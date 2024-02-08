细菌性脑膜炎发生于3个月以上新生儿

婴儿的细菌性脑膜炎是脑膜和蛛网膜下腔的严重感染。 婴儿可以存在非特异性症状和体征（例如，嗜睡，易激惹，喂食不足，发热或体温过低）。诊断依据脑脊液分析。治疗是用抗微生物剂，对于选定的婴儿，地塞米松。
脑膜炎的概述，请参阅 脑膜炎概述。 对于年龄较大的儿童和成人急性细菌性脑膜炎，见 急性细菌性脑膜炎，对于<3个月儿童，见 新生儿细菌性脑膜炎。对于病毒性脑膜炎，其中包括婴儿和儿童，见 病毒性脑膜炎。
婴儿细菌性脑膜炎的病因
细菌性脑膜炎的病因和发病率与年龄密切相关，婴儿是否接受过乙型流感嗜血杆菌b型结合疫苗和肺炎链球菌结合疫苗的常规免疫接种 (1)。
在未接受常规免疫的婴儿中，细菌性脑膜炎的常见原因包括 (2)
肺炎链球菌（许多血清型；特别是对没有肺炎链球菌联合疫苗接种记录的婴儿）
脑膜炎奈瑟氏菌 （尤其是B血清群，但偶尔A，C，Y或W135组）
流感嗜血杆菌B型（特别是没有流感嗜血杆菌B型结合疫苗接种记录的婴儿）
其他的婴儿和儿童的细菌性脑膜炎的病因已报道，但是非常罕见。 单核细胞增生利斯特氏菌，无乳链球菌和大肠杆菌引起3岁以下婴儿的疾病；它们很少是存活至> 3个月的极早产儿的病因。Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌脑膜炎可能发生在有创伤或神经外科手术的婴儿中。
病因参考文献
1.Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics: Red Book: 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases, ed.32, edited by Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, and Sawyer MH.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.
2.Weinberg GA, Stone RT: Bacterial infections of the nervous system.In Swaiman's Pediatric Neurology: Principles and Practice, 6th ed., edited by Swaiman KF, Ashwal S, Ferriero DM, et al.Philadelphia, Elsevier, 2018, pp 883–894.
婴儿细菌性脑膜炎的症状和体征
患者年龄越小，脑膜炎的症状和体征越不明显。
细菌性脑膜炎的初始表现可能是急性发热性疾病，伴有呼吸道或胃肠道症状，随后才出现严重疾病的征象。 约33%~50%的新生儿可能有一个凸起的前囟门，但少见项背的僵硬或其他经典脑膜标志（例如，Kernig征或Brudzinski征），这些通常存在于年龄较大的孩子。 对于<12个月的儿童，不应使用不存在颈背僵硬来排除脑膜炎。
经验与提示
随着细菌性脑膜炎的发展，儿童出现中枢神经系统（CNS）表现，有时非常快。中枢神经系统紊乱的程度从易激性到昏迷。在住院期间，多达15％的患有细菌性脑膜炎的儿童是昏迷或半乳糖。癫痫发作有时与细菌性脑膜炎发生，但只有约20％的儿童——通常是已经有毒，浑浊或昏迷的人。在单纯性，非局灶性热性惊厥发作后，具有正常警觉性和正常的婴儿不太可能患有细菌性脑膜炎（另见 热性惊厥）。
视乳头水肿在任何年龄的患有细菌性脑膜炎的儿童中是非常罕见的。当存在乳头水肿时，应寻求其他原因的乳头水肿；细菌性脑膜炎进展如此之快，以致通常没有足够的时间用于形成乳头状水肿。
婴儿细菌性脑膜炎的诊断
脑脊液 (CSF) 分析和革兰氏染色
