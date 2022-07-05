围产期结核病(TB）

如上所述评估新生儿的先天性TB，并且通常仅在母体和新生儿的有效治疗正在进行的情况下与母体分离。若排除先天性结核，一旦新生儿接受INH治疗，除非母亲（或接触的家属）可能携带多药耐药菌株或对治疗依从性较差（包括肺结核菌活动期不戴口罩），观察不到按时治疗，否则没必要隔离。在婴儿回家以前，家庭成员必须接受检查并排除结核病。

如果治疗的依从性好，且家庭成员无结核病（即母亲正在接受治疗，并且不存在其他传播风险）婴儿可以开始应用异烟肼10 ~ 15mg/kg po qd，并如期回家。母乳喂养的婴儿应补充吡多辛，1～2 mg/kg po qd。

皮肤测试应在3或4个月龄时进行。如果新生儿是结核菌素阴性并且初始感染接触已经坚持治疗并且具有阳性应答，则停止INH。 如果皮肤测试为阳性，则如前所述进行胸部X射线和用于抗酸杆菌的培养，并且如果排除活动性疾病，则继续用INH治疗总共9个月。如果任何时候TB的培养呈阳性，婴儿按照活动性TB接受治疗

如果处于无结核传染源环境中，但不能保证遵从医嘱，应考虑给婴儿接种卡介苗，而且尽快开始异烟肼治疗。（尽管异烟肼会抑制卡介苗细菌的增殖，但临床试验和病例报告均支持这种联合用药方法）。 卡介苗接种不能保证不发生结核病，但可以防止严重的和广泛的结核病发生（如结核性脑膜炎）。卡介苗应仅用于皮肤试验阴性及HIV检测阴性的新生儿的接种。对这些婴儿应密切随访，尤其在生后第1年内（注意：卡介苗接种对免疫抑制的患儿和那些怀疑有HIV感染的患儿是禁忌的。

（警告： 免疫抑制患者和怀疑感染 HIV 的患者禁用 BCG 疫苗。然而，在高危人群中，世界卫生组织 [与美国儿科学会不同] 建议无症状的 HIV 感染新生儿在出生时或出生后不久接受 BCG 疫苗。)