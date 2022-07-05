围产期结核病(TB）

围产期结核病是指围产期获得的结核菌感染。症状和体征不具特异性。诊断根据培养结果、X线检查和活检。治疗使用抗结核药物。
（ See also page （TB） 结核 成人和新生儿感染概述。）
婴儿通过以下途径感染结核：
通过胎盘经脐静脉到达胎儿肝脏
通过吸入被感染的羊水
通过密切接触空气传播（与家庭成员或婴儿室工作人员的接触）
如果不给予活动性肺结核母亲所生的新生儿以药物预防或卡介苗（BCG）接种，约有50%的婴儿会在出生后1年内发病。
围产期结核的症状和体征
新生儿结核病的临床表现无特异性，但常以多器官受累为标志。婴儿出现急性病或慢性病表现。有结核接触史的婴儿出现发热、嗜睡、呼吸窘迫或对治疗无反应的肺炎、肝脾肿大和生长停顿，提示结核病可能。
围产期结核病的诊断
气管分泌物、尿、胃冲洗液和脑脊液抗酸杆菌培养
胸部X线检查
有时皮肤结核菌素试验不是特别敏感
所有考虑结核病的新生儿需要行胸部X线检查，气管分泌物、尿、胃冲洗液和脑脊液作抗酸杆菌培养。应进行腰椎穿刺以测量细胞计数，葡萄糖和蛋白质，以及获得CSF培养物。胎盘也应进行检查和培养。皮肤结核菌素试验不是特别敏感，但仍需给予检查。对成人有用的TB特异性干扰素-gamma释放试验由于灵敏度低未被批准用于婴儿。可能需要对肝脏、淋巴结或肺、胸膜做活检证实诊断。应该做婴儿艾滋病毒检测。
如果新生儿无症状，而其母亲皮肤结核菌素试验阳性、胸部X线阴性、没有结核活动征象，则应当对所有的家庭成员进行密切的随访和评估。如果新生儿并未接触过活动的TB，那么就无需进行治疗或检查。如果在出生后，新生儿的环境中存在显著的活动TB暴露，那么，就应按上述的方法，针对可疑的TB进行评估。
经验与提示
围产期结核病的治疗
异烟肼(INH)用于皮肤试验阳性或高危暴露的新生儿
如果存在TB，则添加其他药物（例如，利福平、乙胺丁醇、乙硫异烟胺、吡嗪酰胺和一种氨基糖苷类药物）
治疗方法视是否存在活动TB或是仅仅存在皮肤试验阳性（母亲、婴儿或二者皆有），提示感染但无疾病。
结核菌素试验阳性的妊娠妇女
母亲应该检查是否存在活动性结核病。如果排除活动性疾病，INH的使用可以推迟到产后期之后，因为INH的肝毒性在妊娠中增加，并且对于新生儿而言，从具有阳性结核菌素试验的母亲收缩TB的风险比对于胎儿更大。 然而，如果女性最近与传染性结核病的人接触（在这种情况下，益处超过风险），治疗给予9个月，连同补充的吡哆醇。暴露于传染性肺结核的孕妇的治疗应该延后到妊娠早期结束后。
结核菌素试验阳性的婴儿
新生儿没有临床症状、检验和X线表现，仍需给予异烟肼10mg/kg，每天一次，疗程为9个月，同时密切随访。纯母乳喂养新生儿应接受吡哆醇1〜 2 mg/kg，每天1次。
有活动性结核病的妊娠妇女
无证据表明在孕期应用异烟肼、乙胺丁醇和利福平的推荐剂量对人类胎儿有致畸作用。 怀孕妇女可联合使用异烟肼（300 mg口服）、乙胺丁醇（每日15～25 mg/kg，最大剂量2.5 g）和利福平（600 mg口服）。 所有接受INH的孕妇和哺乳期妇女也应接受25至30 mg口服吡哆醇。所有这些药物均可每日口服1次。 推荐的疗程为至少9个月，除非发生细菌耐药。若有耐药，疗程可能需要延长至18个月。
由于链霉素对发育中的胎儿有耳毒性，因此除非利福平禁忌使用，否则应避免在怀孕早期使用链霉素。 应尽可能避免使用其他抗结核药物，因为有致畸作用（如乙硫异烟胺）或缺乏孕期中使用的经验。
母亲在接受治疗时无传染性，无需停止母乳喂养。
活动性肺结核菌的患者应向当地卫生部门报告。活动性肺结核母亲应该进行HIV检查。
母亲或亲密接触者有活动性结核的无症状新生儿
如上所述评估新生儿的先天性TB，并且通常仅在母体和新生儿的有效治疗正在进行的情况下与母体分离。若排除先天性结核，一旦新生儿接受INH治疗，除非母亲（或接触的家属）可能携带多药耐药菌株或对治疗依从性较差（包括肺结核菌活动期不戴口罩），观察不到按时治疗，否则没必要隔离。在婴儿回家以前，家庭成员必须接受检查并排除结核病。