一般来说，当脑膜炎的诊断在婴儿中已知或怀疑时，应进行腰椎穿刺。
然而，腰椎穿刺可能会延迟，原因如下：
临床上重要的心肺功能损害（最常见于年轻婴儿）
明显增加的颅内压，包括视网膜变化的迹象；改变的瞳孔反应；高血压，心动过缓和呼吸抑制（库兴三单元组）；和局灶性神经病学体征。
可疑的颅内损伤，包括可见损伤，特别是头部的损伤，或提示非意识伤害的病史。
腰椎穿刺部位感染
怀疑或出血性疾病史（例如，血友病，严重血小板减少症）
在这些情况下，应该进行血液培养，并且应当经验地给予抗生素而不进行腰椎穿刺。 在怀疑颅内压增高的情况下，应该在抗生素给药期间或之后进行神经成像研究（例如，具有和不具有对比增强的颅CT、颅内超声）。如果成像研究的结果表明它是安全的，可以进行腰椎穿刺。然而，在怀疑患有脑膜炎的幼儿中，没有必要在腰椎穿刺前常规进行CT检查；尽管所有脑膜炎患者的颅内压都有一定程度的增加，但患有细菌性脑膜炎的幼儿脑部脑疝很少见。
CSF通常用于分析细胞计数、蛋白质、葡萄糖、革兰氏染色、培养，并且在选定的婴儿中进行聚合酶链反应（PCR）检测肠道病毒（例如，在美国晚夏季和秋季月份有脑膜炎的婴儿）、单纯疱疹病毒或副肠孤病毒。PCR 面板在可用的情况下可能会有用。同时，应留取血液样本一份以获得脑脊液血糖/血糖比值。
细菌性脑膜炎的典型脑脊液发现包括
高白细胞 (WBC) 计数 (> 500/mcL [0.5 × 109/L] 通常高达 10,000 WBC/mcL [10 × 109/L]，多形核白细胞占优势 [> 80%])
蛋白升高（> 100mg/dL [1 gm/L])
低葡萄糖（<40mg/dL [2.2 mmol/L]，通常<10mg/dL [0.56 mmol/L]，脑脊液：血糖比通常<0.33）
革兰氏染色常常在脑脊液中显示细菌性脑膜炎中的生物体。虽然研究结果可能有所不同，但有细菌性脑膜炎的婴儿在检查时很少有完全正常的脑脊液。
此外，还应对婴儿的全身性疾病和其他感染源进行评估，包括 2 组血液培养（如有可能；至少 1 组需氧和厌氧培养瓶）、血清电解质、全血细胞计数和差值，以及尿检和尿培养。
鉴别诊断
细菌性脑膜炎的症状和体征也可能由其他CNS感染引起，包括病毒性脑膜炎（通常为肠道病毒或幼儿的超滤病毒），新生儿HSV感染（几乎仅发生于年龄<1个月的婴儿）、儿童HSV脑炎和脑脓肿。
影响年长儿童和成人的其他中枢神经系统感染病因（如莱姆神经性脑病；真菌性脑膜炎；结核性脑膜炎；巴尔通体感染；因使用非甾体抗炎药、磺胺甲恶唑/三甲氧苄啶（SMX-TMP，复方新诺明）或静脉注射免疫球蛋白而导致的化学性脑膜炎；癌症）很少发生在 12 个月以下的儿童身上，应根据病史、体格检查和脑脊液检查加以鉴别。
在脑膜炎的这些其他原因中，脑脊液的发现通常包括<500 WBC/mcL (0.5 × 109/L) ，具有<50％多形核白细胞，蛋白<100mg/dL (1 g/L)，正常葡萄糖和生物体的革兰氏阴性染色。
婴儿细菌性脑膜炎的治疗
抗菌疗法
一旦诊断出细菌性脑膜炎（实际上或推定的），应确保静脉通路，并给予适当的抗微生物药物（和可能的皮质类固醇）。
3个月以上婴儿的经验性抗菌治疗 针对常见病原体：肺炎球菌、脑膜炎球菌和B型流感嗜血杆菌流。
典型的抗生素治疗方案包括
头孢曲松或新一代头孢菌素（如头孢吡肟） 加
万古霉素
头孢曲松 对于通常在≥3个月的婴儿中引起细菌性脑膜炎。万古霉素是因为某些区域中的一些肺炎球菌菌株对第三代头孢菌素不敏感。在大多数肺炎球菌对青霉素易感的区域（和机构）中，万古霉素可能不是必需的，特别是如果在脑脊液革兰氏染色上没有观察到革兰氏阳性球菌；拒绝万古霉素的决定通常应与传染病专家协商。
一旦鉴定出感染病原体，则使用更具体的靶向药物；例如， 万古霉素可能不再需要。
病原体特异性抗菌治疗
在立即经验的抗微生物药物已经开始后，脑脊液和/或血培养物的结果用于选择更具体靶向的药物，同时等待微生物鉴定和敏感性试验结果。（见表 一旦鉴定细菌并de知药敏结果，即可开始3个月以上婴儿细菌性脑膜炎的特异性治疗.)
