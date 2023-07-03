新生儿呼吸窘迫综合征

呼吸窘迫综合征是<37周的早产儿缺乏肺表面活性物质所致。发病危险性与胎龄呈反比。患儿生后很快出现呼吸呻吟、辅助呼吸肌参与和鼻翼扇动。根据临床表现和产前胎儿肺成熟度的估计可作出诊断。治疗主要是支持治疗和肺表面活性物质的应用。
（参见围产期呼吸系统疾病概述。）
出生的过程中新生儿生理上发生巨大的变化，有时在宫内正常的胎儿出生时也可能出现问题。鉴于这个缘故，在分娩过程中，应有具备新生儿复苏技能的人员在场。孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险。
新生儿呼吸窘迫综合征的病因
新生儿呼吸窘迫综合征的病理生理学
肺表面活性物质是由Ⅱ型肺泡上皮细胞所分泌的磷脂和脂蛋白混合物（见新生儿肺功能）。可减少覆盖肺泡的液体层表面张力，减少肺泡塌陷，促使肺泡扩张，维持正常功能。
由于表面活性剂不足，需要更大的压力来打开肺泡。没有足够的气道压力，则出现弥漫性肺不张，诱发炎症反应和肺水肿。由于通过不张肺组织的血液不能进行氧合，产生肺内右向左分流，致使患儿缺氧。肺顺应性下降也使肺做功增加。严重呼吸窘迫综合征者，因膈肌和肋间肌疲劳而致二氧化碳潴留和呼吸性酸中毒。
RDS的并发症
新生儿呼吸窘迫综合征的症状和体征
呼吸窘迫综合征表现有呼吸增快、劳力性呼吸困难，呼吸呻吟常在生后立即或数小时内发生，胸骨上、下窝吸气性凹陷，鼻翼扇动。肺不张范围和呼吸衰竭的严重程度逐渐加重，出现发绀、嗜睡、呼吸不规则和呼吸暂停，如果肺扩张、通气和氧合不充分，最终可能导致心脏衰竭。
极低出生体重儿<1000g由于肺组织过于僵硬，在出生时不能建立或持续呼吸。
检查时呼吸音降低，并可能听到爆裂声。
新生儿呼吸窘迫综合征的诊断
临床评估
动脉血气(低氧血症和高钙血症）
胸部X线检查
血，脑脊液 和气管吸出物培养
RDS的诊断是通过临床表现，包括识别危险因素；动脉血气显示低氧血症和高碳酸血症；还有胸部x光片。胸部X线片显示弥漫性肺不张，通常被描述为具有可见的空气支气管镜的磨砂玻璃外观和低肺扩张; 外观与临床严重程度松散相关。
鉴别诊断包括
新生儿通常需要血培养。 由于与早发性脓毒血症相关的脑膜炎发生率较低，因此出生后通常不进行脑脊液培养，但在某些情况下可以进行（例如，血液培养革兰氏阴性杆菌呈阳性，需考虑迟发性脓毒血症） （1)。 临床诊断B组链球菌肺炎是相当困难的，因而抗生素通常应在获得细菌培养结果之前开始使用。
筛查
RDS可以预期地使用胎儿肺成熟度的测试，其在通过羊膜穿刺术获得的羊水或从阴道收集的（如果膜已经破裂）进行，并且其可以帮助确定递送的最佳时间。对孕39周前的选择性分娩和孕34-36周之间的非选择性分娩对象，若胎儿心脏张力、人绒毛膜促性腺激素水平和超声检查难以确定孕龄时，可选用上述方法。
羊水检查包括
卵磷脂/鞘磷脂比
泡沫稳定性指数试验（羊水中表面活性剂越多，当流体与乙醇混合并摇动时形成的泡沫的稳定性越大）
肺表面活性剂/白蛋白比
当卵磷脂/鞘磷脂的比率>2，以及有磷酸甘油的存在，泡沫稳定指数 ≥ 47，或表面活性物质/白蛋白比率是>55mg/g时，RDS的危险性降低。
诊断参考文献
1.Srinivasan L, Harris MC, Shah SS: Lumbar puncture in the neonate: Challenges in decision making and interpretation.Semin Perinatol 36(6):445–453, 2012.doi: 10.1053/j.semperi.2012.06.007
新生儿呼吸窘迫综合征的治疗
如果需要，气管内表面活性剂
根据需要吸氧
根据需要进行机械通气
呼吸窘迫综合征的特殊治疗为气管内使用肺表面活性物质。气管内插管同时也能达到充分改善通气和氧合的目的。
