过熟儿的发病率和死亡率比足月儿高，很大程度上是由于

围产期窒息

胎粪吸入综合征

新生儿低血糖

周产期窒息可能由胎盘功能不全以及继发于羊水过少的脊髓压迫引起。

胎粪吸入综合征 可能异常严重，因为羊水的体积减少，因此吸入的胎粪较不稀薄。 持续性肺动脉高压 往往发生在胎粪吸入后。

新生儿低血糖 是由于糖原储存不足或糖原生成增加引起的并发症 胰岛素 （最常见的是由母亲糖尿病引起）对胎儿的影响。由于出生时糖原储备的不足而发生新生儿低血糖症并因厌氧代谢迅速消耗剩余的糖原储备、产时窒息的发生而加重。