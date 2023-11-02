提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

足月儿

作者：Arcangela Lattari Balest, MD, University of Pittsburgh, School of Medicine
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

产后婴儿是指妊娠≥42周出生的婴儿。

引起过期产儿的原因通常不明，但既往过期产将此风险提高2～3倍。 过度成熟可能由影响胎儿垂体-肾上腺轴（例如，先天无脑畸形，肾上腺发育不全，先天性肾上腺增生）和与胎盘硫酸酯酶缺乏相关的X连锁鱼鳞病的异常引起。

足月儿的病理生理学

在大多数情况下，胎儿的生长一直持续到分娩。然而，在某些情况下，随着妊娠的进展，胎盘退化、多发性梗死和绒毛退化造成胎盘功能不全。在这种情况下，胎儿从母亲那里获得的营养和氧气不足，导致婴儿消瘦(由于软组织耗损)，营养不良，糖原储备减少，羊水容量减少。此类婴儿发育不全，根据胎盘功能不全的发生时间以及病情的严重程度，它们可能是 小胎龄的。 尽管胎盘功能不全和成熟障碍可能在任何胎龄发生，但最常见的是妊娠超过41~42周。

并发症

过熟儿的发病率和死亡率比足月儿高，很大程度上是由于

  • 围产期窒息

  • 胎粪吸入综合征

  • 新生儿低血糖

周产期窒息可能由胎盘功能不全以及继发于羊水过少的脊髓压迫引起。

胎粪吸入综合征 可能异常严重，因为羊水的体积减少，因此吸入的胎粪较不稀薄。 持续性肺动脉高压 往往发生在胎粪吸入后。

新生儿低血糖 是由于糖原储存不足或糖原生成增加引起的并发症 胰岛素 （最常见的是由母亲糖尿病引起）对胎儿的影响。由于出生时糖原储备的不足而发生新生儿低血糖症并因厌氧代谢迅速消耗剩余的糖原储备、产时窒息的发生而加重。

足月儿的症状和体征

过期产儿很警觉，看起来很成熟。他们的软组织减少，尤其是皮下脂肪。皮肤很松弛，经常易干皱并脱皮。指甲和趾甲较长。指甲、皮肤和脐带可能被子宫内排出的胎粪染色。

足月儿的诊断

  • 孕龄 和体格检查

根据新生儿的胎龄和体格检查结果进行产后诊断。

美国妇产科学院对足月妊娠的定义是（1

  • 早期学期：37 至 38 6/7 周

  • 全学期：39 至 40 6/7 周

  • 后期：41 至 41 6/7 周

  • 过期妊娠：≥42周

诊断参考文献

  1. 1.ACOG Committee Opinion No 579: Definition of term pregnancy. Obstet Gynecol 122(5):1139-1140, 2013.doi: 10.1097/01.AOG.0000437385.88715.4a

足月儿的治疗

  • 并发症的处理

过去二十年来产科保健的改善显著减少了妊娠41周以上分娩的婴儿数量，这也降低了胎粪吸入综合征的发生率。

早产和发育不全的婴儿有低血糖的危险，应进行相应的监测和管理。

对于围产期窒息的婴儿，处理取决于疾病过程的严重程度。体温过低治疗可以帮助患有中度或重度脑病的婴儿，他们在出生时有严重的酸中毒，≥5分钟Apgar评分仍低，和/或需要长时间的复苏。

分娩时气管内吸吸既不能降低胎粪吸入综合征的发生率，也不能降低胎粪吸入综合征的严重程度，无论液体的表观粘度或婴儿的活动量如何，因此气管内插管应保留给需要通气辅助的婴儿或似乎因胎便引起气道阻塞的人。胎粪吸入综合征患儿可能需要辅助通气；高频通气，有时候是非常有帮助的。镇静常常是必要的。

表面活性剂处理不会降低总体死亡率，但确实降低了需要用体外膜氧合（ECMO）治疗的可能性，因此表面活性剂经常用于有明显呼吸窘迫的婴儿。ECMO在相对较少的新生儿中心提供，通常用于妊娠≥34周的婴儿，伴有缺氧呼吸衰竭，常规药物治疗难治性。

持续性肺动脉高压的治疗采用支持性治疗和吸入一氧化氮或其他肺血管扩张剂。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。