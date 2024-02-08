细菌性脑膜炎发生于3个月以上新生儿

脑脊液 (CSF) 分析和革兰氏染色

一般来说，当脑膜炎的诊断在婴儿中已知或怀疑时，应进行腰椎穿刺。

然而，腰椎穿刺可能会延迟，原因如下：

临床上重要的心肺功能损害（最常见于年轻婴儿）

明显增加的颅内压，包括视网膜变化的迹象；改变的瞳孔反应；高血压，心动过缓和呼吸抑制（库兴三单元组）；和局灶性神经病学体征。

可疑的颅内损伤，包括可见损伤，特别是头部的损伤，或提示非意识伤害的病史。

腰椎穿刺部位感染

怀疑或出血性疾病史（例如，血友病，严重血小板减少症）

在这些情况下，应该进行血液培养，并且应当经验地给予抗生素而不进行腰椎穿刺。 在怀疑颅内压增高的情况下，应该在抗生素给药期间或之后进行神经成像研究（例如，具有和不具有对比增强的颅CT、颅内超声）。如果成像研究的结果表明它是安全的，可以进行腰椎穿刺。然而，在怀疑患有脑膜炎的幼儿中，没有必要在腰椎穿刺前常规进行CT检查；尽管所有脑膜炎患者的颅内压都有一定程度的增加，但患有细菌性脑膜炎的幼儿脑部脑疝很少见。

CSF通常用于分析细胞计数、蛋白质、葡萄糖、革兰氏染色、培养，并且在选定的婴儿中进行聚合酶链反应（PCR）检测肠道病毒（例如，在美国晚夏季和秋季月份有脑膜炎的婴儿）、单纯疱疹病毒或副肠孤病毒。PCR 面板在可用的情况下可能会有用。同时，应留取血液样本一份以获得脑脊液血糖/血糖比值。

细菌性脑膜炎的典型脑脊液发现包括

高白细胞 (WBC) 计数 (> 500/mcL [0.5 × 10 9 /L] 通常高达 10,000 WBC/mcL [10 × 10 9 /L]，多形核白细胞占优势 [> 80%])

蛋白升高（> 100mg/dL [1 gm/L])

低葡萄糖（<40mg/dL [2.2 mmol/L]，通常<10mg/dL [0.56 mmol/L]，脑脊液：血糖比通常<0.33）

革兰氏染色常常在脑脊液中显示细菌性脑膜炎中的生物体。虽然研究结果可能有所不同，但有细菌性脑膜炎的婴儿在检查时很少有完全正常的脑脊液。

此外，还应对婴儿的全身性疾病和其他感染源进行评估，包括 2 组血液培养（如有可能；至少 1 组需氧和厌氧培养瓶）、血清电解质、全血细胞计数和差值，以及尿检和尿培养。