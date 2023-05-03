分离性遗忘的主要症状是 与正常遗忘不一致的记忆丧失。健忘症可能持续一段不连续的时间、某些类型的经历，或者童年的大部分时间。

局限化

选择性

广泛性

很少情况下，分离性遗忘会伴有有目的的旅行或一脸茫然徘徊，被称为 漫游 （来自拉丁语的fugere“出逃”）。

局限性失忆 是指暂时无法回忆起的特定事件或事件或特定的片断，这些记忆缺失通常与创伤或压力有关。例如，患者可能忘记童年期几个月或几年的受虐经历或在激战中度过的日子。遗忘症的内容一般不会是创伤后的数小时，数天或更长的时间。通常被遗忘的那个时间段是明确的，可以是几分钟也可以是几十年。患者通常经历的一次或数次的记忆丧失。

选择性失忆 只涉及特定时间特定事件的一部分，或者创伤事件的一部分。局限性和选择性失忆在患者身上可同时存在。

广泛性失忆 患者忘记自己身份和个人经历，例如，他们是谁，他们在哪，他们说话的人，他们说的做的想的和感受到的。有些患者甚至遗忘已经习得的技能，和已经学习的知识。广泛性分离性遗忘是罕见的。在战争退伍军人、性侵受害者和经历极度紧张或冲突的人中较常见。起病通常比较突然。

系统化失忆 患者会忘记一个特定的类别信息，如有关特定的人或他们的家庭。

连续失忆 的患者会遗忘之后的每个新事件。

多数患者部分或完全没有意识到自己存在记忆空白。 只有当个人身份证丢失或环境改变才能让他们意识到 - 比如，当别人告诉他们或向他们询问事件，他无法回忆。

患者意识到自己的遗忘后可能会出现混乱。有些很不安，有些则无动于衷。那些并不知道自己失忆的患者如果去寻求精神科帮助，很可能是因为其他原因。

患者难以形成和维持关系。

同创伤后应激障碍（PTSD）患者类似，有些患者存在闪回，闪回的内容可能改变失忆的状况。有些PTSD患者在意识到创伤或应激事件之后会引发失忆。

抑郁和神经功能紊乱常见，可以存在自杀和其他自我毁灭的行为。失忆时突然回忆起创伤经历患者可能难以承受并增加自杀行为的风险。