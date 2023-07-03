新生儿呼吸窘迫综合征

呼吸窘迫综合征是<37周的早产儿缺乏肺表面活性物质所致。发病危险性与胎龄呈反比。患儿生后很快出现呼吸呻吟、辅助呼吸肌参与和鼻翼扇动。根据临床表现和产前胎儿肺成熟度的估计可作出诊断。治疗主要是支持治疗和肺表面活性物质的应用。

（参见围产期呼吸系统疾病概述。）

出生的过程中新生儿生理上发生巨大的变化，有时在宫内正常的胎儿出生时也可能出现问题。鉴于这个缘故，在分娩过程中，应有具备新生儿复苏技能的人员在场。孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险。

新生儿呼吸窘迫综合征的病因 肺表面活性物质的分泌量直到妊娠晚期（34~36周）才达到足够，呼吸窘迫综合征（RDS）的风险随着早产的时间增加而增加。其他危险因素包括：多胎、糖尿病母亲、白人男性。 但在宫内发育迟缓或子痫或先兆子痫或高血压母亲、延迟破膜、母亲应用激素的新生儿中少见。 表面活性蛋白基因（SP-B和SP-C）和ATP结合盒载体A3（ABCA3）基因的突变导致的RDS少见。

新生儿呼吸窘迫综合征的病理生理学 肺表面活性物质是由Ⅱ型肺泡上皮细胞所分泌的磷脂和脂蛋白混合物（见新生儿肺功能）。可减少覆盖肺泡的液体层表面张力，减少肺泡塌陷，促使肺泡扩张，维持正常功能。 由于表面活性剂不足，需要更大的压力来打开肺泡。没有足够的气道压力，则出现弥漫性肺不张，诱发炎症反应和肺水肿。由于通过不张肺组织的血液不能进行氧合，产生肺内右向左分流，致使患儿缺氧。肺顺应性下降也使肺做功增加。严重呼吸窘迫综合征者，因膈肌和肋间肌疲劳而致二氧化碳潴留和呼吸性酸中毒。 RDS的并发症 呼吸窘迫综合征的并发症包括脑室内出血，脑室周白质损伤，张力性气胸，支气管肺发育不良 ，败血症和新生儿死亡。颅内并发症与低氧血症，高碳酸血症，低血压，动脉血压的波动，以及低脑灌注 （见 颅内出血)。

新生儿呼吸窘迫综合征的症状和体征 呼吸窘迫综合征表现有呼吸增快、劳力性呼吸困难，呼吸呻吟常在生后立即或数小时内发生，胸骨上、下窝吸气性凹陷，鼻翼扇动。肺不张范围和呼吸衰竭的严重程度逐渐加重，出现发绀、嗜睡、呼吸不规则和呼吸暂停，如果肺扩张、通气和氧合不充分，最终可能导致心脏衰竭。 极低出生体重儿<1000g由于肺组织过于僵硬，在出生时不能建立或持续呼吸。 检查时呼吸音降低，并可能听到爆裂声。

新生儿呼吸窘迫综合征的预后 经治疗病例的预后佳，死亡率<10%。在充分的通气支持下，表面活性剂的生产最终开始，一旦开始生产，RDS在4或5天内消退。然而，与此同时，严重的低氧血症可导致多器官衰竭和死亡。 早产率越高，患慢性肺部疾病，支气管肺发育不良或两者皆有的风险越高。

新生儿呼吸窘迫综合征的预防 当胎儿必须在 24 周至 34 周之间分娩时，在分娩前给予母亲倍他米松或地塞米松会诱导胎儿表面活性剂的产生，并降低 RDS 的风险或减轻其严重程度。（见 早产。) 妊娠 < 30 周的新生儿，尤其是那些产前未接触皮质类固醇的新生儿，患RDS的风险很高。对这些新生儿进行预防性气管内表面活性剂治疗已被证明可以降低新生儿死亡和某些形式的肺部疾病的风险（例如， 气胸）。