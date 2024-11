1.Amarilyo G, Rothman D, Manthiram K, et al: Consensus treatment plans for periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis syndrome (PFAPA): a framework to evaluate treatment responses from the childhood arthritis and rheumatology research alliance (CARRA) PFAPA work group.Pediatr Rheumatol Online J 18(1):31, 2020.doi: 10.1186/s12969-020-00424-x