越来越多的证据支持使用侵入性较小的通气技术，例如鼻持续气道正压通气（CPAP），即使是极早产的婴儿（1)。 接受鼻CPAP的RDS婴儿需要增加吸入氧气（FiO2）的比例，已证实可获益于短暂插管给予表面活性剂后立即拔管（1)。 通过细导管给予气管内表面活性剂是一种较新的技术，也已显示出有助于降低BPD的风险。这两种技术均显示出BPD病例减少的趋势，但机械通气的天数并没有减少（2、3)。
使用肺表面活性物质能加快患儿的恢复，降低发生气胸、肺间质气肿、脑室内出血和支气管肺发育不良的危险，降低住院新生儿和1岁时的死亡率。表面活性剂替代的选择包括
Beractant
Poractant alfa
Calfactant
Beractant是补充了蛋白B和C、棕榈酸盐、棕榈酸和三棕榈酰甘油酯的脂质牛肺提取物。
表面活性剂 是一种改良的猪肺碎提取物，含有磷脂、中性脂质、脂肪酸以及表面活性剂相关蛋白 B 和 C。
Calfactant 是含有磷脂，中性脂质，脂肪酸和表面活性剂相关蛋白B和C的小牛肺提取物。
肺顺应性可以在治疗后快速改善。呼吸机峰值吸气压力可能需要快速降低，以降低肺气体泄漏的风险。 其他呼吸机参数（例如， FiO2，频率）也可能需要被减少。
治疗参考文献
1.Blennow M, Bohlin K: Surfactant and noninvasive ventilation.Neonatology 107(4):330–336, 2015.doi: 10.1159/000381122
2.Bohlin K, Gudmundsdottir T, Katz-Salamon M, et al: Implementation of surfactant treatment during continuous positive airway pressure.J Perinatol 27(7):422–427, 2007.doi: 10.1038/sj.jp.7211754
3.Aldana-Aguirre JC, Pinto M, Featherstone RM, Kumar M: Less invasive surfactant administration versus intubation for surfactant delivery in preterm infants with respiratory distress syndrome: A systematic review and meta-analysis.Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 102(1):F17–F23, 2017.doi: 10.1136/archdischild-2015-310299
新生儿呼吸窘迫综合征的预后
经治疗病例的预后佳，死亡率<10%。在充分的通气支持下，表面活性剂的生产最终开始，一旦开始生产，RDS在4或5天内消退。然而，与此同时，严重的低氧血症可导致多器官衰竭和死亡。
早产率越高，患慢性肺部疾病，支气管肺发育不良或两者皆有的风险越高。
新生儿呼吸窘迫综合征的预防
关键点
呼吸窘迫综合征（RDS）是<37周的早产儿缺乏肺表面活性物质所致，这通常仅发生在<37 周妊娠出生的新生儿； 缺乏随着早产的增加而恶化。
如果缺乏肺表面活性物质，肺泡关闭或未能打开，则出现弥漫性肺不张，诱发炎症反应和肺水肿。
除了引起呼吸功能不全，呼吸窘迫综合征增加心室内出血的风险，张力性气胸，支气管肺发育不良，脓毒血症和死亡。
临床诊断和胸部X光检查；通过适当的培养物排除肺炎和败血症。
如果预期早产，通过测试羊水来测定卵巢卵磷脂/鞘磷脂比，泡沫稳定性或表面活性剂/白蛋白比例来评估肺成熟。
如果她必须在妊娠24 周和34周之间分娩，时间允许的话，给母亲几个剂量的胃肠外皮质类固醇（倍他米松，地塞米松） 皮质类固醇诱导胎儿表面活性物质生产并降低RDS的风险和/或严重性。
如果婴儿需要立即插管或由于鼻腔持续气道正压呼吸状况恶化，可根据需要给予呼吸支持，并使用气管内表面活性剂治疗。