暴食障碍的特征是反复发作的无法控制的进食大量食物。但之后没有不恰当的代偿行为，如诱导呕吐或是滥用导泻剂。诊断是基于临床的。治疗方法是认知行为疗法，有时是人际心理疗法或药物（选择性5-羟色胺再摄取抑制剂[SSRIs]或利地塞明）。
(参见进食障碍概述。）
暴食障碍的终身患病率在普通人群中女性3.5％男性2％。与神经性贪食症不同，暴饮暴食症最常见于超重或肥胖人群，并导致热量摄入过多；在一些减肥计划中，它可能存在于≥30%的患者中。与神经性厌食症或贪食症患者相比，暴食障碍患者往往年龄比较大，且男性多见。
暴食症的症状和体征
暴食发作期间，患者进食远远大于相同环境下相同时间内多数人可以进食的量。在暴食期间和之后，会感觉好像失去了控制。暴食后并不会有代偿行为：自我催吐，使用泻药或利尿药，过度运动和/或禁食。暴食具有发作性，不会长期持续存在（“放牧式掠食”）
暴食障碍的病人通常为此苦恼。患有暴饮暴食症的肥胖者中，轻度至中度抑郁症和对体型、体重或两者都有顾虑的情况比体重相近但不暴饮暴吃的人更常见。
暴食障碍的诊断
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.
暴食障碍的治疗
认知行为治疗
有时采用人际关系治疗
考虑药物治疗，通常是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs) 或 lisdexamfetamine
认知行为疗法是研究最多、支持最好的暴饮暴食症治疗方法，但人际心理疗法似乎同样有效。两者都导致缓解率 ≥ 60%，从长远来看，改进通常会保持良好。这些治疗不会显著减轻肥胖患者的体重。
传统的减肥治疗对于减少暴食行为在短期内有效，但容易复发。 抗抑郁药物 （如 SSRIs） 对于减少暴食行为在短期内有效，长期疗效不明确。二甲磺酸赖右苯丙胺（Lisdexamfetamine）被批准用于治疗中度至重度暴食症。它可以减少暴饮暴食的天数，似乎会造成轻微的体重减轻，但其长期有效性不明确。 抑制食欲的药物（如托吡酯）或减肥药（如奥利司他）可能有帮助。
关键点
暴食症患者有大量进食的发作，不能通过呕吐或排便来补偿，并且往往超重或肥胖。
根据临床标准（包括暴饮暴食至少每周一次/3周，对饮食缺乏控制感）。
治疗与认知行为疗法或人际心理治疗，或者药物（如SSRIs，lisdexamfetamine）。