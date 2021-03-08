静脉注射右旋糖苷浓度或比率的降低，或是二者同时降低。

有时静脉注射胰岛素。

治疗方面，如果是医源性情况，治疗措施包括降低葡萄糖溶液输注（同时将浓度从10%改为5%，或减慢静脉输注速度），在低浓度葡萄糖输注（如 4 mg/kg/min）的情况下高血糖仍然持续，提示存在胰岛素相对缺乏或者胰岛素抵抗的可能性。

治疗其他原因是快速作用的胰岛素。可在10%葡萄糖溶液中加入胰岛素，按正规速度0.01～0.1U//kg/h输注，直至血糖水平正常。胰岛素可加入另外的10%葡萄糖溶液中，然后与维持输注的10%葡萄糖溶液一起使用，这样就可调节输注速率而不改变总体静脉输液的速率。对 胰岛素 治疗的反应无法预计，故监测血糖水平和仔细调节胰岛素的输注速率是非常重要的。

对新生儿暂时性糖尿病，需要细心维持葡萄糖内环境和液体的稳定，直至高血糖症自行消失，这通常需要数周。

任何由于高血糖症致渗透性利尿引起的水电解质的丢失均需给予及时补充。