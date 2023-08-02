特定恐惧障碍指对某种特定场景、环境或物品的一种持续性的，没有原因的，极度恐惧（恐惧症）。恐惧可引起焦虑和回避行为。恐惧症的原因尚未明确。恐惧症是根据临床病史诊断的。治疗主要为暴露疗法或催眠。

(参见焦虑障碍概述。)

特定恐惧症是害怕某一特定的场景或物品 到与实际危险或风险不成比例的程度。这种场景和物品一般情况下尽可能被回避，一旦遇到则很快加重焦虑。焦虑会加剧惊恐发作的程度。特定恐惧症的患者通常能意识到自己的恐惧没有意义并且是过度的。

特定恐惧症是最常见的焦虑障碍。 最常见的有惧怕动物（动物恐惧症）、高处（恐高症）、雷暴（闪电或雷电恐惧症）。特定恐惧症在女性中的年患病率约为8％，男性中约为3％ (1)。有些症状很少引起不便，如在居住在城市的人怕蛇（恐蛇症），除非要求他去一个蛇虫出没的地方徒步旅行。然而，有些恐惧症会严重影响社会功能 ，如必须在摩天大楼上工作的人恐惧密闭的地方（幽闭恐惧症），比如电梯。对血液、针头或伤害有恐惧症的人是不寻常的，因为他们的焦虑会导致他们因过度的血管迷走反射而晕倒，从而导致心动过缓和体位性低血压。恐惧症还会影响医疗保健，例如害怕针头导致减少验血和/或接种疫苗。

参考文献 1.Wardenaar KJ, Lim CCW, Al-Hamzawi AO, et al: The cross-national epidemiology of specific phobia in the World Mental Health Surveys.Psychol Med 47(10):1744-1760, 2017. doi: 10.1017/S0033291717000174

特定恐惧症的症状和体征 患有特定恐惧症的患者会对特定的物体或情况产生明显的恐惧或焦虑，并伴有回避。