儿童和青少年急性创伤后应激障碍 （ASD和PTSD）

急性应激障碍（ASD）和创伤后应激障碍（PTSD）是对创伤事件的反应。反应涉及侵入性思想或梦想，避免事件的提醒，以及对情绪，认知，觉醒和反应性的负面影响。ASD通常在创伤后立即开始并持续3天至1个月。PTSD可以是ASD的延续，或者可以在创伤后高达6个月并持续> 1个月。诊断根据临床标准。 治疗采用行为疗法，有时采用选择性血清素再摄取抑制剂或抗肾上腺素能药物。

(参见急性应激障碍和成人创伤后应激障碍。）

急性应激障碍和创伤后应激障碍是创伤和应激相关疾病。它们过去被认为是焦虑症，但现在被认为是独特的，因为许多病人没有焦虑，而是有其他症状。

由于易感性和气质的不同，并非所有经历严重创伤事件的儿童会发展为应激障碍。创伤事件通常包括：遭受攻击、性侵害、车祸、狗咬伤和外伤（尤其是灼伤）。家庭暴力是引起儿童创伤后应激障碍（PTSD）的最常见原因。

对于 6 岁及以下的儿童，需要直接体验创伤事件。6岁及以上的青少年不必直接经历创伤事件; 如果他们目睹他人发生的创伤事件(即使是通过媒体曝光，1)或者了解到某个亲密的家庭成员发生了这种事，他们可能会产生压力障碍。

参考文献 1.Comer JS, Kendall PC: Terrorism: The psychological impact on youth.Clin Psychol 14:179-212, 2007.

症状和体征 ASD和PTSD的症状相似，通常包括以下各项的组合： 入侵的症状： 创伤性事件的反复、非自愿、痛苦的记忆或梦境（6岁以下儿童的痛苦的梦是否与创伤事件有关尚不清楚）；解离反应（患者再次经历创伤时典型的闪回，尽管幼儿可能经常在游戏中重演该事件）；以及对与创伤某些方面类似的内部或外部线索感到痛苦（如看见一只狗或与作恶者相似的人）。

回避症状： 持久避免记忆,情感,或外部创伤的提醒。

对认知和/或情绪的负面影响： 无法记住创伤性事件的重要方面，扭曲对创伤的原因和/或后果的思考（例如，他们被指责或可能通过某些行动避免事件），积极情绪的减少和增加 消极的情绪（恐惧，内疚，悲伤，耻辱，混乱），一般缺乏兴趣，社会退缩，主观感觉麻木，以及对未来的预期的预期（例如，“我不会活到20岁”）

改变的觉醒和/或反应 （例如，反应过度） ： 神经过敏，夸张的惊吓反应，难以放松，难以集中，中断睡眠（有时伴有频繁的噩梦）和侵略性或鲁莽行为。

分离性症状：感觉脱离了身体，仿佛在一个梦想和感觉世界是不真实的 通常情况下，自闭症儿童是在发呆，似乎脱离日常的环境。 创伤后应激障碍的儿童有侵入，导致他们的再次经历的创伤性事件的回忆。最显著的一种回忆闪回。倒叙可以是自发的，但最常用的引发的东西与原来的创伤。例如，一见到狗可能会引发闪回孩子谁经历了狗的攻击。在一个闪回，孩子可能是在惊恐的状态，并没有意识到他们的当前的环境中，而拼命寻找一种方式隐瞒或逃避，他们可能会暂时失去与现实脱节，并相信他们正处于极度危险。有些孩子做噩梦。 当孩子在其他方面（例如，在思想、心理图像，或回忆）再次经历的事件，他们仍然意识到，目前的环境中，虽然他们可能仍然有很大的苦恼。

诊断 精神评估

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) criteria ASD和PTSD的诊断基于暴露于严重可怕和可怕的创伤，随后是再次经历，情绪麻木和过度疼痛的历史。这些症状必须严重到足以引起损伤或痛苦。 持续≥3天和<1个月的症状被认为是急性应激障碍。持续> 1个月的症状被认为是创伤后应激障碍，它可以是急性应激障碍的延续，也可以在创伤后6个月出现。

预后 急性压力障碍的预后远好于创伤后压力障碍，但早期治疗对两者都有益。 危险因素包括 (1) 创伤的严重程度

相关的身体伤害

儿童和家庭成员潜在的韧性和气质

社会经济地位

儿童时期的逆境（见 不良儿童经历（ACE）反应)

家庭功能障碍

少数地位

家族性精神疾病史 创伤之前和之后的家庭和社会支持缓和了最后的结果。 预后参考 1.Trickey D, Siddaway AP, Meiser-Stedman R, et al: A meta-analysis of risk factors for post-traumatic stress disorder in children and adolescents.Clin Psychol Rev 32(2):122-138, 2012.doi: 10.1016/j.cpr.2011.12.001