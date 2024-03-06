I型和III型：葡糖脑苷脂酶替代

有时采用美格鲁特，伊利格鲁特，或脾切除术，骨髓或干细胞移植

对I型及III型，静脉注射葡糖脑苷脂酶进行酶替代治疗有效；II型并无治疗措施。修饰该酶以有效递送至溶酶体。接受酶置换的患者需要监测血红蛋白和血小板，常规通过CT或MRI评价肝脏和肾脏的体积及通过骨骼检查、双能X线吸收仪扫描或MRI检查骨骼疾病。

米氮平片（100mg口服，3次/日），一种葡萄糖基神经酰胺合成酶抑制剂，能减少葡萄糖脑苷脂酶的底物葡萄糖脑苷脂的浓度，是不能接受酶置换患者的另一选择。

另一种口服葡萄糖神经酰胺合酶抑制剂 Eliglustat 也能降低葡萄糖脑苷脂浓度。

伴贫血、白细胞减少或血小板减少的患者或脾体积增大引起不适时脾切除术可能会有帮助。贫血的患者需要输血。

骨髓移植或干细胞移植提供了有决定性的治愈的机会，但考虑其实际的患病率和死亡率，此被认为是最后的手段。