儿童和青少年急性创伤后应激障碍 （ASD和PTSD）

急性应激障碍（ASD）和创伤后应激障碍（PTSD）是对创伤事件的反应。反应涉及侵入性思想或梦想，避免事件的提醒，以及对情绪，认知，觉醒和反应性的负面影响。ASD通常在创伤后立即开始并持续3天至1个月。PTSD可以是ASD的延续，或者可以在创伤后高达6个月并持续> 1个月。诊断根据临床标准。 治疗采用行为疗法，有时采用选择性血清素再摄取抑制剂或抗肾上腺素能药物。
急性应激障碍和创伤后应激障碍是创伤和应激相关疾病。它们过去被认为是焦虑症，但现在被认为是独特的，因为许多病人没有焦虑，而是有其他症状。
由于易感性和气质的不同，并非所有经历严重创伤事件的儿童会发展为应激障碍。创伤事件通常包括：遭受攻击、性侵害、车祸、狗咬伤和外伤（尤其是灼伤）。家庭暴力是引起儿童创伤后应激障碍（PTSD）的最常见原因。
对于 6 岁及以下的儿童，需要直接体验创伤事件。6岁及以上的青少年不必直接经历创伤事件; 如果他们目睹他人发生的创伤事件(即使是通过媒体曝光，1)或者了解到某个亲密的家庭成员发生了这种事，他们可能会产生压力障碍。
参考文献
1.Comer JS, Kendall PC: Terrorism: The psychological impact on youth.Clin Psychol 14:179-212, 2007.
症状和体征
ASD和PTSD的症状相似，通常包括以下各项的组合：
入侵的症状：创伤性事件的反复、非自愿、痛苦的记忆或梦境（6岁以下儿童的痛苦的梦是否与创伤事件有关尚不清楚）；解离反应（患者再次经历创伤时典型的闪回，尽管幼儿可能经常在游戏中重演该事件）；以及对与创伤某些方面类似的内部或外部线索感到痛苦（如看见一只狗或与作恶者相似的人）。
回避症状： 持久避免记忆,情感,或外部创伤的提醒。
对认知和/或情绪的负面影响：无法记住创伤性事件的重要方面，扭曲对创伤的原因和/或后果的思考（例如，他们被指责或可能通过某些行动避免事件），积极情绪的减少和增加 消极的情绪（恐惧，内疚，悲伤，耻辱，混乱），一般缺乏兴趣，社会退缩，主观感觉麻木，以及对未来的预期的预期（例如，“我不会活到20岁”）
改变的觉醒和/或反应（例如，反应过度）： 神经过敏，夸张的惊吓反应，难以放松，难以集中，中断睡眠（有时伴有频繁的噩梦）和侵略性或鲁莽行为。
分离性症状：感觉脱离了身体，仿佛在一个梦想和感觉世界是不真实的
通常情况下，自闭症儿童是在发呆，似乎脱离日常的环境。
创伤后应激障碍的儿童有侵入，导致他们的再次经历的创伤性事件的回忆。最显著的一种回忆闪回。倒叙可以是自发的，但最常用的引发的东西与原来的创伤。例如，一见到狗可能会引发闪回孩子谁经历了狗的攻击。在一个闪回，孩子可能是在惊恐的状态，并没有意识到他们的当前的环境中，而拼命寻找一种方式隐瞒或逃避，他们可能会暂时失去与现实脱节，并相信他们正处于极度危险。有些孩子做噩梦。 当孩子在其他方面（例如，在思想、心理图像，或回忆）再次经历的事件，他们仍然意识到，目前的环境中，虽然他们可能仍然有很大的苦恼。
诊断
精神评估
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) criteria
ASD和PTSD的诊断基于暴露于严重可怕和可怕的创伤，随后是再次经历，情绪麻木和过度疼痛的历史。这些症状必须严重到足以引起损伤或痛苦。
持续≥3天和<1个月的症状被认为是急性应激障碍。持续> 1个月的症状被认为是创伤后应激障碍，它可以是急性应激障碍的延续，也可以在创伤后6个月出现。
治疗
基于创伤的心理治疗
支持性心理治疗
选择性5-羟色胺再摄取抑制（SSRIs）,有时是抗肾上腺素能药物
据报道，基于创伤的心理治疗对患有 PTSD 的儿童有效（1–4)。 基于创伤的心理治疗涉及短期干预，使用认知行为技术来改变扭曲的思维、消极反应和行为。它还可以包括教授父母减压和沟通技巧。
精神支持疗法对存在创伤相关适应问题（灼伤）的患儿有益。行为疗法有助于对触发不良回忆的系统脱敏治疗（暴露疗法）。行为疗法在降低悲痛和PTSD儿童及青少年损伤上是有明确疗效的。
尚无批准用于儿童 PTSD 的药物，因为仍有待进行充分的临床试验。然而，对于患有焦虑、抑郁、睡眠困难的年轻人，选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRIs) 可能会有所帮助（5）。
抗肾上腺素药能药物（如：可乐定、胍法辛、[6]哌唑嗪[7]）可减轻过度警觉症状，但支持证据不足。
治疗参考文献
1.Kowalik J, Weller J, Venter J, et al: Cognitive behavioral therapy for the treatment of pediatric posttraumatic stress disorder: A review and meta-analysis.J Behav Ther Exp Psychiatry 42(3):405-413, 2011.doi: 10.1016/j.jbtep.2011.02.002
