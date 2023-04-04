中性粒细胞减少是指外周血中性粒细胞计数的降低。如果很严重，细菌及真菌感染的危险性和严重程度将有所增加。局部感染的症状可能不明显，但严重感染时，可出现发热。通过白细胞计数和分类计数可以诊断，且需要评估明确病因。如果出现发热，怀疑感染，需立即经验性给予广谱抗生素进行治疗，特别是中性粒细胞严重减少时。粒细胞集落刺激因子治疗用于刺激中性粒细胞的产生，并预防癌症化疗和严重慢性中性粒细胞减少症后的细菌感染。

粒细胞（中性粒细胞）是机体抵御 细菌与 真菌感染的主要防线。当出现中性粒细胞减少时，机体对感染的炎症反应会减弱。

中性粒细胞数的正常下限（白细胞总数×分叶核和杆状核中性粒细胞的百分比）在白人中是1500/mcL(1.5 × 109/L)，而在黑人中则较低些（约1200/mcL[1.2 × 109/L]）。中性粒细胞计数并不像其他细胞计数那样稳定，并且可能在短时间内发生显着变化，其取决于许多因素，如活动状态、焦虑、感染及药物。因此，在明确中性粒细胞减少的严重程度时可能需要进行几次检测。

中性粒细胞减少的严重程度与感染的相对危险性相关且可按如下分类：

轻度：1000至1500/mcL（1~1.5×10 9 /升）

中度：500至1000/mcL（0.5~1×10 9 /升）

重度： < 500/mcL（<0.5×109/升）

当中性粒细胞降至 <500/mcL，内源性微生物群（如，口腔或肠道中）可引起感染。如果降至 < 200/mcL(< 0.2 × 109/L)以下，炎症反应可能会减弱，在尿液或感染部位一般不会出现白细胞增多的炎症表现。 急性严重的中性粒细胞减少症，尤其是合并存在另一种因素（如，癌症），会明显损害机体免疫系统，可导致迅速致命的感染。皮肤和黏膜的完整性、组织血供和患者的营养状况也会影响感染的危险性。

极度中性粒细胞减少的最常见感染有

血管导管和其他穿刺部位可额外增加皮肤感染的风险；最常见的细菌因素是凝固酶阴性的葡萄球菌和金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus，但其他革兰阳性菌和革兰阴性菌感染也有发生。常发生口腔炎、牙龈炎、直肠炎、结肠炎、甲沟炎及中耳炎。接受造血干细胞移植或化疗后出现长时间中性粒细胞减少的患者和应用大剂量糖皮质激素的患者，容易发生真菌感染。

临床计算器 中性粒细胞绝对计数

中性粒细胞减少症的症状和体征 在出现感染前，中性粒细胞减少是没有症状的。发热通常是感染的唯一的证据。若嗜中性白细胞减少症很严重，典型的局部炎症表现（红斑、肿胀、疼痛，浸润）可能很隐匿或缺如。 可出现局部症状（如，口腔溃疡），但通常很轻微。药物过敏反应诱导的中性粒细胞减少症患者可能有发热、皮疹和淋巴结肿大等过敏反应的表现。 某些慢性良性中性粒细胞减少的患者其中性粒细胞计数<200/mcL (< 0.2 × 109/L)，但并无严重感染。周期性中性粒细胞减少或重度先天性中性粒细胞减少的患者在严重的中性粒细胞减少期间，往往有口腔溃疡、口腔炎或咽炎及淋巴结肿大。常发生肺炎和败血症。

中性粒细胞减少症的诊断 临床疑诊（反复的或少见的感染）

全血细胞计数（CBC）和分类计数可明确诊断

通过培养和影像学检查评估感染

明确中性粒细胞减少的机制和病因 发生频繁、严重或特殊感染的患者或高危患者（如，接受细胞毒药物或放疗的患者），应考虑中性粒细胞减少。通过全血细胞计数及分类计数加以明确诊断。 感染的评估 首先需要明确是否有感染的存在。因为感染可能很轻微，需要系统性的体格检查来评估最常见的感染原发部位： 粘膜表面，如消化道（牙龈、咽部、肛门）

鼻窦

肺部

腹部

泌尿道

皮肤和指甲

静脉穿刺部位

血管导管 如果中性粒细胞减少是急性的或严重的，必须快速进行实验室检查。 培养是主要的评估手段。所有发热患者至少采集2组细菌和真菌血培养样本。如果存在静脉留置导管，则从导管和单独的外周静脉抽取样本。持续性或慢性引流物也可培养细菌、真菌和非典型分枝杆菌。黏膜溃疡刮拭及培养以进行疱疹病毒和假丝酵母菌的检查。皮肤病变应作穿刺和活检进行细胞学检查及培养。所有患者应送检尿样进行尿液分析和尿液培养。如果出现腹泻，则评估粪便中的肠道细菌病原体和梭状芽孢杆菌（旧称梭菌）艰难梭菌毒素。获得痰培养物来评估肺部感染情况。 影像学检查是有用的。所有患者应进行胸部X线检查。中性粒细胞减少症患者也可能需要进行胸部 CT 检查。 如果出现鼻窦炎的症状和体征（如，头痛、上齿龈或上颌骨疼痛、面部肿胀、流涕），鼻窦的CT检查可能有用。 如果有腹腔内感染的症状（如，疼痛）或病史（如，近期手术），常需进行腹部CT扫描。 明确病因 下一步需要确定中性粒细胞减少的机制和原因。病史 需强调家族史、其他疾病的存在、所有药物、其他制剂和可能的毒物暴露或摄入史。 身体检查 可发现脾肿大、淋巴结病、皮肤病变（如红斑、黄斑、丘疹、脓疱）和其他潜在疾病的体征（如关节炎）。 如果没有明确的病因（例如化疗），最重要的检查是 骨髓检查 骨髓检查可明确中性粒细胞减少是骨髓生成能力降低还是细胞破坏过多（通过骨髓细胞增生正常或增生活跃来确定）所引起的。骨髓检查还可以明确引起中性粒细胞减少的特殊病因（如， 再生障碍性贫血、骨髓纤维化、骨髓增生异常疾病、急性白血病、转移性癌症、骨髓坏死）。 根据怀疑的诊断，可能需要进一步检测，例如流式细胞术和 LGL 综合征的 T 细胞受体基因重排，以确定中性粒细胞减少症的原因。存在营养缺乏风险的患者，需检测 铜、叶酸和 维生素B12 的水平。如果怀疑免疫性中性粒细胞减少，应检查有无中性粒细胞抗体的存在。 有时很难区分某些抗生素引起的中性粒细胞减少症和感染。在应用抗生素治疗之前，白细胞计数常反映感染引起的血细胞计数的改变。 自幼存在慢性中性粒细胞减少的患者和存在反复发热和慢性齿龈炎病史的患者，应每周3次进行白细胞计数和分类计数，持续6周，以评估周期性中性粒细胞减少。同时进行血小板和网织红细胞计数。在周期性中性粒细胞减少的患者中，嗜酸性粒细胞、网织红细胞和血小板常与中性粒细胞同步循环，而单核细胞与淋巴细胞循环周期则不同。 当考虑到先天原因时，对ELANE和其他基因进行分子遗传学检测是合适的。