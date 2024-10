Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria

医学和精神检查以排除其他原因

Diagnosis of dissociative amnesia is clinical, based on presence of the following criteria in the DSM-5-TR:

患者无法回忆重要个人信息(通常和创伤或应激有关的),这通常在普通遗忘中不可能出现。

症状给患者带来痛苦,造成社会、职业或其他重要功能受损。

此外,这些症状无法用药物或其他疾病解释(如 痴呆、局部复杂癫痫发作、药物滥用、创伤性脑损伤、创伤后应激障碍、其他分离障碍)。

诊断需要体格检查和精神检查排除其他原因。初步的筛查应当包括

MRI除外脑结构改变

脑电图(EEG)以排除癫痫症

血液和尿液检查排除中毒,如使用非法药物

心理测试可以帮助描述分离症状的性质和特点。