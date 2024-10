教育和阐明情况(对看护者和孩子)

减轻粪块压力

维持疗法(例如,行为和饮食干预,通便治疗)

缓慢撤去泻药合并行为和饮食干预。

(参见 the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition's 2014 recommendations for the evaluation and treatment of functional constipation in infants and children.)

任何潜在的异常均需处理。如没有特异的病理学改变,症状确实时(1)。初始的治疗包括对看护者和孩子对大便失禁病理生理的宣教,祛除对孩子的责备以及带来的不良情绪反应。下一步就是排除粪块。

有许多方法和药物可以解除粪块的崁嵌(见表 儿童便秘的治疗); 具体的选择因儿童的年龄和其他因素而异。通常使用带有电解质的聚乙二醇(PEG),有时加上刺激性泻药(如双沙可基或番泻叶),或一系列磷酸钠灌肠剂,再加上两周的口服制剂(如双沙可基片)和栓剂。2岁以下儿童禁用磷酸钠灌肠剂。

疏导后,需要随访评估排泄是否成功,确定粪块排除病确立一个维持的计划。计划包括鼓励维持规律的排便(通常需要持续的渗透性/润滑性轻泻剂治疗)和行为干预鼓励排空粪便。维持的轻泻剂疗法有多种选择(见表 儿童便秘的治疗) ,但聚乙二醇不合并电解质类最常用,通常每天1~2次,17克/天,逐步增高剂量直至起效(例如,每天一到两次半软粪便)。有时刺激性泻剂可周末使用促进剩余的粪便排空。

表格 儿童便秘的治疗 表格

行为策略包括规划好的如厕时间(如餐后让孩子在厕所停留5~10分钟以便形成胃结肠反射)。如果孩子每天在某些时间会有失禁发生,也许在此之前尽快蹲便。小的奖励也是非常有益的。例如,当他们每完成一次如厕(及时没有大便排出)就奖励一张不干胶贴到表格中以增加其对计划的依从性。 通常阶梯式的规划是在如厕后给予小的奖励(如不干胶)以及大的奖励给予持续的依从性。奖励的形式可适当改变以保持孩子对计划的兴趣。

当看护者发起的方法不成功时,可能需要转介给在治疗儿童大便失禁方面经验丰富的行为治疗师或儿童心理学家。这些专家强烈建议对失禁和粪便弄脏行为感到沮丧的看护人避免惩罚孩子或因孩子缺乏进步或进步后的任何后续退化而表现出对孩子的失望。行为治疗师和儿童心理学家也告诫看护人不要过分积极的表扬;相反,他们强调根据孩子的成就水平适当的表扬和中性的反馈。

在维持阶段,仍需要在有便意前鼓励规律的坐便病排空粪便。 此计划可减少粪便治疗的可能并使直肠恢复到其正常的容积,改善肌肉反应性和神经感觉。 在维持阶段,对看护人和儿童施以坐便的宣教,对整个疗法的成功也很重要。

规律的随访对继续的指导和支持是非常需要的。排便在训练是一个可能需要数月甚至数年的长期过程,包括缓慢减少泻药。轻泻剂的使用直至症状解除并继续鼓励如厕习惯的培养。

大便失禁可因应激或过渡期产生反复,所以家庭成员需为此做好准备。成功率受身体和心理因素的影响,但1年治愈率高达50%,5年和10年治愈率约为50%和80%(2)。

主要的治疗还是家庭宣教,粪块清除和维持,以及继续的支持疗法。