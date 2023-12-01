PFAPA（周期性发热伴口疮性口腔炎，咽炎，淋巴结炎）综合征是一种周期性发热综合征，年龄在2岁和5岁之间的典型表现，它的特点是发热性发作持续3至6天，咽炎，口腔溃疡，淋巴结肿大。病因和病理生理学不确定。诊断是基于临床的。治疗方法包括糖皮质激素、秋水仙碱、西咪替丁，少数时候施行扁桃体切除术。

PFAPA（周期性发烧 口疮性口炎、咽炎和腺炎）综合征是儿童中最常见的周期性发热综合征。虽然遗传原因尚未确定，这种综合征往往与遗传性发热综合征症状进行分组。PFAPA综合征通常开始于儿童早期(2至5岁)，在男性中更为常见。它也已在成人中得到认可（1)。

发热发作通常持续3至6天，约每21至28天复发一次。该综合征引起疲劳、寒战，偶尔腹痛、关节痛和头痛，以及发烧、咽炎、口腔溃疡和淋巴结病。患者发作间期的健康和成长是正常的。

参考文献 1.Rigante D, Vitale A, Natale MF, et al: A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome.Clin Rheumatol 36(2):463–468, 2017.doi: 10.1007/s10067-016-3317-7