如果 肺炎链球菌 被怀疑 （例如，因为在对革兰氏阳性球菌被视为对CSF的革兰氏染色），可用经验性万古霉素应持续至药敏试验结果。万古霉素如果分离物对青霉素或第三代头孢菌素敏感，则停止万古霉素；如果分离株是 不 敏感的，万古霉素是继续的（和一些临床医生添加利福平）。因为地塞米松可以降低万古霉素的脑脊液外显率（从而降低其有效性），一些专家建议不应给予地塞米松，或者如果给予，则同时加入利福平。
疾病由 脑膜炎奈瑟菌 可以采用大剂量青霉素 G 或氨苄西林进行可靠治疗，或者也可以采用头孢曲松进行治疗。如果使用青霉素或氨苄青霉素疗法，则需随后使用为期两天、每天两次的利福平来清除带菌状态并防止复发（如果使用头孢曲松完成治疗，则无需使用利福平）。
如果疑似或确诊b型流感嗜血， 可以放心使用头孢曲松或头孢噻肟治疗；氨苄青霉素只有在被证明是敏感的情况下才使用。如果使用氨苄青霉素疗法，则需随后服用为期4天、每天一次的利福平以清除带菌状态并防止复发（如果使用头孢曲松完成治疗，则无需使用利福平）。
其他罕见感染(如无乳链球菌，大肠杆菌，利斯特氏菌，金黄色葡萄球菌)应在咨询传染病专家后选择特定的抗菌疗法。
一旦鉴定细菌并de知药敏结果，即可开始3个月以上婴儿细菌性脑膜炎的特异性治疗
病原
治疗
Streptococcus pneumoniae
青霉素MIC≤0.06mcg/mL，头孢曲松或头孢噻肟MIC≤0.5mcg/mL：青霉素G或氨苄青霉素10～14天；头孢曲松或头孢噻肟也是可接受的
青霉素MIC≥0.12mcg/mL，头孢曲松或头孢噻肟MIC≤0.5mcg/mL：头孢曲松或头孢噻肟10～14天
青霉素MIC≥0.12mcg/mL和头孢曲松或头孢噻肟MIC≥1.0mcg/mL：头孢曲松或头孢噻肟）加万古霉素，使用或不使用利福平10～14天
Neisseria meningitidis
青霉素G或氨苄青霉素7天（必须后跟利福平以消除载体状态）
备选方案：头孢曲松或头孢噻肟
Haemophilus influenzae流感嗜血杆菌b型
头孢曲松或头孢噻肟使用10天。
替代方案：氨苄青霉素，如果分离株是易感的（必须序贯使用利福平以消除携带者状态）
MIC=最小抑菌浓度
用于细菌性脑膜炎的皮质类固醇
使用皮质类固醇（例如地塞米松）作为细菌性脑膜炎的辅助疗法已经研究了几十年，并且继续有争议。皮质类固醇在降低神经系统发病率方面的有益作用似乎因患者的年龄（儿童或成人）、具体的细菌病因、地理区域和医疗保健资源而异。
有证据表明，地塞米松可以减轻资源丰富地区患有细菌性脑膜炎的婴儿和儿童的听力障碍，这些脑膜炎是由 流感嗜血杆菌 b 型 (1）。效果地塞米松对由其他病原体引起的脑膜炎的疗效仍未得到证实，但一些针对高资源地区由引起的成人脑膜炎的肺炎链球菌研究报告显示，神经系统的预后有所改善，死亡率也有所降低（1，2）。地塞米松 似乎不会对生活在发展中国家的儿童或患有细菌性脑膜炎的成人受益，对于脑膜炎新生儿似乎也没有好处。
因此，地塞米松0.15 mg/kg IV应在6周龄以上的儿童在流感嗜血杆菌b型引起的脑膜炎之前或之后1小时内给予。地塞米松每6小时一次，持续4天，对于确诊的流感嗜血杆菌b型脑膜炎。一些专家还建议在>6周龄的肺炎球菌性脑膜炎患儿使用相同的地塞米松方案。
为了最佳功效，地塞米松必须在诊断时开始; 这不总是可能的，除非流体或流行病学因素（例如，疾病接触史）的革兰氏染色可以产生即时的病因诊断。在儿童已经给予常规流感嗜血杆菌b型和肺炎球菌结合疫苗的地区，由这些生物体引起的细菌性脑膜炎非常罕见。由于这些原因，连同关于地塞米松治疗的益处的矛盾的证据，许多儿科传染病专家不再常规地向脑膜炎婴儿给予皮质类固醇。
治疗参考文献
1.Brouwer MC, McIntyre P, Prasad K, van de Beek D: Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database Syst Rev 2015(9):CD004405, 2015.doi: 10.1002/14651858.CD004405.pub5
