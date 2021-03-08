高钠血症是指血清钠浓度>150 mEq/L (> 150 mmol/L)，主要原因见于脱水。症状包括昏睡和惊厥。治疗上谨慎补充0.45%的生理盐水。
(高钠血症的治疗 在其他章节讨论。）
新生儿高钠血症的病因
高钠血症可发生于：
当水丢失大于钠丢失时（高渗性脱水）
摄钠大于排钠（盐中毒）
两种情况并存
腹泻、呕吐、高热均可使失水大于失钠，引起低钠血症 也见于新生儿早期吃奶差（例如，母亲和婴儿均初学母乳喂养），尤其是24～28周早产的极低体重儿。极低体重儿的非显性失水系由于未成熟的皮肤角质层和肾功能发育不完善、导致自由水排泄的尿浓缩功能降低所致。辐射取暖器和光疗是非常值得重视的经皮肤的非显性失水，接受该治疗的患儿最初几天需水量最高可达250mL/kg/d，其后随着角质层发育的不断完善，不显性失水逐渐减少。一种罕见原因是中枢性或肾性尿崩症。对于高钠血症和脱水的婴儿，其脱水情况往往比体格检查结果更严重，因为渗透浓度的升高有助于维持细胞外液空间（循环血容量）。
溶质超负荷大多由于自制的配方奶中添加过多的盐，或由于使用高渗性液体。冰冻血浆和白蛋白中含钠，当反复应用于较小的早产儿，也可引起高钠血症。
新生儿高钠血症的症状和体征
新生儿高钠血症的诊断
血清钠浓度
根据患儿的症状和体征，通过测定血清钠浓度可以确诊高钠血症。
其他的实验室检查结果包括有BUN的升高，血清糖浓度的轻度升高，以及血清钾浓度降低时的血清钙浓度的降低。
新生儿高钠血症的治疗
静脉输注0.9%的生理盐水，接着输注低张的盐水（0.3%或0.45％的盐水）
重度脱水的婴儿必须先恢复其循环血量，通常是静脉输注0.9%的生理盐水，以20mL/kg计算的等分部分。然后用5%葡萄糖/0.3%至0.45%生理盐水IV溶液进行治疗，其体积等于计算出的液体亏缺量(另见儿童脱水的治疗)，治疗时间为2至3天，以避免血清渗透压迅速下降，否则会导致水迅速进入细胞并可能导致脑水肿。必须同时给予维持液体。治疗的目的是降低血钠10 mEq/L/d (10 mmol/L/d)。过快地校正血清钠可能会产生严重的不良后果，包括脑水肿。补液期间要监测体重、血电解质、尿量、尿比重，以便于及时调整补液方案。一旦显示足够的尿量，添加钾以提供维持需求或替代尿失禁。
由钠中毒性引起的极重度高钠血症（Na>200mEq/L [> 200 mmol/L]），特别是血钠升高极快时，应使用腹膜透析治疗。
新生儿高钠血症的预防
高钠血症的预防要求注意非寻常性血容量及其成分的丢失，以及维持微环境稳定时使用的溶液成分。由于新生儿和小婴儿不能有效地表示口渴和自己补充水分，因此脱水的危险性最大。 在混合喂养时必须特别注意食品成分（例如，婴儿配方奶和经胃管喂养的浓缩食物），尤其在有发生潜在性脱水的时候，如腹泻发作期间、摄入水分少、呕吐或高热等。
关键点
高钠血症通常由于脱水（例如，由腹泻，呕吐，高热引起）；钠过载是罕见的。
体征包括：昏睡、不安、反射亢进、痉挛、体温过高和惊厥。
可能发生颅内出血，静脉窦血栓形成和急性肾小管坏死。
通过发现血清钠浓度 > 150mEq/L (> 150 mmol/L)诊断。
如果原因是脱水，用0.9％盐水恢复循环血液体积，然后以等于计算的流体缺乏的体积得到5％D/W/0.3％至0.45％盐水溶液静脉输注。
在 2 到 3 天内补充水分，以避免血清钠下降过快，这可能会产生严重的不良后果。