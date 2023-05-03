创伤后应激障碍的解离亚型

创伤后应激障碍（PTSD）的解离亚型的诊断是在符合PTSD所有诊断标准的患者中进行的，这些患者也经历了对压力源的持续或复发的解离症状（特别是人格解体和去人格化）。诊断根据病史。治疗包括心理治疗和药物治疗。

(参见解离性障碍概述 和 创伤后应激障碍 [PTSD]。)

一些患有 PTSD 的患者会出现明显的分离症状。解离指的是身份、记忆和意识方面的不完全整合，与父母无反应、心理创伤以及创伤后应激障碍有关（1)。

与PTSD一样，精神分裂通常发生在暴露于创伤之后，这可能包括亲身经历创伤、亲眼目睹他人经历的身体创伤、了解亲人遭受的创伤或参与他人遭受的创伤的后果(例如，如急救人员所要求的)。复杂的创伤，特别是发生在生命早期并涉及亲密关系（如与护理人员）的创伤，会增加患者患上伴有分离症状的创伤后应激障碍的可能性（2, 3)。

除了童年时期的性虐待和身体虐待史外，其他与晚年解离症状相关的因素包括身体暴力、羞耻和内疚（3)。

来自16个国家的一项基于人群的调查报告称，近15%的创伤后应激障碍患者也有人格解体和现实感丧失的分离症状（4)。患有解离性症状和PTSD的患者的特征是，症状复发率更高，儿童期创伤后应激功能障碍发作，创伤和儿童逆境暴露率高（在创伤后应激应激障碍发作之前），角色严重受损（如难以履行工作职责和完成家庭工作）和自杀。

目前正在研究不同创伤反应的神经机制。经历突然的身体伤害或其威胁会使情绪失调，导致自主神经反应过度兴奋，并破坏一个人体验和对未来期望的连续性。对患者的功能性MRI（fMRI）和PET结果的分析表明，更常见的超兴奋型创伤后应激障碍包括杏仁核和前岛叶活动增加，内侧前额叶和前扣带活动减少（5)。结果，认知被情感淹没。在 PTSD 的解离亚型中，激活被逆转，导致情绪的过度抑制，与人格解体和去人格化一致。

尽管并非所有符合创伤后应激障碍标准的人都有高度的分离，但大多数具有高度分离症状的患者都符合创伤后抑郁障碍的标准（6)。

PTSD分离亚型的体征和症状 创伤后应激障碍 (PTSD) 的解离亚型包括 PTSD 的所有症状以及人格解体和/或现实感丧失。 创伤后应激障碍 的症状包括侵入性症状，如非自愿记忆、梦境或游离性闪回。许多人试图避免记住这些事件或对它们的身体记忆。他们可能会在认知方面产生负面变化，包括 解离性失忆症、与他人分离或疏远、不恰当的自责以及无法体验积极情绪。还会出现过度警觉、烦躁、注意力不集中和睡眠障碍。- 解离症状 包括身份、记忆和意识障碍（特别是人格解体和现实感丧失）： 人格解体 ：持续的或反复出现的脱离自己的心理过程或身体的感觉(例如，好像一个人是自己经历的外部观察者；感觉像是在做梦；感觉自我或身体不真实，或感觉时间在缓慢移动)。

现实感丧失：对周围环境不真实的持续或反复体验（例如，个人周围的世界被体验为不真实、梦幻、遥远或扭曲）。

创伤后应激障碍（PTSD)分离亚型的诊断 精神疾病诊断与统计手册 ，第五版，文本修订版 (DSM-5-TR) PTSD 加上解离症状的存在（特别是人格解体和去人格化）的标准

医学和精神检查以排除其他原因 要满足“具有解离症状”的 PTSD 诊断标准，个体必须满足 PTSD 的诊断标准，并且还必须经历对压力源的持续或反复的人格解体或人格解体症状。