2.Hasbun R: Progress and Challenges in Bacterial Meningitis: A Review [published correction appears in JAMA. 2023 Feb 14;329(6):515]. JAMA 328(21):2147-2154, 2022.doi: 10.1001/jama.2022.20521
婴儿细菌性脑膜炎的预后
在较大的婴儿和儿童中，细菌性脑膜炎的死亡率为约5至5～10％ (1, 2)，并且神经系统发病率（例如感觉神经性听力丧失，智力残疾，痉挛和轻瘫，癫痫发作）发生在15％至25％ (3)。感觉神经性耳聋是肺炎球菌性脑膜炎之后最常见的。
在年龄较大的婴儿和儿童中，死亡率在 3% 到 5% 之间 H. influenzae 类型 b，5% 到 10% 当原因是 N. meningitidis, 当原因是 10% 到 20% S. pneumoniae (4)。
预后参考
1.Mongelluzzo J, Mohamad Z, Ten Have TR, Shah SS: Corticosteroids and mortality in children with bacterial meningitis.JAMA 299(17):2048-2055, 2008.doi: 10.1001/jama.299.17.2048
2.Thigpen MC, Whitney CG, Messonnier NE, et al: Bacterial meningitis in the United States, 1998-2007.N Engl J Med 364(21):2016-2025, 2011.doi: 10.1056/NEJMoa1005384
3.Baraff LJ, Lee SI, Schriger DL: Outcomes of bacterial meningitis in children: a meta-analysis.Pediatr Infect Dis J 12(5):389-394, 1993.doi: 10.1097/00006454-199305000-00008
4.Hasbun R: Progress and Challenges in Bacterial Meningitis: A Review [published correction appears in JAMA. 2023 Feb 14;329(6):515]. JAMA 328(21):2147-2154, 2022.doi: 10.1001/jama.2022.20521
预防婴儿细菌性脑膜炎
预防细菌性脑膜炎涉及疫苗接种和有时化学药物预防。
疫苗接种
建议所有 2 个月以上的儿童接种肺炎球菌结合疫苗（见 肺炎球菌疫苗）。For further information, see Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) pneumococcal vaccine recommendations and the Centers for Disease Control and Prevention's child and adolescent immunization schedule by age.
使用流感嗜血杆菌 b型缀合疫苗的常规接种疫苗也是高度有效的，并且在2个月龄开始。For further information, see ACIP Haemophilus influenzae vaccine recommendations.
ACIP建议患有脑膜炎球菌病高风险的婴儿>6周接受脑膜炎球菌结合疫苗。高危婴儿包括那些
有HIV感染
有功能或解剖学无脾
有持续补体成分途径缺陷
补体抑制剂的使用（例如，依库珠单抗、拉武利珠单抗）
前往或居住在高风险地区（例如撒哈拉以南非洲或沙特阿拉伯）
受到疫苗血清群爆发的影响
对于非高风险婴儿，建议在 11 或 12 岁时常规接种脑膜炎球菌结合疫苗，并在 16 岁时加强接种。
两种血清群B脑膜炎球菌疫苗已被ACIP批准用于≥10岁的儿童，其具有脑膜炎球菌B组疾病的高风险（与上述相同的类别）; 常规脑膜炎球菌B疫苗接种目前还没有给出。For further information, see ACIP meningococcal vaccine recommendations.