如果治疗的依从性好，且家庭成员无结核病（即母亲正在接受治疗，并且不存在其他传播风险）婴儿可以开始应用异烟肼10 ~ 15mg/kg po qd，并如期回家。母乳喂养的婴儿应补充吡多辛，1～2 mg/kg po qd。
皮肤测试应在3或4个月龄时进行。如果新生儿是结核菌素阴性并且初始感染接触已经坚持治疗并且具有阳性应答，则停止INH。 如果皮肤测试为阳性，则如前所述进行胸部X射线和用于抗酸杆菌的培养，并且如果排除活动性疾病，则继续用INH治疗总共9个月。如果任何时候TB的培养呈阳性，婴儿按照活动性TB接受治疗
如果处于无结核传染源环境中，但不能保证遵从医嘱，应考虑给婴儿接种卡介苗，而且尽快开始异烟肼治疗。（尽管异烟肼会抑制卡介苗细菌的增殖，但临床试验和病例报告均支持这种联合用药方法）。 卡介苗接种不能保证不发生结核病，但可以防止严重的和广泛的结核病发生（如结核性脑膜炎）。卡介苗应仅用于皮肤试验阴性及HIV检测阴性的新生儿的接种。对这些婴儿应密切随访，尤其在生后第1年内（注意：卡介苗接种对免疫抑制的患儿和那些怀疑有HIV感染的患儿是禁忌的。
（警告： 免疫抑制患者和怀疑感染 HIV 的患者禁用 BCG 疫苗。然而，在高危人群中，世界卫生组织 [与美国儿科学会不同] 建议无症状的 HIV 感染新生儿在出生时或出生后不久接受 BCG 疫苗。)
活动性结核病新生儿
对于先天性TB，美国儿科学会推荐新生儿结核病治疗时使用异烟肼，每日10～15 mg/kg，口服；利福平，每日10～20 mg/kg口服；吡嗪酰胺，每日30～40 mg/kg口服；和一种氨基糖苷类药物（如，阿米卡星—参见新生儿氨基糖苷类药物推荐剂量表）。这种疗法应基于耐药试验的结果进行调整。吡哆醇需要被给予如果新生儿是纯母乳喂养。乙胺丁醇通常被避免，因为它引起眼睛毒性，这是不可能在新生儿中评估。
对出生后获得性肺结核，推荐的口服治疗方案是使用异烟肼，每日10～15mg/kg；利福平，每日10～20mg/kg；吡嗪酰胺，每日30～40mg/kg。 第四种药物如乙胺丁醇20～25mg/kg po qd，乙硫异烟胺7.5～10mg/kg po bid（或5～6.67mg/kg po tid），如果怀疑有耐药性或结核性脑膜炎，或儿童居住在结核病患者中艾滋病毒感染率≥5％的地区，应添加氨基糖甙类药物。 在完成最初2个月治疗后，应继续使用异烟肼和利福平，以完成6个月到12个月的疗程。母乳喂养的婴儿应补充吡多辛。
当累及中枢神经系统时，开始治疗中应包括皮质类固醇（泼尼松每日2mg/kg，最多每天60 mg，共用4～6周，然后逐渐减量）。在所有脑膜炎症状消失后和2次腰穿（至少间隔1周）作脑脊液培养为阴性时才能停止激素治疗。 然后每日1次或每周2次用异烟肼和利福平，再治疗10个月。对于严重的粟粒状的疾病，胸膜或心包的溢出物，支气管内疾病，或是腹部TB，也可以考虑采用类固醇激素治疗。
婴儿和儿童非先天性获得的结核病，若没有扩散至全身，也未累及中枢神经系统、骨骼或关节，对抗结核药物敏感的患儿可以用6～9个月（总）疗程进行有效治疗。如果从婴儿或母亲身上重新发现病原体，则必须作药敏试验。应通过对血液学，肝脏和耳部症状的反复监测来确定对治疗的反应和药物的毒性，但通常无需频繁的实验室检测。
直接观察治疗可以提高治疗的依从性和治疗的成功。很多抗结核药物还没有儿童剂量。这些药物的使用标准仍需专业医生进一步制定完善。
围产期结核病的预防
在发达国家不进行常规的新生儿卡介苗接种，但BCG接种可以控制儿童结核的发病率或降低高危人群发病的严重性。
关键点
结核（TB）可以通过吸入感染的羊水或通过呼吸传播在出生后经胎盘获得。
新生儿结核病的表现是非特异性的，但通常涉及多种器官（包括肺，肝和/或中枢神经系统）。
胸片、气管分泌物、尿、胃冲洗液TB培养和脑脊液抗酸杆菌培养。
异烟肼（INH）用于皮试阳性或高危暴露的新生儿。
添加其他药物（例如，利福平，乙胺丁醇，吡嗪酰胺，乙硫异烟胺，氨基糖苷）用于活动性结核。