大便失禁是指>4岁的儿童有意识或无意识的排便于不合适的地方，排除器官缺陷或疾病以及便秘。
大便失禁是儿童期的常见问题，见于3%~4%的4岁儿童并随年龄的增大而减少。
儿童大便失禁的病因
儿童大便失禁的病理生理学
大便滞留和便秘引起直肠和乙状结肠扩张，导致肌肉的反应性和肠壁的神经min'gan'xing发生改变。这些改变降低了大便的排除效率再次引起滞留。
当大便继续存留在肠腔中，水分被吸收，大便变硬，排便更加困难且会引起疼痛。较软和疏松的粪便从坚硬的粪球周围通过，导致溢出。由于影响到直肠对拉伸的敏感性，儿童通常无法控制溢出的情况。在大多数情况下，溢出是不自愿的，不是自愿的或有意的。
溢出和排便失控均可导致失禁。
儿童大便失禁的诊断
临床评估
任何可导致便秘（1，2）从而引起大便失禁的功能异常均需考虑在内。
对于大多数常规的包皮病例，彻底的病史和体格检查可以帮助确定任何身体原因。 然而，如有其他可疑的发现，可考虑其他检查（例如，腹部X线，少见的直肠壁活检和更少使用的肠壁活动监测）。
对能配合的儿童进行直肠指检有助于排除其他疾病，也有助于评估直肠肛门感觉作为直肠和肛门壁神经敏感性的指标。
在长期或复杂的病例中，肛门直肠测压 可以帮助作出准确的诊断。
诊断参考
1.Koyle MA, Lorenzo AJ: Management of defecation disorders.In Campbell-Walsh Urology, ed.11, edited by Wein A, Kavoussi L, Partin A, Peters C.Philadelphia, Elsevier, 2016, pp.3317–3329.
2.Benninga M: Evaluation of constipation and fecal incontinence.In Pediatric Incontinence, Evaluation and Clinical Management, edited by Franco I, Austin P, Bauer S, von Gontard A, Homsy I.Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2015, pp.121–130.
儿童大便失禁的治疗
教育和阐明情况（对看护者和孩子）
减轻粪块压力
维持疗法（例如，行为和饮食干预，通便治疗）
缓慢撤去泻药合并行为和饮食干预。
(参见 the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition's 2014 recommendations for the evaluation and treatment of functional constipation in infants and children.)
任何潜在的异常均需处理。如没有特异的病理学改变，症状确实时（1)。初始的治疗包括对看护者和孩子对大便失禁病理生理的宣教，祛除对孩子的责备以及带来的不良情绪反应。下一步就是排除粪块。
有许多方法和药物可以解除粪块的崁嵌(见表 儿童便秘的治疗); 具体的选择因儿童的年龄和其他因素而异。通常使用带有电解质的聚乙二醇（PEG），有时加上刺激性泻药（如双沙可基或番泻叶），或一系列磷酸钠灌肠剂，再加上两周的口服制剂（如双沙可基片）和栓剂。2岁以下儿童禁用磷酸钠灌肠剂。
疏导后，需要随访评估排泄是否成功，确定粪块排除病确立一个维持的计划。计划包括鼓励维持规律的排便（通常需要持续的渗透性/润滑性轻泻剂治疗）和行为干预鼓励排空粪便。维持的轻泻剂疗法有多种选择(见表 儿童便秘的治疗) ，但聚乙二醇不合并电解质类最常用，通常每天1～2次，17克/天，逐步增高剂量直至起效（例如，每天一到两次半软粪便）。有时刺激性泻剂可周末使用促进剩余的粪便排空。
儿童便秘的治疗
给药方式
试剂
剂量
重要的不良反应
通便
口服
口服高剂量的油性剂型药（但对于年龄小于1岁的婴儿，以及神经功能障碍的儿童不宜使用，以避免）
随年龄增长每增一岁剂量可加15～20mL（最大剂量每天240mL），持续3天或是直到大便排出
腹泻（大便失禁），脂溶性维生素吸收不良（长期反复使用的情况下）
口服甘露醇类含有电解质溶液
25mL/kg/h（最大剂量1000mL/h）鼻胃管直到大便自行排出，或20mL/kg/h，每天4小时
恶心，呕吐，抽搐，腹胀
口服甘露醇但不含电解质溶液
浓度为1～1.5g/kg甘露醇溶解在10mL/kg蒸馏水，每天一次，持续3天
大便失禁
直肠的
甘油栓剂
婴儿和大龄儿童: ：1/2至1粒栓剂，每天一次，持续3天，或直至大便自行排出
无
经直肠予矿物油灌肠
2～11岁:2.25盎司 每天1次，持续3天，或直至大便排出
≥12岁：4.5盎司 每天1次，持续3天，或直至大便排出
腹泻，机械性损伤
经直肠予磷酸钠盐灌肠
2～4岁： 1.13盎司，每天一次，持续3天，或直至大便排出
5～11岁：2.25盎司 每天1次，持续3天，或直至大便排出
≥12岁：4.5盎司 每天1次，持续3天，或直至大便排出
机械性损伤，高血磷
维持剂量
口服渗透性泻药和润滑剂泻药
乳果糖（70％溶液）
1mL/kg，1～2次/天（最大剂量60mL）
腹部痉挛，肛门排气
氢氧化镁（400mg/5mL溶液）
1～2mL/kg，1次/天
若服用过量，可能会出现高镁血症，低磷血症，或继发低钙血症
