创伤后应激障碍的解离亚型

创伤后应激障碍（PTSD）的解离亚型的诊断是在符合PTSD所有诊断标准的患者中进行的，这些患者也经历了对压力源的持续或复发的解离症状（特别是人格解体和去人格化）。诊断根据病史。治疗包括心理治疗和药物治疗。
(参见解离性障碍概述 和 创伤后应激障碍 [PTSD]。)
一些患有 PTSD 的患者会出现明显的分离症状。解离指的是身份、记忆和意识方面的不完全整合，与父母无反应、心理创伤以及创伤后应激障碍有关（1)。
与PTSD一样，精神分裂通常发生在暴露于创伤之后，这可能包括亲身经历创伤、亲眼目睹他人经历的身体创伤、了解亲人遭受的创伤或参与他人遭受的创伤的后果(例如，如急救人员所要求的)。复杂的创伤，特别是发生在生命早期并涉及亲密关系（如与护理人员）的创伤，会增加患者患上伴有分离症状的创伤后应激障碍的可能性（2, 3)。
除了童年时期的性虐待和身体虐待史外，其他与晚年解离症状相关的因素包括身体暴力、羞耻和内疚（3)。
来自16个国家的一项基于人群的调查报告称，近15%的创伤后应激障碍患者也有人格解体和现实感丧失的分离症状（4)。患有解离性症状和PTSD的患者的特征是，症状复发率更高，儿童期创伤后应激功能障碍发作，创伤和儿童逆境暴露率高（在创伤后应激应激障碍发作之前），角色严重受损（如难以履行工作职责和完成家庭工作）和自杀。
目前正在研究不同创伤反应的神经机制。经历突然的身体伤害或其威胁会使情绪失调，导致自主神经反应过度兴奋，并破坏一个人体验和对未来期望的连续性。对患者的功能性MRI（fMRI）和PET结果的分析表明，更常见的超兴奋型创伤后应激障碍包括杏仁核和前岛叶活动增加，内侧前额叶和前扣带活动减少（5)。结果，认知被情感淹没。在 PTSD 的解离亚型中，激活被逆转，导致情绪的过度抑制，与人格解体和去人格化一致。
尽管并非所有符合创伤后应激障碍标准的人都有高度的分离，但大多数具有高度分离症状的患者都符合创伤后抑郁障碍的标准（6)。
参考文献
1.Ginzburg K, Koopman C, Butler LD, et al: Evidence for a dissociative subtype of post-traumatic stress disorder among help-seeking childhood sexual abuse survivors.J Trauma Dissociation 7(2):7-27, 2006. doi: 10.1300/J229v07n02_02
2. Dorahy MJ, Corry M, Shannon M, et al: Complex trauma and intimate relationships: The impact of shame, guilt and dissociation.J Affect Disord 147(1-3):72-79, 2013. doi: 10.1016/j.jad.2012.10.010
3.Dorahy MJ, Middleton W, Seager L, et al: Dissociation, shame, complex PTSD, child maltreatment and intimate relationship self-concept in dissociative disorder, chronic PTSD and mixed psychiatric groups. J Affect Disord 172:195-203, 2015. doi: 10.1016/j.jad.2014.10.008
4.Stein DJ, Koenen KC, Friedman MJ, et al: Dissociation in posttraumatic stress disorder: Evidence from the world mental health surveys.Biol Psychiatry 15;73(4):302-312, 2013. doi: 10.1016/j.biopsych.2012.08.022
5.Lanius RA, Vermetten E, Loewenstein RJ, et al: Emotion modulation in PTSD: Clinical and neurobiological evidence for a dissociative subtype.Am J Psychiatry 167(6):640-647, 2010. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09081168
6.Wolf EJ, Miller MW, Reardon AF, et al: A latent class analysis of dissociation and posttraumatic stress disorder: Evidence for a dissociative subtype.Arch Gen Psychiatry 69(7):698-705, 2012. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.1574
PTSD分离亚型的体征和症状
创伤后应激障碍 (PTSD) 的解离亚型包括 PTSD 的所有症状以及人格解体和/或现实感丧失。
