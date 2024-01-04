复发性阿弗他口炎是一种常见的疾病，表现为口腔黏膜反复发作的圆形或椭圆形疼痛性溃疡。病因不明。诊断是基于临床的。治疗方法为对症处理，通常包括外用皮质类固醇制剂。
复发性阿弗他口炎 发生于20％～30％的成人和更高比例的儿童 (1)。
参考文献
1.Akintoye SO, Greenberg MS: Recurrent aphthous stomatitis.Dent Clin North Am 58(2):281-297, 2014.doi: 10.1016/j.cden.2013.12.002
复发性口腔炎的病因
病因尚不清楚，但RAS往往在家族中发生。损害主要由T细胞介导，细胞因子如细胞因子如IL-2、IL-10，尤其是TNF-α起作用。
易感因素包括
口腔损伤
精神压力
一些患有食物过敏的患者也可能患有 RAS，某些食物可能会加剧症状（例如巧克力、花生、鸡蛋）。然而，还没有研究直接将食物过敏与 RAS 的原因联系起来。
复发性口腔炎的症状和体征
症状和体征通常始于儿童时期（大多数患者<30岁），随着年龄增长，发病频率和严重程度会逐渐降低。症状包括少至每年发病2～4次，每次至少1个溃疡，严重者几乎连续发病，旧的病损刚愈合，新的溃疡又发生。溃疡发生前1～2天出现疼痛或烧灼感的前驱症状，没有水疱或大疱，与病损大小不成比例的严重疼痛持续4～7天。
口腔溃疡表浅，边界清晰，呈椭圆形或圆形，中央组织坏死产生灰黄色假膜，周围有充血圈环绕，红色边缘略隆起。
轻微口腔溃疡 （口腔溃疡）占85%的病例（1）。发生于口底、舌侧、舌腹、颊部和咽部；溃疡<8mm（典型病例2~3mm），10天内愈合，不留瘢痕。
重型阿弗他溃疡（萨顿病，复发性坏死性黏膜腺周围炎）占发生率的10％，发生于青春期后，比轻型阿弗他溃疡前驱症状更严重、溃疡更深、更大（>1cm），持续时间更长（数周至数月）。出现于唇、软腭和喉。可能出现发热、吞咽困难、全身不适，愈合后形成瘢痕。
疱疹样溃疡（形态学上像疱疹病毒感染）仅占病例中5%。开始为红斑基础上成簇发生的多个（多达100个）1～3mm大小疼痛性溃疡，这些溃疡融合形成大的溃疡，病情持续2周。 与其他形式的复发性口疮性口炎相比，它们往往发生在女性身上，并且发病年龄较晚。
症状和体征
1.Akintoye SO, Greenberg MS: Recurrent aphthous stomatitis.Dent Clin North Am 58(2):281-297, 2014.doi: 10.1016/j.cden.2013.12.002
复发性口腔炎的诊断
临床评价
诊断参照上节口炎方法。因为没有明确的组织特征和特异性实验室检查方法，诊断依据临床表现和排除法。
原发性口腔单纯疱疹可能与复发性阿弗他口炎（RAS）相似，但通常发生于青少年，经常涉及牙龈和影响角化的黏膜（硬腭、附着龈、舌背），存在全身症状。病毒培养可以明确单纯疱疹感染。复发性疱疹性病损通常单侧发病。
类似的反复发作性多发性溃疡，可发生于贝歇特氏病 、炎症性肠病 、乳糜泻、HIV感染 、PFAPA（伴有复发性口腔炎、咽炎及腺炎的周期性发热）综合征和营养不良；这些疾病一般有全身性症状和体征。孤立的复发性口腔溃疡可能诱发于疱疹病毒感染、HIV，偶见于营养不良 （例如锌、铁、各种B族维生素）。病毒检测和血清学检查可以确定这些情况。
药物反应可能与RAS相似，但通常与短期内服药有关。然而，食物或口腔科产品的反应则难以明确，需要一系列的检查而排除。
复发性口腔炎的治疗
氯己定和皮质类固醇制剂表面处理
一般的 口腔炎的治疗 可能有助于复发性阿弗他口炎 (RAS) 患者。
葡萄糖氯己定漱口液和表面皮质类固醇制剂处理是主要的方法，如果病情允许，应该在前驱症状时使用。皮质类固醇制剂如地塞米松0.5mg/5mL，3次/日，用于漱口，梭甲纤维素黏膜保护糊剂中加入0.05％氯倍他索软膏或0.05％醋酸氟轻松软膏（1:1）局部涂擦，3次/日。应用这些皮质类固醇药物的患者应监测白色念珠菌病。 如果表面局涂皮质类固醇制剂无效，泼尼松（40mg，口服，1次/日），使用≤5d。
采用局部麻醉剂（例如，注明避免毒性的苯佐卡因）和/或表面保护剂（例如，硫糖铝）进行对症治疗可有效缓解不适，但这些药物仅能缓解疼痛和/或为组织提供保护涂层，并不能起到治疗作用。
持续性或特别严重的RAS是最好由口腔内科的专科医师处理，治疗可能需要较长时间的全身性使用皮质类固醇、硫唑嘌呤或其他免疫抑制剂，己酮可可碱或沙利度胺。可以用倍他米松、地塞米松或曲安西龙进行溃疡区注射。某些RAS患者，补充维生素B1，B2，B6，B12、叶酸或铁，可以减少RAS发生。