认知行为治疗

有时采用人际关系治疗

考虑药物治疗，通常是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs) 或 lisdexamfetamine

认知行为疗法是研究最多、支持最好的暴饮暴食症治疗方法，但人际心理疗法似乎同样有效。两者都导致缓解率 ≥ 60%，从长远来看，改进通常会保持良好。这些治疗不会显著减轻肥胖患者的体重。

传统的减肥治疗对于减少暴食行为在短期内有效，但容易复发。 抗抑郁药物 （如 SSRIs） 对于减少暴食行为在短期内有效，长期疗效不明确。二甲磺酸赖右苯丙胺（Lisdexamfetamine）被批准用于治疗中度至重度暴食症。它可以减少暴饮暴食的天数，似乎会造成轻微的体重减轻，但其长期有效性不明确。 抑制食欲的药物（如托吡酯）或减肥药（如奥利司他）可能有帮助。