创伤后应激障碍 的症状包括侵入性症状，如非自愿记忆、梦境或游离性闪回。许多人试图避免记住这些事件或对它们的身体记忆。他们可能会在认知方面产生负面变化，包括 解离性失忆症、与他人分离或疏远、不恰当的自责以及无法体验积极情绪。还会出现过度警觉、烦躁、注意力不集中和睡眠障碍。-
解离症状 包括身份、记忆和意识障碍（特别是人格解体和现实感丧失）：
人格解体：持续的或反复出现的脱离自己的心理过程或身体的感觉(例如，好像一个人是自己经历的外部观察者；感觉像是在做梦；感觉自我或身体不真实，或感觉时间在缓慢移动)。
现实感丧失：对周围环境不真实的持续或反复体验（例如，个人周围的世界被体验为不真实、梦幻、遥远或扭曲）。
创伤后应激障碍（PTSD)分离亚型的诊断
精神疾病诊断与统计手册，第五版，文本修订版 (DSM-5-TR) PTSD 加上解离症状的存在（特别是人格解体和去人格化）的标准
医学和精神检查以排除其他原因
要满足“具有解离症状”的 PTSD 诊断标准，个体必须满足 PTSD 的诊断标准，并且还必须经历对压力源的持续或反复的人格解体或人格解体症状。
创伤后应激障碍 (PTSD) 分离亚型的治疗
用于创伤后应激障碍的改良心理治疗方法
治疗方法应与通常用于过度唤醒 PTSD的常见有效疗法（长期暴露和认知处理）有所不同；直接接触可能会引起进一步的解离。推荐的治疗方法是分阶段的心理治疗，包括逐渐暴露；识别解离症状学；解离症状的稳定、澄清和讨论；探索可能导致分离性发作的压力源；控制再次受害风险（1, 2)。然而，数据喜忧参半，随后的研究表明，对PTSD有效的基于暴露和认知再加工的心理治疗师的基本要素也可能对那些有突出解离症状的人有效（3, 4)。
催眠术 也可能有助于帮助患者控制和重新处理创伤性记忆。它可以帮助患者保持身体舒适，从而利用分离来保护他们免受不必要的唤醒，同时改变他们对创伤经历的看法（例如，帮助他们认识到自己在创伤期间为保护自己或他人所做的事情）。这种技术可能使他们能够重组他们的人格解体和现实解体体验，并学会控制他们对解离的需求（5, 6)。
治疗参考文献
1.Cloitre M, Petkova E, Wang J, et al: An examination of the influence of a sequential treatment on the course and impact of dissociation among women with PTSD related to childhood abuse.Depress Anxiety29(8):709-717, 2012. doi: 10.1002/da.21920
2.Resick PA, Suvak MK, Johnides BD, et al: The impact of dissociation on PTSD treatment with cognitive processing therapy.Depress Anxiety29(8):718-730, 2012. doi: 10.1002/da.21938
3.Burton MS, Feeny NC, Connell AM, et al: Exploring evidence of a dissociative subtype in PTSD: Baseline symptom structure, etiology, and treatment efficacy for those who dissociate.J Consult Clin Psychol ;86(5):439-451, 2018. doi: 10.1037/ccp0000297
4.Zoet HA, Wagenmans A, van Minnen A, et al: Presence of the dissociative subtype of PTSD does not moderate the outcome of intensive trauma-focused treatment for PTSD.Eur J Psychotraumatol 9(1):1468707, 2018. doi: 10.1080/20008198.2018.1468707
5.D Brom, R J Kleber, P B Defares: Brief psychotherapy for posttraumatic stress disorders.J Consult Clin Psychol 57(5):607-612, 1989. doi: 10.1037//0022-006x.57.5.607
6.Spiegel D: The use of hypnosis in the treatment of PTSD.Psychiatr Med10(4):21-30, 1992.PMID: 1289959
创伤后应激障碍 (PTSD) 分离亚型的预后
分离的存在使这种亚型创伤后应激障碍的预后和治疗复杂化，因为许多这些个体不愿面对创伤的影响，这使得治疗更加困难（1)。
预后参考
1.Koopman C, Classen C, Spiegel D: Predictors of posttraumatic stress symptoms among survivors of the Oakland/Berkeley, Calif., firestorm.Am J Psychiatry 151(6):888-894, 1994. doi: 10.1176/ajp.151.6.888