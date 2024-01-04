复发性阿弗他口炎是一种常见的疾病，表现为口腔黏膜反复发作的圆形或椭圆形疼痛性溃疡。病因不明。诊断是基于临床的。治疗方法为对症处理，通常包括外用皮质类固醇制剂。

（参见口腔炎和牙科患者评估。)

复发性阿弗他口炎 发生于20％～30％的成人和更高比例的儿童 (1)。

参考文献 1.Akintoye SO, Greenberg MS: Recurrent aphthous stomatitis.Dent Clin North Am 58(2):281-297, 2014.doi: 10.1016/j.cden.2013.12.002

复发性口腔炎的病因 病因尚不清楚，但RAS往往在家族中发生。损害主要由T细胞介导，细胞因子如细胞因子如IL-2、IL-10，尤其是TNF-α起作用。 易感因素包括 口腔损伤

精神压力 一些患有食物过敏的患者也可能患有 RAS，某些食物可能会加剧症状（例如巧克力、花生、鸡蛋）。然而，还没有研究直接将食物过敏与 RAS 的原因联系起来。

复发性口腔炎的症状和体征 症状和体征通常始于儿童时期（大多数患者<30岁），随着年龄增长，发病频率和严重程度会逐渐降低。症状包括少至每年发病2～4次，每次至少1个溃疡，严重者几乎连续发病，旧的病损刚愈合，新的溃疡又发生。溃疡发生前1～2天出现疼痛或烧灼感的前驱症状，没有水疱或大疱，与病损大小不成比例的严重疼痛持续4～7天。 口腔溃疡表浅，边界清晰，呈椭圆形或圆形，中央组织坏死产生灰黄色假膜，周围有充血圈环绕，红色边缘略隆起。 轻微口腔溃疡 （口腔溃疡）占85%的病例（1）。发生于口底、舌侧、舌腹、颊部和咽部；溃疡<8mm（典型病例2~3mm），10天内愈合，不留瘢痕。 轻型阿弗他溃疡（唇） 隐藏详情 这张照片显示唇内侧的轻型阿弗他溃疡（口腔溃疡）。图示溃疡比典型的轻型口腔溃疡大。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 重型阿弗他溃疡（萨顿病，复发性坏死性黏膜腺周围炎）占发生率的10％，发生于青春期后，比轻型阿弗他溃疡前驱症状更严重、溃疡更深、更大（>1cm），持续时间更长（数周至数月）。出现于唇、软腭和喉。可能出现发热、吞咽困难、全身不适，愈合后形成瘢痕。 重型阿弗他溃疡 隐藏详情 这张照片显示嘴唇内部的重型阿弗他溃疡（发白区域）。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 疱疹样溃疡（形态学上像疱疹病毒感染）仅占病例中5%。开始为红斑基础上成簇发生的多个（多达100个）1～3mm大小疼痛性溃疡，这些溃疡融合形成大的溃疡，病情持续2周。 与其他形式的复发性口疮性口炎相比，它们往往发生在女性身上，并且发病年龄较晚。 症状和体征 1.Akintoye SO, Greenberg MS: Recurrent aphthous stomatitis.Dent Clin North Am 58(2):281-297, 2014.doi: 10.1016/j.cden.2013.12.002

复发性口腔炎的诊断 临床评价 诊断参照上节口炎方法。因为没有明确的组织特征和特异性实验室检查方法，诊断依据临床表现和排除法。 原发性口腔单纯疱疹可能与复发性阿弗他口炎（RAS）相似，但通常发生于青少年，经常涉及牙龈和影响角化的黏膜（硬腭、附着龈、舌背），存在全身症状。病毒培养可以明确单纯疱疹感染。复发性疱疹性病损通常单侧发病。 类似的反复发作性多发性溃疡，可发生于贝歇特氏病 、炎症性肠病 、乳糜泻、HIV感染 、PFAPA（伴有复发性口腔炎、咽炎及腺炎的周期性发热）综合征和营养不良；这些疾病一般有全身性症状和体征。孤立的复发性口腔溃疡可能诱发于疱疹病毒感染、HIV，偶见于营养不良 （例如锌、铁、各种B族维生素）。病毒检测和血清学检查可以确定这些情况。 药物反应可能与RAS相似，但通常与短期内服药有关。然而，食物或口腔科产品的反应则难以明确，需要一系列的检查而排除。