2.Kataoka SH, Stein BD, Jaycox LH, et al: A school-based mental health program for traumatized Latino immigrant children.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 42(3):311-318, 2003.doi: 10.1097/00004583-200303000-00011
3.McMullen J, O'Callaghan P, Shannon C, et al: Group trauma-focused cognitive-behavioural therapy with former child soldiers and other war-affected boys in the DR Congo: A randomised controlled trial.J Child Psychol Psychiatry54(11):1231-1241, 2013.doi: 10.1111/jcpp.12094
4.Deblinger E, Steer RA, Lippmann J: Two-year follow-up study of cognitive behavioral therapy for sexually abused children suffering post-traumatic stress symptoms.Child Abuse Negl 23(12):1371-1378, 1999.doi: 10.1016/s0145-2134(99)00091-5
5.Strawn JR, Keeshin BR, DelBello MP, et al: Psychopharmacologic treatment of posttraumatic stress disorder in children and adolescents: A review.J Clin Psychiatry 71(7):932-941, 2010.doi: 10.4088/JCP.09r05446blu
6. Connor DF, Grasso DJ, Slivinsky MD, et al: An open-label study of guanfacine extended release for traumatic stress related symptoms in children and adolescents.J Child Adolesc Psychopharmacol 23(4):244-251, 2013.doi: 10.1089/cap.2012.0119
7.Keeshin BR, Ding Q, Presson AP, et al: Use of prazosin for pediatric PTSD-associated nightmares and sleep disturbances: A retrospective chart review.Neurol Ther 6(2):247-257, 2017.doi: 10.1007/s40120-017-0078-4
预后
急性压力障碍的预后远好于创伤后压力障碍，但早期治疗对两者都有益。
危险因素包括 (1)
创伤的严重程度
相关的身体伤害
儿童和家庭成员潜在的韧性和气质
社会经济地位
儿童时期的逆境（见 不良儿童经历（ACE）反应)
家庭功能障碍
少数地位
家族性精神疾病史
创伤之前和之后的家庭和社会支持缓和了最后的结果。
预后参考
1.Trickey D, Siddaway AP, Meiser-Stedman R, et al: A meta-analysis of risk factors for post-traumatic stress disorder in children and adolescents.Clin Psychol Rev 32(2):122-138, 2012.doi: 10.1016/j.cpr.2011.12.001
关键点
ASD通常在创伤后立即开始，持续3天至1个月;创伤后应激障碍持续1个月，可能是ASD的延续，也可能在创伤后6个月出现。
当孩子们直接经历创伤事件后，如果他们亲眼目睹或得知其中一个发生在亲密的家庭成员身上，压力障碍可能就会开始。
ASD和PTSD的症状相似，通常包括侵入性症状(如重新经历事件)、回避性症状、对认知和/或情绪的负面影响(如情绪麻木)、觉醒和/或反应的改变，以及离解性症状。
用基于创伤的心理疗法进行治疗，对于患有焦虑、抑郁和/或睡眠困难的儿童，使用 SSRIs；有时抗肾上腺素能药物可能会有所帮助。