精氨酸加压素抵抗（AVP-R），以前称为肾性尿崩症（NDI），是由于肾小管对加压素（ADH）的反应受损而无法浓缩尿液，从而导致大量稀尿的排泄。本病可为遗传性或继发于肾脏浓缩功能受损的疾病。临床上出现多尿以及与脱水和高钠血症相关的症状和体征。根据禁水后和（或）给予外源性血管加压素后产生的尿渗透压的变化进行诊断。治疗包括充足的水摄入、噻嗪类利尿剂、非甾体抗炎药和低盐低蛋白饮食。
精氨酸加压素 抵抗（AVP-R）以前称为肾源性尿崩症（NDI）（1) 的特征是无法浓缩尿液以应对 加压素。精氨酸加压素缺乏症的特点是缺乏加压素。两个都 精氨酸加压素 抵抗和 精氨酸加压素 缺陷可能是完全的，也可能是部分的。
参考文献
1.Arima H, Cheetham T, Christ-Crain M, et al: Changing the Name of Diabetes Insipidus: A Position Statement of the Working Group for Renaming Diabetes Insipidus.J Clin Endocrinol Metab 108(1):1-3, 2022.doi: 10.1210/clinem/dgac547
精氨酸加压素抵抗的病因
AVP-R 可以
遗传性
获得性
遗传性AVP-R
最常见的遗传性AVP-R是杂合子女性中具有可变外显率的X连锁性状，影响精氨酸血管加压素（AVP）受体2基因。杂合子女性可能没有任何症状或不同程度的多尿和烦渴，或可能会严重影响男性。
在极少数情况下，AVP-R是由影响水通道蛋白-2基因的常染色体隐性或常染色体显性突变引起，男性和女性均可发病。
获得性AVP-R
获得性AVP-R可能发生于疾病（许多为微管间质性疾病）或药物破坏了髓质或远端肾实质，使尿液浓缩功能受损，导致肾脏对血管加压素不敏感。这些疾病包括：
肾痨和髓质囊性病复合体
镰状细胞肾病
输尿管周围纤维化梗阻解除后
Bardet-Biedl综合征
某些肿瘤疾病（如骨髓瘤、肉瘤）
许多药物，尤其是锂，还有其他（去甲金霉素、两性霉素B、地塞米松、多巴胺、氧氟沙星、奥利司他）
可能慢性低钾性肾病
获得性AVP-R也可为特发性的。任何老年患者、患病患者或患有急性或慢性肾功能不全的患者都可能出现轻度获得性AVP-R。
此外，某些临床综合征可能与AVP-R相似：
在孕后半期胎盘能分泌血管加压素酶（称为妊娠期尿崩症综合征）。
垂体手术后，部分患者分泌无作用的ADH的前体而不是血管加压素。
精氨酸加压素抵抗的症状和体征
产生大量的稀释尿（3～20L/d）是本病的标志。典型的患者渴觉反应正常，血钠接近正常。 但某些水的来源困难或不能表达口渴的患者（如婴儿、痴呆的老年人）可因过度脱水引起高钠血症。高钠血症可能会引起神经系统症状，如神经肌肉兴奋，精神错乱，抽搐或昏迷。输尿管扩张很少见，但可能发生在尿量大的严重病例中。
精氨酸加压素抵抗的诊断
24小时尿量和渗透压
血电解质
禁水试验
AVP-R被怀疑与任何多尿患者有关。在婴儿，多尿可以由护理人员注意;如果没有，第一个表现可能是脱水。
初步检测包括24小时（不限制液体）的尿量和渗透压和血电解质。
AVP-R患者每天排出>5mL/kg尿液(多尿)。如果尿渗透压<300mOsm/kg（300mmol/L；被称为水利尿），可能是精氨酸加压素缺乏或抵抗患有AVP-R时，尿液渗透压通常<200 mOsm/kg（200 mmol/L），尽管有低血容量症的临床体征（通常，低血容量症患者的尿液渗透压很高）。如果渗透压>300 mOsm/kg(300 mmol/L)，可能是溶质利尿。须排除糖尿和其他原因引起的溶质利尿。
有足够自由水摄入的患者，血钠轻度升高（142～145mEq/L，或 142~145 mmol/L），但若患者自由水摄入不足，则血钠明显升高。
禁水试验
本病确诊根据禁水试验，该试验可检查最大尿液浓缩能力和对外源性血管加压素的反应。
在测试过程中，尿体积渗透压浓度将每小时测定，血清渗透压测定则每2小时。禁水3～6小时后，AVP-R患者的尿液最大渗透压异常低（<300 mOsm/kg或300 mmol/L）。通过皮下注射5单位外源性加压素（加压素水溶液）或鼻内滴入10 mcg去氨加压素，并测量尿液渗透压，可以将AVP-R与精氨酸加压素缺乏症（缺乏加压素）区分开来。在精氨酸加压素 缺乏症（AVP-D）患者中，服用外源性加压素 后2小时内，尿液渗透压增加50%至100%（部分精氨酸加压素缺乏症为15%至45%）。AVP-R患者通常尿液渗透压只有微小上升（(< 50 mOsm/kg [50 mmol/L]；部分AVP-R患者高达45%）。
精氨酸加压素抵抗的治疗
摄入足够的水分
限制饮食中的盐和蛋白质
纠正病因
有时使用噻嗪类利尿剂、非甾体抗炎药（NSAID）或阿米洛利
治疗包括确保患者摄入足够量的水，低盐低蛋白饮食；纠正病因，停用任何可能的肾毒性药物。若患者能很好摄入水，则很少发生严重后果。
这些治疗若症状未改善，可予以药物减少尿量。噻嗪类利尿剂（例如，氢氯噻嗪25mg口服一次或两次/天）可通过减少向收集小管中的加压素敏感部位的水输送而减少尿量。 NSAIDs（消炎痛）、阿米洛利也有效。
精氨酸加压素抵抗的预后
如果不及早开始治疗，患有遗传性AVP-R的婴儿可能会出现脑损伤，并伴有永久性智力残疾。即使经过治疗，患儿常因频繁脱水而出现身体发育迟缓。除输尿管扩张外，AVP-R的所有并发症均可通过充足的饮水预防。
关键点
AVP-R患者因肾小管对血管加压素的反应受损，不能使尿液浓缩。
他们通常排泌大量稀释尿液，适度口渴接近正常血清钠水平。
对有多尿或患病家庭成员的婴儿考虑遗传性AVP-R，从而最大限度地减少可预防的神经系统后遗症。
检测24小时尿量、渗透压和血清电解质
行禁水试验明确诊断。
确保有足够的自由水的摄入量，限制饮食盐和蛋白质，并根据需要使用噻嗪类利尿剂或阿米洛利。