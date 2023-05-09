儿童躯体症状及相关障碍

躯体症状障碍 及其相关障碍特征表现为持续的躯体症状，这些躯体症状与过度的或非适应性的想法，感受，应对这些症状的行为以及对健康的关注有关。 这些疾病是令人痛苦的，经常损害功能。
（参见药动学概述。）
躯体症状及相关障碍包括以下内容：
转换障碍典型症状表现为自主运动或感觉系统功能明显损害，但有时还会表现为颤抖和意识损害（提示癫痫发作），以及异常的肢体姿势（提示其他神经系统疾病或一般躯体疾病）。 儿童可能表现为平衡或共济失调、虚弱、一条胳膊或一条腿麻痹或身体的某一部位失去感觉，抽搐、没有反应、失明、复视、耳聋、失声、吞咽困难、喉咙梗阻感或者尿潴留。
强加于他人的人为障碍（以前称为代理孟乔森综合征）：照顾者（通常是父母）故意伪造或制造儿童身体症状。 例如，他们可能会在尿液样本中添加血液或其他物质来模拟尿路感染。
强加给自己的做作性障碍: 孩子可能假装有身体症状，或者对自己做一些事情来产生身体症状。
疾病焦虑障碍是指对患有或获得严重疾病的先占观念和恐惧。 他们过于关注自己正在生病或可能会生病的想法，以至于他们对疾病的焦虑损害其日常功能或造成严重的痛苦。 患者可能有或没有身体症状，但即便有躯体症状，他们更多关注的是症状可能带来的影响而非症状本身。
躯体症状障碍：儿童可能出现多种躯体症状，也可能只有一种严重的症状，典型为疼痛。 症状可能是特定的（如腹部疼痛）或模糊的（如疲劳）。 身体的任何部分都可能成为关注的焦点。症状本身或对症状过度的担心给患者造成痛苦，或影响其日常生活。
躯体症状和相关障碍在年轻男孩和女孩中同样常见，但在青春期女孩中比青春期男孩更常见。
躯体症状及相关疾病的症状和治疗与焦虑症非常相似。这些症状不是有意捏造的，孩子们实际上正在经历他们所描述的症状。
诊断
精神评估
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) criteria
有时通过检查来排除其他疾病
躯体症状或相关疾病的诊断是基于DSM-5-TR的标准。 一般而言，要诊断其中一种疾病，症状必须引起严重的困扰和/或干扰日常功能，且儿童必须在思想和行为上过分关注自己的的健康和/或症状。
一开始，医生会对患者进行广泛的病史(有时会与家属讨论)，并进行彻底的检查，并经常进行测试，以确定是否是身体疾病造成的。由于躯体症状障碍儿童也可能发展为躯体疾病，因此，当症状发生显著变化或出现客观症状时，应进行适当的检查和测试。 但通常避免进行广泛的实验室检查，因为它们可能会进一步使儿童相信自己存在身体问题，而不必要的诊断检查本身也可能会使儿童受到伤害。
如果没有发现身体问题，医生可以使用标准化的心理健康测试来帮助确定症状是由于躯体症状还是相关疾病引起的。医生还会与孩子和家庭成员交谈，试图找出潜在的心理问题或有问题的家庭关系。
治疗
心理治疗
有时是用来缓解症状的药物
即使儿童与主治医生关系良好，也通常被称为心理治疗师。孩子们可能不愿去看心理治疗师，因为他们认为自己的症状纯粹是生理上的。然而，个人和家庭心理治疗，通常使用认知行为技术，可以帮助孩子和家庭成员识别使症状持续的思维和行为模式。治疗师可以使用催眠、生物反馈和放松疗法。
心理治疗通常与旨在帮助儿童恢复正常生活的康复计划相结合。它可以包括物理治疗，有以下好处:
它可以治疗实际的物理效应，如由躯体症状或相关疾病引起的行动能力下降或肌肉萎缩。
这让孩子们觉得好像有什么具体的事情在对待他们。
它使儿童能够积极参与治疗。
治疗并发精神疾病(如抑郁症、焦虑症)的药物可能会有所帮助；然而，主要的干预是心理治疗。
儿童也可以从和基础保健医生之间的支持性关系中获益，基础保健机构的医生可以协调各种医疗资源，帮助症状缓解，经常随访，保护他们避免不必要的检查和治疗措施。
关键点
孩子们全神贯注于并过分担心他们的健康，身体症状，或患严重疾病的可能性。
儿童可能有多种症状（如协调或平衡受损、虚弱、瘫痪或失去知觉、癫痫、失明、复视、耳聋）或一种严重的症状，通常是疼痛。
首先进行适当的检查和测试，以排除身体疾病是引起症状的原因，如果症状发生显著变化或出现客观症状，则检查是否有新的身体疾病。
治疗可能包括心理治疗，通常与旨在帮助儿童恢复正常生活的康复计划相结合。