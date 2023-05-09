分离性焦虑症是一种持续的，激烈的，发育不当的恐惧，从主要附着物（通常是母亲）分离。受影响的儿童拼命地试图避免这种分离。当强迫分居时，这些孩子们迫切地渴望回归。诊断根据临床标准。 治疗是针对儿童和家庭的行为疗法，对于严重的病例，采用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)。

（参见儿童和青少年焦虑症概述。）

分离焦虑是8 ~ 24月龄儿童的一种正常情绪;当孩子们发展出一种物体永久性的感觉，并意识到他们的父母会回来时，它通常会消失。当婴幼儿继续生长发育，能够长久注意物体并意识到父母还会回来时，分离焦虑症状会消失。有些婴幼儿在24个月龄后仍存在分离焦虑，或症状消失后又出现，严重者就可认为是分离性焦虑障碍。

生活压力（如亲人、朋友或宠物的死亡；地理位置的变化，学校的变化）可能会引发分离焦虑症。 此外，有些人有焦虑的遗传倾向。

分离性焦虑障碍的症状和体征 与社交焦虑障碍相似，分离性焦虑障碍也表现为拒绝上学 戏剧性场景通常发生在分离时。分离场景通常对于儿童和附属物（通常是母亲，但可以是父母或照顾者）而言是痛苦的。孩子们经常哭泣，并恳求父母不能离开的绝望，导致难以中断的旷日持久的场景。 分开时，儿童在与附加物统一时固定，并且常常担心这个人受到伤害（例如，在车祸中，由于严重的疾病）。分离时的情形令母亲和孩子均感痛苦，患儿在分离时会恸哭，请求母亲不要离开，使母亲难以离去。 患儿通常会发展为躯体不适(如，头痛、胃痛)。 当附件数字存在时，孩子的表现通常是正常的。这种正常的举止有时会给人一种错误的印象，即问题是轻微的。 然而，一些孩子持续和过分担心失去附件数字（例如，疾病，绑架或死亡）。 分离焦虑与家长的焦虑相混合，这样能够加重儿童的恶化；结果是恶性循环，仅同时对父母和孩子进行敏感和适当的治疗才能中断。

分离性焦虑障碍的诊断 精神评估

精神疾病诊断与统计手册 (DSM-5-TR)标准 分离焦虑障碍的诊断是通过病史和分离场景的观察。 表现必须存在≥4周，并导致严重的痛苦或损害功能（例如，儿童不能参加适合年龄的社会或学术活动）。

分离性焦虑障碍的治疗 行为疗法

极少采用抗焦虑药 分离焦虑障碍的治疗是通过系统地实施定期分离的行为疗法。尽量使离别的场景短暂，使患儿母亲尽可能明白患儿病情。帮助患儿在幼儿园或小学找到一个成年人作为依靠者，可能有益。 在极端情况下，儿童可能会受益于抗焦虑药，例如选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，见表 长期治疗焦虑症和相关疾病的药物)。 由于患儿年龄较小，一般仅在3岁左右，药物治疗受到限制。 治疗成功的患儿易于在假期和短期休假后，出现病情的反复。因此，在假期内也要给予规律的分离治疗，继续保持和母亲的分离状态。