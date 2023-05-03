分离性遗忘是解离障碍 的一种，是对个人重要信息记忆困难且无法用普通遗忘来解释的记忆障碍。它通常是由创伤或压力造成的。诊断依据病史，并排除其他病因。治疗主要是心理治疗，可结合催眠或药物诱导下的访谈。
(参见分离障碍概述。）
在分离性遗忘中，缺失的信息通常是自我意识的一部分，可描述为自传性记忆－例如个人经历。
尽管缺失的信息患者意识不到，但可以影响行为。（如一个在电梯里被强奸的女性尽管失忆但拒绝再次乘坐电梯）
分离性遗忘很可能不被发现。患病率尚未确定，但估计范围为0.2%至7.3%（1)。
失忆似乎是由经历或目睹创伤事件（如躯体或性虐待，强奸，战斗，种族屠杀，自然灾害，所爱的人的死亡，严重的经济问题），或经历重大的内部冲突（如陷入了罪恶感冲动或行为的内疚中，显然无法解决人际困难，犯罪行为）。
参考文献
1.Staniloiu A, Markowitsch HJ: Dissociative amnesia.Lancet Psychiatry 1(3):226-241, 2014. doi: 10.1016/S2215-0366(14)70279-2
分离性遗忘的症状和体征
分离性遗忘的主要症状是 与正常遗忘不一致的记忆丧失。健忘症可能持续一段不连续的时间、某些类型的经历，或者童年的大部分时间。
局限化
选择性
广泛性
很少情况下，分离性遗忘会伴有有目的的旅行或一脸茫然徘徊，被称为 漫游 （来自拉丁语的fugere“出逃”）。
局限性失忆 是指暂时无法回忆起的特定事件或事件或特定的片断，这些记忆缺失通常与创伤或压力有关。例如，患者可能忘记童年期几个月或几年的受虐经历或在激战中度过的日子。遗忘症的内容一般不会是创伤后的数小时，数天或更长的时间。通常被遗忘的那个时间段是明确的，可以是几分钟也可以是几十年。患者通常经历的一次或数次的记忆丧失。
选择性失忆 只涉及特定时间特定事件的一部分，或者创伤事件的一部分。局限性和选择性失忆在患者身上可同时存在。
广泛性失忆 患者忘记自己身份和个人经历，例如，他们是谁，他们在哪，他们说话的人，他们说的做的想的和感受到的。有些患者甚至遗忘已经习得的技能，和已经学习的知识。广泛性分离性遗忘是罕见的。在战争退伍军人、性侵受害者和经历极度紧张或冲突的人中较常见。起病通常比较突然。
系统化失忆 患者会忘记一个特定的类别信息，如有关特定的人或他们的家庭。
连续失忆 的患者会遗忘之后的每个新事件。
多数患者部分或完全没有意识到自己存在记忆空白。 只有当个人身份证丢失或环境改变才能让他们意识到 - 比如，当别人告诉他们或向他们询问事件，他无法回忆。
患者意识到自己的遗忘后可能会出现混乱。有些很不安，有些则无动于衷。那些并不知道自己失忆的患者如果去寻求精神科帮助，很可能是因为其他原因。
患者难以形成和维持关系。
同创伤后应激障碍（PTSD）患者类似，有些患者存在闪回，闪回的内容可能改变失忆的状况。有些PTSD患者在意识到创伤或应激事件之后会引发失忆。
抑郁和神经功能紊乱常见，可以存在自杀和其他自我毁灭的行为。失忆时突然回忆起创伤经历患者可能难以承受并增加自杀行为的风险。
分离性漫游
分离性漫游是发生在分解性遗忘时的罕见现象。在精神障碍诊断与统计手册第五版文本修订版（DSM-5-TR）中，它被归类为一种游离性健忘症，因为健忘症是一种突出的症状，赋格曲相对罕见。
分离性漫游患者通常表现为
突然的意外的离家出走
迷茫徘徊
患者遗忘了自己的身份，离开家庭和工作。漫游可能会持续几小时到几个月，偶尔更长。如果是短暂的，他们可能只表现得像是错过了一些工作或回家晚了。如果持续数天或更长时间，他们可能离家远行，承担起一个新的名字和身份，并开始新的工作，却不知道他们的生活有任何改变。
