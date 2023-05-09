儿童躯体症状及相关障碍

精神评估

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) criteria

有时通过检查来排除其他疾病

躯体症状或相关疾病的诊断是基于DSM-5-TR的标准。 一般而言，要诊断其中一种疾病，症状必须引起严重的困扰和/或干扰日常功能，且儿童必须在思想和行为上过分关注自己的的健康和/或症状。

一开始，医生会对患者进行广泛的病史(有时会与家属讨论)，并进行彻底的检查，并经常进行测试，以确定是否是身体疾病造成的。由于躯体症状障碍儿童也可能发展为躯体疾病，因此，当症状发生显著变化或出现客观症状时，应进行适当的检查和测试。 但通常避免进行广泛的实验室检查，因为它们可能会进一步使儿童相信自己存在身体问题，而不必要的诊断检查本身也可能会使儿童受到伤害。

如果没有发现身体问题，医生可以使用标准化的心理健康测试来帮助确定症状是由于躯体症状还是相关疾病引起的。医生还会与孩子和家庭成员交谈，试图找出潜在的心理问题或有问题的家庭关系。