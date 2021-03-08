新生儿血糖水平>150mg/dL（>8.3mmol/L）称为高血糖症。通过血清葡萄糖检测来诊断。治疗方法是降低静滴葡萄糖的浓度或输注速率，或静脉输注胰岛素。
新生儿高血糖症最常见的原因是
医源性
医源性高血糖症通常包括：极低出生体重儿（<1.5kg）在生后最初几日内，快速输注葡萄糖溶液后可发生严重高血糖症。
严重的应激反应（如手术创伤、窒息、呼吸窘迫综合征或脓毒血症）也可发生高血糖症，特别是真菌性脓毒血症更是有密切关系。部分早产儿存在胰岛素抵抗，阻碍前胰岛素向胰岛素转化，可以引起高血糖症。此外，暂时性新生儿糖尿病是一种罕见的自限性高血糖症，常发生在小于胎龄儿。肾上腺皮质激素的应用可引起暂时性高血糖症。高血糖症的发生率低于低血糖症的发生率，但仍十分重要，可能增加潜在病症的发病率和死亡率。
新生儿高血糖的症状和体征
新生儿高血糖的症状和体征是基础疾病的症状和体征。
新生儿高血糖症的诊断
血清葡萄糖检测
新生儿高血糖的诊断是通过血清葡萄糖检测。诊断根据血糖浓度测定，实验室检查还包括尿糖和血浆渗透压检查。
新生儿高血糖症的治疗
静脉注射右旋糖苷浓度或比率的降低，或是二者同时降低。
有时静脉注射胰岛素。
治疗方面，如果是医源性情况，治疗措施包括降低葡萄糖溶液输注（同时将浓度从10%改为5%，或减慢静脉输注速度），在低浓度葡萄糖输注（如 4 mg/kg/min）的情况下高血糖仍然持续，提示存在胰岛素相对缺乏或者胰岛素抵抗的可能性。
治疗其他原因是快速作用的胰岛素。可在10%葡萄糖溶液中加入胰岛素，按正规速度0.01～0.1U//kg/h输注，直至血糖水平正常。胰岛素可加入另外的10%葡萄糖溶液中，然后与维持输注的10%葡萄糖溶液一起使用，这样就可调节输注速率而不改变总体静脉输液的速率。对 胰岛素 治疗的反应无法预计，故监测血糖水平和仔细调节胰岛素的输注速率是非常重要的。
对新生儿暂时性糖尿病，需要细心维持葡萄糖内环境和液体的稳定，直至高血糖症自行消失，这通常需要数周。
任何由于高血糖症致渗透性利尿引起的水电解质的丢失均需给予及时补充。