很多记忆丧失症患者表现为假装实现愿望，特别对于自我要求高的患者逃离是应对严重应激唯一可行的方法，特别是对于那些有无法解决的家庭或人际冲突的人。例如，一位面临业务困境、压力重重的高管离开了城市的忙碌生活，到乡下当农场工人。
在漫游期间，患者可行为正常或仅有轻度困惑。然而，当漫游结束后，患者报告说突然发现自己在在一个没有任何记忆的新环境，也不记得自己如何到那并且曾经做过什么。他们经常感到羞耻，不适，悲伤，和/或抑郁症。有些会受到惊吓，特别是当他们不记得期间发生了什么。这些症状会引起当地医疗机构或法律机构的注意。多数人最终会想起自己过去的身份和生活，尽管恢复记忆可能是一个漫长的过程，极少数对过去的身份经历一无所知。
通常只有当患者重新回到原来的身份并且痛苦地发现自己处于一个陌生的环境中才诊断为解离性漫游。一般根据漫游前的环境、漫游情况以及建立了全新的生活这些病史作出回顾性诊断。
分离性遗忘的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
医学和精神检查以排除其他原因
Diagnosis of dissociative amnesia is clinical, based on presence of the following criteria in the DSM-5-TR:
患者无法回忆重要个人信息（通常和创伤或应激有关的），这通常在普通遗忘中不可能出现。
症状给患者带来痛苦，造成社会、职业或其他重要功能受损。
此外，这些症状无法用药物或其他疾病解释（如 痴呆、局部复杂癫痫发作、药物滥用、创伤性脑损伤、创伤后应激障碍、其他分离障碍）。
诊断需要体格检查和精神检查排除其他原因。初步的筛查应当包括
MRI除外脑结构改变
脑电图（EEG）以排除癫痫症
血液和尿液检查排除中毒，如使用非法药物
心理测试可以帮助描述分离症状的性质和特点。
离解失忆症的治疗
恢复记忆需要支持性的环境，有时催眠和药物诱导的半催眠状态有效
与恢复记忆相关的创伤或应激事件的心理治疗
如果记忆缺失的时间较短，尤其当那些痛苦事件已经不明显时，支持性治疗已经足够。
对于更为严重的记忆缺失，首先要创造一个安全可靠的环境。仅用该方法就通常能使缺失记忆逐步恢复。
当支持性环境没有改善时，或者当迫切需要恢复记忆时，在患者处于催眠 时，或者在药物诱导的（巴比妥类或苯二氮卓类）半催眠状态下，询问患者可以成功。这种方法进行时需要谨慎，因为刺激缺失记忆的环境被唤起时会感到非常不安。 询问者必须小心的措词问询，以防暗示某个事件的存在，造成错误记忆的风险。尤其是那些在儿童时期受到虐待的患者，有可能会期望治疗师利用或虐待他们，便故意回答一些令人不舒服的记忆而非真实记忆（创伤性转移）。
运用这些手段恢复的记忆需要通过外界来证实其真实性。 无论记忆的准确程度如何，治疗上尽可能填补记忆空白往往有助于恢复患者身份和自我意识的连续性，并创造一个有凝聚力的生活叙述。
一旦遗忘被确诊，治疗有助于患者：
寻找潜在的创伤或内心冲突
解决与遗忘有关的问题
促进患者继续生活
如患者存在分离性漫游，心理治疗，有时用催眠或药物诱导访谈相结合，可以用于尝试恢复记忆，但这些努力不总是成功。精神科医生可以帮助患者找出那些导致漫游的环境，冲突和情绪，解决问题从而改善患者的反应并避免复发。
分离性遗忘的预后
当患者离开创伤或应激环境时（例如战斗中）记忆可很快恢复。其他情况下，特别是分离性漫游，遗忘可持续很长一段时间。分离的严重情况可随年龄增长而减少。
多数患者可恢复缺失的记忆，但某些患者始终无法回忆起遗忘的事情。
以下情况提示预后 较差：
患者的生活环境，特别是与遗忘相关的压力和冲突
患者的整体心理调整情况