产后婴儿是指妊娠≥42周出生的婴儿。
引起过期产儿的原因通常不明，但既往过期产将此风险提高2～3倍。 过度成熟可能由影响胎儿垂体-肾上腺轴（例如，先天无脑畸形，肾上腺发育不全，先天性肾上腺增生）和与胎盘硫酸酯酶缺乏相关的X连锁鱼鳞病的异常引起。
足月儿的病理生理学
在大多数情况下，胎儿的生长一直持续到分娩。然而，在某些情况下，随着妊娠的进展，胎盘退化、多发性梗死和绒毛退化造成胎盘功能不全。在这种情况下，胎儿从母亲那里获得的营养和氧气不足，导致婴儿消瘦(由于软组织耗损)，营养不良，糖原储备减少，羊水容量减少。此类婴儿发育不全，根据胎盘功能不全的发生时间以及病情的严重程度，它们可能是 小胎龄的。 尽管胎盘功能不全和成熟障碍可能在任何胎龄发生，但最常见的是妊娠超过41~42周。
并发症
足月儿的症状和体征
过期产儿很警觉，看起来很成熟。他们的软组织减少，尤其是皮下脂肪。皮肤很松弛，经常易干皱并脱皮。指甲和趾甲较长。指甲、皮肤和脐带可能被子宫内排出的胎粪染色。
足月儿的诊断
孕龄 和体格检查
根据新生儿的胎龄和体格检查结果进行产后诊断。
美国妇产科学院对足月妊娠的定义是（1）
早期学期：37 至 38 6/7 周
全学期：39 至 40 6/7 周
后期：41 至 41 6/7 周
过期妊娠：≥42周
诊断参考文献
1.ACOG Committee Opinion No 579: Definition of term pregnancy. Obstet Gynecol 122(5):1139-1140, 2013.doi: 10.1097/01.AOG.0000437385.88715.4a
足月儿的治疗
并发症的处理
过去二十年来产科保健的改善显著减少了妊娠41周以上分娩的婴儿数量，这也降低了胎粪吸入综合征的发生率。
早产和发育不全的婴儿有低血糖的危险，应进行相应的监测和管理。
对于围产期窒息的婴儿，处理取决于疾病过程的严重程度。体温过低治疗可以帮助患有中度或重度脑病的婴儿，他们在出生时有严重的酸中毒，≥5分钟Apgar评分仍低，和/或需要长时间的复苏。
分娩时气管内吸吸既不能降低胎粪吸入综合征的发生率，也不能降低胎粪吸入综合征的严重程度，无论液体的表观粘度或婴儿的活动量如何，因此气管内插管应保留给需要通气辅助的婴儿或似乎因胎便引起气道阻塞的人。胎粪吸入综合征患儿可能需要辅助通气；高频通气，有时候是非常有帮助的。镇静常常是必要的。
表面活性剂处理不会降低总体死亡率，但确实降低了需要用体外膜氧合（ECMO）治疗的可能性，因此表面活性剂经常用于有明显呼吸窘迫的婴儿。ECMO在相对较少的新生儿中心提供，通常用于妊娠≥34周的婴儿，伴有缺氧呼吸衰竭，常规药物治疗难治性。
持续性肺动脉高压的治疗采用支持性治疗和吸入一氧化氮或其他肺血管扩张剂。