油性剂型药（但对于年龄小于1岁的婴儿，以及神经功能障碍的儿童不宜使用，以避免）
1～3mL/kg，1次/天
大便失禁
聚乙二醇3350电解质溶液（溶于水中）
1-18月： 1茶匙粉溶于60mL（2盎司）的水中，每天一次
> 18月 - 3岁： 1/2包粉（8.5 g）溶于120mL（4盎司）水中，每天一次
≥ 3岁： 1包（17克）溶于240mL（8盎司）水中，每天一次
大便失禁
口服刺激性泻剂（在有限的时间内使用）
比沙可啶（5mg片剂）
2–11岁: 1～2片，一次/天
≥12岁： 1～3片，一次/天
大便失禁、低钾血症、腹部绞痛
番泻叶糖浆：8.8mg番泻苷/5mL
番泻叶片剂：8.6mg番泻苷/片
>1岁：1.25mL，每天一次～2.25mL，每天两次
2–5岁: 2.5mL，每天一次～3.75mL，每天两次
6–11岁: ：5mL，每天一次～7.5mL，每天两次
≥12岁:1片，一天一次，最多一次2片，每天两次
腹部绞痛、结肠黑色素沉着病
维持膳食补充
膳食纤维的补充
甲基纤维素*
< 6 岁: 0.5-1g，每天一次
6–11岁: 1g，每天1～3次
≥12岁： 2g，每天1-3次
腹胀（但少于其他纤维补充剂）
车前草*
6–11岁: 1.25-15g，每天1～3次
≥12岁：2.5-30g，每天1～3次
腹胀，肠胃胀气
含果汁的山梨醇（如西梅、梨、苹果）
婴儿和年长儿童:每天30～120mL（1～4盎司）
肠胃胀气
小麦糊精*
2-20岁： 5克，每增加一岁则增加1g，每天一次
腹胀，肠胃胀气
*许多商业产品和制剂提供了不同的浓度类别，而在纤维素的同样是提供了不同克数类别。
行为策略包括规划好的如厕时间（如餐后让孩子在厕所停留5～10分钟以便形成胃结肠反射）。如果孩子每天在某些时间会有失禁发生，也许在此之前尽快蹲便。小的奖励也是非常有益的。例如，当他们每完成一次如厕（及时没有大便排出）就奖励一张不干胶贴到表格中以增加其对计划的依从性。 通常阶梯式的规划是在如厕后给予小的奖励（如不干胶）以及大的奖励给予持续的依从性。奖励的形式可适当改变以保持孩子对计划的兴趣。
当看护者发起的方法不成功时，可能需要转介给在治疗儿童大便失禁方面经验丰富的行为治疗师或儿童心理学家。这些专家强烈建议对失禁和粪便弄脏行为感到沮丧的看护人避免惩罚孩子或因孩子缺乏进步或进步后的任何后续退化而表现出对孩子的失望。行为治疗师和儿童心理学家也告诫看护人不要过分积极的表扬；相反，他们强调根据孩子的成就水平适当的表扬和中性的反馈。
在维持阶段，仍需要在有便意前鼓励规律的坐便病排空粪便。 此计划可减少粪便治疗的可能并使直肠恢复到其正常的容积，改善肌肉反应性和神经感觉。 在维持阶段，对看护人和儿童施以坐便的宣教，对整个疗法的成功也很重要。
规律的随访对继续的指导和支持是非常需要的。排便在训练是一个可能需要数月甚至数年的长期过程，包括缓慢减少泻药。轻泻剂的使用直至症状解除并继续鼓励如厕习惯的培养。
大便失禁可因应激或过渡期产生反复，所以家庭成员需为此做好准备。成功率受身体和心理因素的影响，但1年治愈率高达50%，5年和10年治愈率约为50%和80%（2）。
主要的治疗还是家庭宣教，粪块清除和维持，以及继续的支持疗法。
治疗参考文献
1.Loening-Baucke V, Swidsinski A: Treatment of functional constipation and fecal incontinence.In Pediatric Incontinence, Evaluation and Clinical Management, edited by Franco I, Austin P, Bauer S, von Gontard A, Homsy I.Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2015, pp.163–170.
2.Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al: Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: Evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 58(2):258–274, 2014.doi: 10.1097/MPG.0000000000000266
关键点
行为和生理上有易感因素cho'd的孩子，便秘最常引起大便失禁。
对于大多数常规的包皮病例，彻底的病史和体格检查可以帮助确定任何身体原因。
任何导致便秘的器质性过程都可能导致肠梗阻，因此应予以考虑。
治疗是通过教育，缓解粪便嵌塞，维持适当的粪便，以及通过持续的行为和饮食干预缓慢戒断泻药。
大便嵌塞可以通过多种治疗方案和药物来缓解。
行为策略包括结构化如厕时间。
大便失禁可因应激或过渡期产生反复，所以家庭成员需为此做好准备。
更多信息
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North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition: Recommendations for the evaluation and treatment of functional constipation in infants and children (2014)