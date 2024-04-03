最常见的遗传性AVP-R是杂合子女性中具有可变外显率的X连锁性状，影响精氨酸血管加压素（AVP）受体2基因。杂合子女性可能没有任何症状或不同程度的多尿和烦渴，或可能会严重影响男性。

在极少数情况下，AVP-R是由影响水通道蛋白-2基因的常染色体隐性或常染色体显性突变引起，男性和女性均可发病。