状腺激素 (TSH) 和游离甲状腺素 (T4) 水平、甲状腺抗体
连续监测：TSH 反射释放 T4（如果 TSH 异常则进行）
社会心理问题
经诊断
至少每年一次
评估糖尿病困扰、抑郁、饮食失调
2型糖尿病
高血压
经诊断
每次访问
血压的测量
血脂紊乱
经诊断
1岁
同1型糖尿病
糖尿病肾病
经诊断
1岁
同1型糖尿病
神经病变
经诊断
定期访问，至少每年一次
同1型糖尿病
视网膜病
经诊断
1岁
同1型糖尿病
社会心理问题
经诊断
至少每年一次
同1型糖尿病
数据来自 ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, et al：14。Children and Adolescents: Standards of Care in Diabetes-2023.Diabetes Care 46(Suppl 1):S230-S253, 2023.doi: 10.2337/dc23-S014 and from Limbert C, Tinti D, Malik F, et al: ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: The delivery of ambulatory diabetes care to children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes 23(8):1243-1269, 2022.doi: 10.1111/pedi.13417.
ADA = 美国糖尿病协会；LDL = 低密度脂蛋白；ISPAD = 国际儿童和青少年糖尿病协会；游离 T4 = 游离血清甲状腺素；TSH = 促甲状腺激素。
在检查或筛查中检测到的并发症首先用生活方式干预治疗：增加运动，饮食变化（特别是限制饱和脂肪摄入）和戒烟（如果适用）。
对重复样本的微量白蛋白尿（白蛋白/肌酐比为30至300mg/g）的儿童，或持续升高的BP读数（年龄> 90至95th百分位数或青少年> 130/80mmHg） 需要抗高血压治疗，最常见的是使用ACE抑制剂。
对于患有血脂异常的儿童，如果低密度脂蛋白（LDL）胆固醇保持>160 mg/dL（4.14 mmol/L）或>130 mg/d L（3.37 mmol/L），以及存在一种或多种心血管危险因素（尽管有生活方式干预），则应在10岁以上的儿童中考虑他汀类药物，尽管尚未确定长期安全性。目标 LDL 为 < 100 mg/dL (2.59 mmol/L)。
治疗参考文献
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儿童和青少年糖尿病筛查
无症状的儿童（≤18岁）应该通过测量HbA1C来筛查2型糖尿病或前驱糖尿病。如果青春期发生在较低年龄，应在10岁或青春期开始时进行该项检测，且每3年重复一次。如果儿童的 BMI 增加或心脏代谢状况恶化，有 2 型糖尿病家族史，或有糖尿病前期的证据，则可能需要每年进行筛查（1）。
有风险的儿童 包括那些超重者（BMI>年龄和性别的第85百分位数、身高体重>第85百分位数），且有以下任意两项：
一级或二级亲属具有2型糖尿病家族史
美洲原住民，黑人，西班牙裔，亚裔美国人和太平洋岛民后裔。
母亲糖尿病史或妊娠糖尿病shi
筛查参考文献
1.Shah AS, Zeitler PS, Wong J, et al: ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Type 2 diabetes in children and adolescents.Pediatr Diabetes 23(7):872-902, 2022.doi: 10.1111/pedi.13409
关键点
1型糖尿病由对胰腺beta-细胞的自身免疫攻击引起，导致完全缺乏胰岛素； 它占儿童的新病例的三分之二，并且可以发生在任何年龄。
2型糖尿病是由于许多遗传和环境因素（特别是肥胖）之间复杂的相互作用导致的胰岛素抗性和相对的胰岛素缺乏，它在儿童的频率增加和发生在青春期后。
大多数儿童有症状性高血糖，无酸中毒，几天至几周的尿频，多饮和多尿；1型糖尿病和很少2型糖尿病的儿童可能存在糖尿病酮症酸中毒。
筛查无症状的2型糖尿病或糖尿病前期高危儿童。
所有1型糖尿病儿童需要进行胰岛素胰岛素治疗；强化血糖控制有助于预防长期并发症，但增加低血糖事件的风险。
糖尿病技术的进步，例如连续血糖监测系统，旨在改善血糖控制，同时减少低血糖发作。
2型糖尿病儿童最初用二甲双胍和/或胰岛素治疗；虽然大多数需要胰岛素在诊断时的儿童可以成功地过渡到二甲双胍单一疗法，大约一半最终需要 胰岛素治疗。
GLP-1激动剂可与二甲双胍 联合使用以改善血糖控制。
心理健康问题在糖尿病儿童中很常见，并且可能与血糖控制不佳有关。
根据频繁的葡萄糖监测和预期的碳水化合物摄入和活动水平调整胰岛素剂量。
儿童面临糖尿病微血管和大血管并发症的风险，必须通过定期筛查进行评估。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Diabetes Association: 14. Children and Adolescents: Standards of Care in Diabetes—2023
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD): Clinical practice consensus guidelines for diabetes in children and adolescents (2022)
1 型糖尿病试验网： Pathway to Prevention: Study Details：提供有关如何接受筛查和参加预防研究的信息的资源