脑膜炎化学预防
与因某些细菌引起的脑膜炎患儿密切接触的儿童应接受利福平、头孢曲松或环丙沙星的抗菌化学预防，包括
N. meningitidis脑膜炎奈瑟氏球菌脑膜炎：所有的密切接触者
H. influenzae流感嗜血杆菌脑膜炎：经选择的密切接触者
由其他细菌引起的脑膜炎的儿童的接触者不需要化学预防。
对于 流行性脑脊髓膜炎， 紧密接触具有感染的风险，可能是一般人群的25至500倍。密切接触者定义为 (1)
家庭成员，特别是<2岁的儿童
幼儿中心接触在症状出现前7天暴露
任何人在症状发作前7天直接暴露于患者的口腔分泌物（例如，通过接吻，共用牙刷或器具，口对口复苏，气管内插管，气管内管管理）
不是每个护理脑膜炎婴儿的保健医生都被认为是密切联系。保健人员只有在管理患者的气道或直接暴露于患者的呼吸道分泌物时才能接受化学预防。
应尽快（理想地在指数患者的鉴定的24小时内）给予化学预防; 在暴露后给予> 2周的化学预防可能几乎没有价值。利福平， 头孢曲松， 和 环丙沙星需要根据接触时间，选择合适的抗菌药物。对于幼儿，口服利福平或可注射的头孢曲松是优选的。利福平每天给药 2 次，连续 2 天。
对于B型脑膜炎， 感染在接触者的风险比与脑膜炎球菌疾病较低，但对于年轻人，患儿未进行预防接种的婴幼儿，居家接触先症感染者而发生传染的风险是很大的。此外，家庭接触可导致 流感嗜血杆菌b型的无症状携带。
密切接触比脑膜炎球菌预防需要更明确地加以定义，因为在家庭中花费时间但不住在那里的看护者可能已经感染流感嗜血杆菌B型。因此，对于该病原体，家庭接触 被定义为如下 (1)：
与源头病人生活在一起
在指数患者入院前7天内，指数患者≥≥5的患者≥4h。
然后推荐对一个家庭的 每个成员 进行化学预防，如果该家庭也 也 具有：
至少1次接触<4年，未完全免疫或未免疫
未完成初级Hib偶联免疫系列的<12月的儿童
免疫受损的儿童（不考虑以前的免疫状态）
流感嗜血杆菌b型的完全免疫被定义为在年龄≥15个月具有至少1剂量的Hib缀合疫苗，或在12个月至14个月之间具有2剂剂量， 12个月内连续接种2-3剂，≥12个月加强剂量。
此外，如果学前或幼儿中心在其成员中在60天内有≥2例浸润性Hib病，许多专家建议所有参加者和工作人员进行化学预防，以消除无症状鼻架，而不论免疫状态如何。
最易感染的密切接触者是流感嗜血杆菌b型不完全免疫的<4岁的儿童。 在指数患者确诊后<24小时应给予化学预防; 在暴露后给予> 2周的化学预防可能几乎没有价值。口服利福平或可注射的头孢曲松是优选的，环丙沙星对于老年的接触者是可接受的。利福平 每天给药1次，连续给药4天。
预防参考文献
1.Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics: Red Book: 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases, ed.32, edited by Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, and Sawyer MH.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.
关键点
患有细菌性脑膜炎的婴儿可能首先存在非特异性症状和体征（例如，上呼吸道或胃肠道疾病），但随后快速失代偿。
脑膜炎最常见的细菌原因是肺炎链球菌肺炎链球菌，脑膜炎奈瑟菌脑膜炎奈瑟菌和流感嗜血杆菌流感嗜血杆菌b型。
如果怀疑脑膜炎，尽快做腰椎穿刺(除非有禁忌症)，并给予经验性抗微生物治疗（可能使用地塞米松）。
在婴儿> 3个月的经验性抗微生物治疗是使用头孢噻肟或头孢曲松加万古霉素。
提供抗菌化学预防，以选择患有以下疾病的患者的接触者 N. meningitidis 脑膜炎或 H. influenzae 脑膜炎。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP): Pneumococcal vaccine recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Child and Adolescent Immunization Schedule by Age
American Academy of Pediatrics: Red Book: 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases