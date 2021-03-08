高钠血症可发生于：

当水丢失大于钠丢失时（高渗性脱水）

摄钠大于排钠（盐中毒）

两种情况并存

腹泻、呕吐、高热均可使失水大于失钠，引起低钠血症 也见于新生儿早期吃奶差（例如，母亲和婴儿均初学母乳喂养），尤其是24～28周早产的极低体重儿。极低体重儿的非显性失水系由于未成熟的皮肤角质层和肾功能发育不完善、导致自由水排泄的尿浓缩功能降低所致。辐射取暖器和光疗是非常值得重视的经皮肤的非显性失水，接受该治疗的患儿最初几天需水量最高可达250mL/kg/d，其后随着角质层发育的不断完善，不显性失水逐渐减少。一种罕见原因是中枢性或肾性尿崩症。对于高钠血症和脱水的婴儿，其脱水情况往往比体格检查结果更严重，因为渗透浓度的升高有助于维持细胞外液空间（循环血容量）。

溶质超负荷大多由于自制的配方奶中添加过多的盐，或由于使用高渗性液体。冰冻血浆和白蛋白中含钠，当反复应用于较小的早产儿，也可引起高钠血症。